Во вторник 22 декабря в Армении началась общенациональная забастовка с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна

Во вторник 22 декабря в Армении началась общенациональная забастовка. Её участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они винят в проигрыше в войне в Нагорном Карабахе.

Ещё до начала протестов Пашинян у себя в Facebook обвинил их организаторов в желании вернуть во власть скомпрометировавших себя людей.

«Характеристика политической ситуации в стране следующая: лишившаяся власти в результате революции 2018 года «элита» желает достичь реванша. Причём речь не только о политической «элите», а обо всех, кто до 2018 года имел привилегии и лишился их после 2018-го», — написал Пашинян.

По его словам, народ, который после революции 2018 года почувствовал свою власть, не желает терять этот статус.

«Таким образом, реальное противостояние не между правительством и оппозицией, а между лишившейся в 2018 году привилегий «элитой» и народом», — заявил Пашинян. Пашинян нашел виновных в ситуации в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако последующие события показали, что слова премьер-министра можно смело назвать преувеличением.

От студентов и транспортников до силовиков

Ещё до начала протестов об участии в них заявили сотрудники ряда крупнейших вузов Еревана. Так, к забастовке планировали присоединиться учащиеся и преподаватели Ереванского государственного университета и Ереванского государственного медицинского университета.

А после того, как она началась, в ней приняли участие и сотрудники администрации Ереванского метрополитена.

«Большинство работников административного блока метрополитена Еревана объявили забастовку. Они сейчас здесь», — сказал на митинге оппозиции представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

По его словам, машинисты не смогли присоединиться к забастовке из-за действий полиции, контролирующей их передвижения.

Кроме того, во вторник 22 декабря стало известно об увольнении ряда высокопоставленных силовиков. Так, СМИ сообщили об отставке заместителя командира внутренних войск полиции полковника Самвела Акопяна. Как отметили представители оппозиции, он подал рапорт об увольнении из полиции в связи с нежеланием выполнять незаконные приказы.

Кроме того, Манукян рассказал на митинге и об увольнении замкомандира батальона «красных беретов» патрульно-постовой службы полиции Хачатура Товмасяна. Манукян зачитал обращение офицера, в котором тот заявил, что «не считает возможным службу лживому и не уважающему себя правительству, безответственным людям». Снять Пашиняна. Сегодня в Армении начнётся забастовка © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Таким образом, не только лишь представители старых элит являются участниками протестов. Тем временем в центре Еревана разворачивались события, которые могут стать основой новой революции и смены власти в стране.

Новый Майдан?

Во вторую половину дня во вторник 22 декабря оппозиция начала брать в кольцо правительственные здания. В частности, было блокировано здание Генпрокуратуры Армении.

Ранее оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян призвал армян выходить на протесты.

«Мне до сих пор было стыдно за народ, за государство, стыдно за то, что мы до сих пор не скинули этого человека (Пашиняна. — Ред.). Я был одним из основоположников этого государства и чувствовал личную ответственность за это позорное поражение. Но сегодня я смотрю в ваши глаза и горжусь. Я вижу здесь тот народ, который гордо смотрит в будущее», — заявил он.

По его словам, в прошедшие годы были промахи, были ошибки, «были воры и грабители, но были и ангелы». Но народ был един, в отличие от нынешней ситуации.

«И то, что сейчас произошло, — это огромная трагедия. Но народ может исправить ошибки прошлого. Мы построим государство, о котором мечтали. Не думайте, что правительство должно это сделать. Это сделает народ, люди, которые здесь стоят», — отметил он.

Манукян призвал всех выходить на протест.

«Призываю всех, кто сидит у экранов телевизоров: приходите сюда. Во время войны все объединяются, чтобы дать отпор врагу. Сейчас мы в состоянии войны», — подчеркнул Манукян.

Позже представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция дала время до 18:00 (17:00 по Москве) правящей парламентской фракции «Мой шаг», чтобы её депутаты явились в штаб «Комитета по спасению Родины» для обсуждения конституционной передачи власти в стране.

В свою очередь, лидер партии «Одна Армения» Артур Казинян, который ранее с группой адвокатов встречался с генпрокурором Артуром Давтяном, заявил на митинге, что Генпрокуратура Армении готова задержать Пашиняна при наличии обоснованного подозрения в совершении им преступления.

«Мы спросили у генпрокурора, пойдут ли задерживать Никола Пашиняна, если у них будут обоснованные подозрения в совершении им преступления. Ответ был положительным», — рассказал Казинян.

Он и его соратники обвиняют Пашиняна в совершённых во время войны преступлениях. В частности, они подозревают его в остановке процесса мобилизации армии.

Тем временем сторонники оппозиции начали ставить палатки на площади Республики.

Однако власть не намерена сдаваться. Так, 22 декабря стало известно о деле в отношении очередного мэра из Сюникской области, протестовавшего против визита в регион Пашиняна. На допрос в Следственный комитет вызвали мэра Каджарана Манвела Парамазяна.

«Меня пригласили в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждённому еще 6 месяцев назад по факту потасовки. Для меня это непонятно, но от действующих властей всего можно ожидать», — отметил он в комментарии изданию Sputnik Армения.

Парамазян добавил, что однозначно усматривает в приглашении на допрос политический подтекст, однако всё же намерен явиться на допрос 23 декабря. Сейчас он находится на боевых позициях.

Судя по всему, Пашинян не намерен просто так сдаваться. И это может его и погубить.

«9 ноября Никол Пашинян наверняка сожалел о том, что не подписал заявление 19-20 октября. Он может искать оправдания, но очевидно, что промедление стоило жизней и территорий. Глядя на происходящее сегодня в Армении, где возрастает риск уличных беспорядков, понимаешь, что скоро Никол Пашинян снова будет сожалеть об отказе от своевременных шагов. Ещё две-три недели назад он мог организовать трансфер власти одному из своих соратников по партии либо сформировать компромиссное правительство технократов. Но его упрямое желание сохранить власть вкупе с неспособностью решать насущные проблемы помогают оппозиции наращивать волну протестов», — отмечает PR-специалист и медиаэксперт Николай Петросян. Искандарян оценил перспективу смены власти в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Впрочем, он не испытывает радости от возвращения старых политиков во власть и уверен, что они «довершат демонтаж армянской государственности».

Как бы то ни было, но если оппозиции удастся вывести значительное количество людей на улицы Еревана в ближайшие часы и не дать им разойтись, Пашиняну действительно может прийтись нелегко.