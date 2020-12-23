В Армении прошла первая ночь после начала общенационального протеста. Оппозиция обещает в среду 23 декабря более решительные действия. Тем временем в Нагорном Карабахе произошли масштабные кадровые перестановки

Утром в среду 23 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянское общество к диалогу.

«Разговор о будущем — один из важнейших вопросов на сегодняшний день. Даже с точки зрения решения текущих вопросов, потому что есть несколько вариантов решения любого вопроса и сделать выбор иногда невозможно, если ты не сориентировался по поводу того, каким видишь будущее, какое будущее хочешь построить. Общественно-политический дискурс как можно скорее должен быть переведен именно в эту плоскость», — написал он на своей странице в Facebook.

Таким образом Пашинян реагирует на акции протеста, охватившие Армению. Оппозиция требует отставки премьер-министра и грозит не только бессрочной забастовкой, но и более радикальными действиями. В шаге от Майдана. Как проходит первый день забастовки в Армении © REUTERS, Vahram Baghdasaryan/Photolure

Так, 22 декабря на протестном митинге представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что имена депутатов правящего блока «Мой шаг» всем известны и граждане свободны в своих действиях, могут делать то, что посчитают правильным.

«Если они не понимают общественного требования, то мы заставим их провести заседание парламента. Если они не понимают, что судьба страны зависит от их голосования и поведения, то мы вместе должны объяснить им это», — заявил он.

Список депутатов зачитал представитель «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. По его словам, пока оппозиция не будет публиковать телефонные номера депутатов, однако не исключил такую возможность. Когда он читал имена депутатов, участники акции протеста свистели и выкрикивали: «Позор!»

«Сегодня номера телефонов депутатов публиковать не будем. И не говорите потом о неприкосновенности!» — отметил Манукян.

Сторонники оппозиции провели ночь в центре Еревана. В среду 23 декабря на 16:00 (15:00 по Москве. — Ред.) назначен новый митинг. Однако некоторые сомневаются в том, что власть пойдет на поводу у участников акций протеста.

Если ли искра?

Кандидат в премьер-министры Армении от оппозиции Вазген Манукян грозит власти решительными действиями.

«Никол Пашинян мог бы раньше остановить войну, но сделал это в тот момент, когда мы понесли наибольшие потери. Он сделает то же самое, когда уйдет. Он уйдет тогда, когда нанесет наибольший урон нашему государству. Это в его характере. Сейчас мы идем спокойным, законным путем, но наши действия день ото дня должны ужесточаться. Придет время, когда мы не будем смотреть, что правильно, а что неправильно. Самое главное, чтобы он ушел. Мы выработали кое-какую "дорожную карту". Представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян расскажет о дальнейших шагах. Я хочу пожелать нам победы. Без нее у нас не будет Родины», — заявил он на митинге 22 декабря.

Демонстрируя серьезность намерений, оппозиция в этот раз не призывала всех разойтись после окончания митинга. Напротив, противникам власти предложили остаться на площади. Благо, уже были расставлены палатки и подвезены бочки с дровами.

Однако протест в центре Еревана вдохновил не всех.

«Ближе к вечеру прошелся по площади. Энергетика митинга нулевая. Не получится, если не перейдут к насилию. Митинг скорее поддерживает Никола Пашиняна, не давая обществу забыть прежних и напоминая главный лозунг 2018 года: "Отринь Сержа". Митинг отринутых и профессионализм постановки ничего не меняет. Мертвое мероприятие и опасно именно этим», — поделился своими впечатлениями бывший советник МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рачья Арзуманян.

За эти слова его раскритиковал медиаменеджер Арам Габрелянов. Он считает, что сейчас Армению может спасти лишь скорейший уход Пашиняна и приход к власти Манукяна.

Тем временем в соцсетях разгорелись нешуточные бои не только по поводу того, кому же дальше руководить Арменией. Τelegram-каналы, которые подозревают в связи с властями Армении, публикуют информацию о том, что людей чуть ли не силой сгоняют на антиправительственные митинги их работодатели. Оппозиционные каналы призывают установить правду и говорят о спланированной медиаатаке на противников власти.

Протесты проходят и в других регионах Армении. При этом связаны они в том числе и с ситуацией по поводу делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, во время которой многие армянские села оказываются в опасной для них близости к азербайджанской границе. Показательна история села Воротан, где жителям одного из домов пришлось уходить — граница прошла по их дому. Под угрозой оказалась и дорога, ведущая из Гориса в Капан.

«Суверенная республика Армения. Сюник. Поблизости от села Воротан. Прямо сейчас. Азербайджанские солдаты», — опубликовала еще 20 декабря видео с дороги депутат оппозиционной «Процветающей Армении» Наира Зограбян.

Ночь с 22 на 23 декабря она встретила уже в центре Еревана с протестующими.

Тем временем в Нагорном Карабахе в правительстве и силовых структурах произошли кадровые перестановки. Путин обсудил с Макроном создание вакцины от COVID-19 и ситуацию в Карабахе © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Карабах меняется

Вторник 22 декабря стал весьма напряженным днем для Администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Причина — кадровые перестановки, которые затеял президент Араик Арутюнян.

Так, он освободил от должности министра здравоохранения Арарата Оганджаняна, назначив на его место Микаела Айрияна.

Но самое главное — перестановки произошли в силовых ведомствах. Со своей должности был уволен глава Службы национальной безопасности НКР Камо Агаджанян. Он стал представителем Нагорного Карабаха в Армении по особым поручениям. Представителем президента НКР по особым поручениям стал Ашот Акопджанян, который ранее был освобожден от должности начальника полиции.

Затронули перестановки и аппарат президента НКР. Его возглавил Артак Бегларян — человек, который много трудился и часто мелькал в новостях в последние дни — бывший омбудсмен НКР.

За четыре дня до этого — 18 декабря — президент НКР оптимизировал систему государственных органов, приведя ее в соответствие с армянской.

Таким образом, Арутюнян выполнил обещание, данное во время обращения 16 декабря.

«Сегодня система государственного управления в целом переживает кризис, что негативно сказывается на эффективности работ по преодолению последствий войны. Поэтому я собираюсь в ближайшие несколько дней произвести все основные структурные и кадровые изменения, ускорить и умножить усилия по решению неотложных вопросов», — заявил он тогда.

По его словам, руководство НКР после хотя бы минимального удовлетворения базовых потребностей народа должно взяться за управленческие реформы, часть которых предусмотрели еще в довоенный период, а потребность в остальных появилась в военных и послевоенных условиях.

«В результате этих длительных реформ усовершенствуются профессиональные умения государственных и муниципальных служащих, повысится эффективность бюрократических процессов, обслуживания граждан, расходования общественных средств, реализации государственных программ и ряда других процессов и институтов», — отмечал Арутюнян.

Нагорный Карабах извлек для себя уроки прошедшей войны. И пока в Армении не могут определиться с будущим, в НКР решительно взялись за реформы, от успешности которых зависит будущее и сама возможность существования непризнанной республики.