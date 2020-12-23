Режиссер Олег Сенцов, который в прошлом году был по обмену освобожден из российской тюрьмы, снова напомнил о себе. Поводом стал не выход новой кинокартины, а фактически политическое выступление

Несмотря на то что на своей первой пресс-конференции после освобождения Сенцов уверял журналистов, что не намерен заниматься политикой, а будет писать книги и экранизировать их, тем не менее именно политикой он и занимается.

В недавнем интервью с украинской журналисткой Яниной Соколовой Сенцов обозначил своих конкурентов и прошелся с критикой по ним. Петру Порошенко (кстати, много сделавшему для освобождения из российской колонии строго режима Сенцова, признанного в РФ преступником) режиссер посоветовал уйти на пенсию, а не продолжать создавать вокруг себя «секту» проукраинских сил. Досталось и Зеленскому, так же благодаря которому Сенцов оказался на свободе: «Все понимают, что это Путин дал ему этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, что-то отдал. Это было понятно. Но я не буду молчать, я буду говорить, как оно, никто мне рта не закроет", — сказал Сенцов.

«Поедем в номера». Олег Сенцов в роли Кисы Воробьянинова © president.gov.ua Кость Бондаренко прокомментировал слова Олега Сенцова и дал прогноз развития его политической карьеры. И конечно, эксперт не мог не провести исторические параллели: «Олега Сенцова продолжают готовить к политической карьере. Тем более что художник из него так себе (я терпеливо пересмотрел обе ленты «всемирно известного режиссера»: не советую…). Последнее его заявление о том, что он стал «подарком» Путина Зеленскому, вообще отдает завышенной самооценкой. А слова про «последнюю милю» — банальной неблагодарностью. Хотя этот пост не об этом. Сенцов-политик будет претендовать на ту нишу, которую сейчас занимает Петр Порошенко с его «Европейской солидарностью». Амбиции Сенцова могут привести к тем же последствиям, к которым в свое время привели ОУН после того, как бывший узник с ореолом героя Степан Бандера решил, что у него больше оснований быть вождем, чем у Андрея Мельника. Вообще была интересная и поучительная история, которая никого ничему не научила. А вообще правильно было бы поручить Сенцову возглавить Госкино и показать себя в реальной работе. Тем более что украинский кинематограф находится в таком состоянии, что ухудшить ситуацию или навредить процессу будет очень трудно. А испытания реальной работой очень часто позволяют избавиться от иллюзий».

Другой украинский политолог Андрей Золотарев обратил внимание на чисто человеческую способность — быть благодарным: «Сенцов «специфически» выразил благодарность Зеленскому, заявив, что его освобождение было «подарком» Путина.

Путина не сильно «парила» озабоченность международной общественности и деятелей культуры судьбой Сенцова. Вполне могли не выпускать из-за решетки, хлебал бы тюремную баланду и далее. Теперь за бюджетные миллионы имеет возможность снимать своего «Носорога». Видимо, режиссер относится к той части патриотической публики, у которой в голове не укладывается, что полезные для Украины вещи делают люди, которые не вписываются в их шаблон «правильного» украинца. Все остальные для них — это «желудки», «русня», «сепары», «совок» и т.д. Наверное, Сенцову трудно объяснить самому себе, почему при «правильном» президенте он сидел, а решил вопрос освобождения «неправильный».

Сторонники Петра Порошенко, в свою очередь, тоже прошлись по позиции Сенцова и его адептов. Блогер Валерий Прозапас написал, что Сенцов из того же разряда, что и Вячеслав Вакарчук. Песни хорошие пишет, а вот политик никудышный. Олег Сенцов: кто он © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Олег Сенцов повторил почти двухлетнюю мантру про Порошенко. Что же он им так мешает, что до сих пор топят про "антирейтинг" сильнее "раша тудей"? Интересные парни те "моральные авторитеты". Могут решать, когда и куда кому идти, а взамен никого не предлагают, кто бы эффективно и гарантированно мог вести государство в ЕС и НАТО. А когда предлагают, это как не Вакарчук, так, прости господи, Зеленский получается. Мало? Когда вы уже наконец научитесь быть "за", перед тем как выступать "против", да еще к тому же синхронно с московской пропагандой».

Еще год назад Украина.ру предсказывала, как будет развиваться политический путь режиссера Олега Сенцова после избавления из «российского плена». Так и вышло:

«Вполне вероятно, что возвращение на родину, если Сенцов не излечился от своего анархизма (что не исключено), толкнёт его против Зеленского и его команды, закручивающих властные гайки со страшной силой. Поэтому у Сенцова, собственно, одна альтернатива — либо полностью уйти в искусство (чего ему явно никто не даст), либо, включившись в игру, стать игроком антизеленского направления».

Олег Сенцов, вероятно, станет очередным проектом — новым лицом патриотического лагеря. Успешным или нет, судить пока рано, зависит от режиссера, которым в данном случае выступает уже не Сенцов.