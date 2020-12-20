"Я посмотрел вместе с вами на "Украину без Кучмы". Теперь я хочу вместе с вами посмотреть на "Украину без Ющенко", — сказал в 2009 году второй президент Украины Леонид Данилович Кучма

В 2010 году Ющенко, за которого стоял "оранжевый Майдан", проиграл следующие президентские выборы Виктору Януковичу. С разгромным счётом: всего 5 процентов были за Ющенко. Это, кажется, мировой антирекорд для действующего президента.

К тому моменту с Оранжевого Майдана прошло 5 лет. Но прозрели украинцы гораздо раньше. Практически сразу после прихода Ющенко.

"Прости нас, Данилыч"

Леонид Кучма: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но поздно. "Украина без Кучмы" победила.

Слово "кучма" означает "шапка, головной убор". Так что Украина без Кучмы — это "Украина без шапки", считай, без головы. Или без царя в голове.

А начиналось всё ровно 20 лет тому назад. Сейчас, можно сказать, юбилей.



"Мышеловка"

Технология захвата власти

Действующие лица:

Мельниченко Николай, майор Госохраны, прикомандированный к охране президента Украины.

Дата рождения — 18.10.1966.

Кучма Леонид, президент Украины. Дата рождения — 09.08.1938.

Луценко Юрий, сын первого секретаря Ровенского обкома Компартии Украины (в советское время), секретаря ЦК КПУ Украины (1997—1999), во время "кассетного скандала" — помощник Александра Мороза, главы Социалистической партии Украины.

Дата рождения — 14.12.1964.

Алёна Притула, любимая женщина женатого (на другой женщине) журналиста Георгия Гонгадзе с 1997 года (так написано в её биографии в Википедии (!), владелица частного, личного интернет-сайта "Украинская правда", созданного в апреле 2000 года.

Дата рождения — 10.03.1967.

Сцена

Хитрец с имиджем дурачка. Что звёзды говорят о Виталии Кличко © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Принц Гамлет организовал театральную постановку во дворце с помощью труппы бродячих актёров. И с помощью этого спектакля утвердился в мысли, что его дядя убил его отца.

Приём называется "спектакль в спектакле" и активно используется и в театре, и на политической сцене.

Нечто подобное было сконструировано в 2000 году в Киеве, когда начался "кассетный скандал", стоивший в результате репутации и власти президенту Леониду Кучме.

Это был, как сейчас совершенного ясно, политический спектакль. Назвать этот спектакль "добротным" язык не поворачивается, настолько топорно всё было сляпано. Назвать "дешёвым" тоже нельзя: слишком дорого он стоил Украине.

Догорает эпоха

Пьесу "Гамлет" называют сейчас учебником цветных революций.

Судите сами. Все события основаны на показаниях призрака. Спектакль "Мышеловка" ничего не доказывает, но местная элита на основе слухов и лжи начинает между собой борьбу. Вплоть до того, что убивают друг друга члены правящей семьи.

Норвежец Фортинбрас (его имя, странный англо-французский гибрид, дословно означает "крепость в бюстгальтере", а иносказательно — "крепкая рука") приходит как раз в ту минуту, когда в семье короля все отравили друг друга. Новой элиты ещё нет. Управление совершенно "естественно" переходит к иностранцу.



"Кассетный скандал"

Двадцать лет тому назад лидер Социалистической партии Александр Мороз обнародовал так называемые "плёнки Мельниченко". Это были первые такие плёнки, их появление ошеломило всех. Сейчас в Украине есть "плёнки Онищенко", "плёнки Деркача", есть даже "плёнки Борислава Розенблата", но они не производят даже сотой доли того эффекта, который произвели плёнки очень странного и более чем подозрительного майора.

Были записаны разговоры президента Кучмы в своём кабинете (теперь кабинет президента Украины находится в другом месте, его перенесли именно из-за этого скандала).

Майор Мельниченко утверждал, что имеет сотни часов записанных плёнок. Это был шок.

После появления этих плёнок впервые был организован палаточный лагерь на Майдане и на Крещатике. Назывался он "Зона, свободная от Кучмы". Такой немного карнавальный, "милый" вроде бы протест. Пока ещё совсем маленький.

В феврале 2001 года впервые отправилась в тюрьму Юлия Тимошенко. Это произошло, видимо, потому, что Кучма считал её причастной к "кассетному скандалу". И небезосновательно, скорее всего.

Впервые прошли в Украине мощные митинги оппозиции. Под лозунгами "Украина без Кучмы".

И начался с тех пор всеукраинский скандал — Майдан, который длится уже двадцать лет и которому нет конца и края.

Гия и "Кольчуги" для Ирака

Самым главным следствием плёнок было убийство журналиста Георгия (Гии) Гонгадзе и возможная причастность к этому президента Кучмы.

— Позвольте, — скажут те, кто следил за событиями тех лет. — Но ведь убийство Гонгадзе произошло в сентябре 2000-го. А плёнки были обнародованы в конце ноября того же года.

Да, но в этой трагической истории многие высказывались в пользу версии, что "Гонгадзе убили под плёнки Мельниченко".

Известный киевский политолог Михаил Погребинский говорил ещё в 2011 году: "Без Мельниченко вообще никакого дела бы не было. А Гия был бы жив до сих пор".

А многолетний депутат Верховной Рады Юрий Кармазин требовал начать расследование уголовного преступления, совершённого Мельниченко.

"Украина была под экономическим эмбарго, была исключена с рынка вооружений. И всё благодаря одному болтуну, который должен сидеть в тюрьме", — говорил Кармазин.

Он ставил "телегу впереди лошади". Наоборот, нужен был повод, чтобы вытеснить Украину с мирового рынка оружия, и его искусственно создали.

Речь шла о втором громком следствии "кассетного скандала". О поставках радаров "Кольчуги" в Ирак. Якобы на этих плёнках Кучма отдаёт распоряжение о поставке "Кольчуг" в Ирак.

Говорил ли Кучма слово "Ирак" на плёнках? Неизвестно, доказать это сейчас невозможно.

Абсолютно необходимо наличие той аппаратуры, на которую записывал президента храбрый майор. А с этим большие проблемы.

Скандал тогда раздувала "Украинская правда" Алёны Притулы, любимой женщины журналиста Гонгадзе. На сайте было множество публикаций о том, как Леонид Кучма приказал, а Леонид Деркач (глава СБУ до февраля 2001) тайно переправил "Кольчуги" в Ирак.

"Когда же уйдёт преступный и интеллектуально ущербный режим?" — вопрошала Алёна.

Войтенко: Украина хочет вернуть Донбасс, который не теряла © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В итоге никаких "Кольчуг" в Ираке не оказалось. Но это уже никого не волновало.

Мельниченко ещё до публикации плёнок получил убежище и уехал в США.

За убийство журналиста Гонгадзе посажен пожизненно генерал Пукач.

Очень большие странности есть абсолютно во всех деталях этого дела. В самих плёнках, в том, что было найдено именно тело Георгия. Его мама так и не признала этого, отчего тело было похоронено через 16 лет (!).

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария © Facebook, Анатолий Шарий

Это законы мышеловки. Во всех странностях есть определённая логика. То, что доказать сейчас ничего невозможно, бросает почти такую же тень на президента, как если бы его вина была доказана.

Но тогда ситуация для него была бы значительно лучше. Он мог бы бороться в судах, привлекать свидетелей, защищать свою честь и достоинство. И очень вероятно, что выиграл бы.

Поэтому гораздо удобнее оставить всё на уровне слухов, недосказанности, недоказанности. Эффект намного лучше.

Новая жизнь кассет майора

Недавно опять возникли подзабытые "плёнки Мельниченко". Журналисты издания "Страна ua" взяли интервью (через 20 лет!) у человека, отвечавшего за безопасность Кучмы. И выяснились невероятные подробности. Мельниченко не мог записать никаких плёнок.

Не мог спрятаться в шкафу, потому что шкафа не было (а он утверждает даже в недавних интервью, что просидел в шкафу много часов (?). Не мог засунуть магнитофон под диван, потому что диван был без ножек.

После первого Майдана проводились следственные эксперименты, которые вообще ни к чему не привели, кроме истерики (от невозможности что-то объяснить) у Мельниченко.

Значит, писал некто другой. Те, кто писал плёнки, находились за пределами Администрации президента. И место, откуда писалось, — жилой дом напротив — ещё 20 лет назад нашли работники СБУ. Но дело загадочно прекратилось.

Примерно представляя себе украинскую политическую жизнь, несложно догадаться, кто писал. Те же, кто потом подтверждал подлинность плёнок и предоставил убежище Мельниченко.

Это даже не очень интересно.



Интересно понять, на каком качестве характера сыграли у каждого из участников этой истории? Включая самого президента Кучму.



Потому что технически записать президента было несложно. Сложно организовать полноценный спектакль, в котором каждый актёр исполнит свою роль.

"Кассетный скандал" был разыгран на нотах душевных недугов, амбиций, на странностях и психологических особенностях всех участников.

Жажда власти. Жажда наживы. Трусость и глупость.

Всё как в трагедиях Шекспира.

Неприметный майор и Алёна — чёрная вдова

Попробуем вглядеться в характеры главных героев, чтобы понять, как ими руководили.

Героев, конечно, было значительно больше. Но посмотрим на тех, кто и сегодня продолжает участвовать в спектаклях — возможно, уже с другим сюжетом.

1. Президент Леонид Кучма

Интересный характер у президента Кучмы. Не зря этот человек сумел "дослужиться" сначала до директора завода, а потом до премьер-министра и дважды стал президентом Украины. Пока что это единственный президент Украины, который дважды выиграл выборы.

За простой рабочей внешностью скрывается опытный царедворец.

Трон, власть, интриги. Подножки соперникам. И всё это в неприметном стиле "заводского парторга".

Меркурий в соединении с Нептуном. Этот человек сам может кому угодно смастерить хорошую мышеловку.

Простота внешности и поведения этому только способствует.

Про Кучму говорили так: "Внешне он традиционно по-украински ласков, уютен". Но переговоры вести сложно — "жёсткий, решительный, продуктивный".

Алексей Молчанов, или солнце в Рыбах. Астрология глубины © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Меркурий — Нептун — это и есть аспект "мышеловки", которой Кучме надо опасаться всю жизнь.

Леонид Кучма — человек необычайно энергичный. Солнце в соединении с Марсом. Уже этого хватило бы, чтобы не сидеть на месте. Но ещё и в квадрате к Урану.

Огромная, невероятная работоспособность. Желание идти на риск. Драчливость.

Использовано было именно это качество. Неадекватная, "драчливая" реакция. "Он просто оборзел, депортировать его в Грузию, раздеть, оставить без штанов", — говорил Кучма про Гонгадзе. Говорил ли на самом деле? Мог. Психологический тип у него — грубоватый, резкий на язык. Сначала говорит, потом думает. Но, кстати, на плёнках нет ни слова про убийство. Резкие и немного "подростковые" драчливые высказывания.

Революционер Кучма

Квадрат с Ураном — это бунтовщик, революционер. Неожиданно для Кучмы, с его обликом работника обкома партии периода застоя. Но это так.

Именно Кучма совершенно революционно провёл второй и последний пока референдум на Украине (весной 2000-го). И все четыре пункта этого референдума получили одобрение от 80 до 90 процентов населения. (А Зеленский всё рассказывает, что для референдума ещё надо принять закон.)

Итоги референдума были впоследствии либо имплементированы, либо были попытки их внедрить всеми последующими президентами.

Верховная Рада при Кучме одобрила только один из четырёх пунктов референдума. Президент получил право распускать парламент в случае, если парламентская коалиция не сформирована в течение 1 месяца.

Зеленский только через 20 лет наконец отменил депутатскую неприкосновенность (один из пунктов референдума Кучмы, 90 процентов голосовавших было "за").

Ещё два пункта референдума-2000 не выполнены до сих пор.

Это двухпалатный парламент. Ющенко пытался ввести "Зборы Украины", но не вышло.

Уменьшение количества депутатов с 450 до 300 тоже пока не получилось.

Да, Кучма по характеру — это достаточно решительный революционер. Крайне независим (квадрат к Урану).

Миф о "послушном Кучме" распространялся для того, чтобы унизить президента, умышленно откусить ещё больше от его репутации.

Распространялось мнение, что Кучма — это "ни украсть, ни покараулить", никчёмный президент.

Нет, это решительный и очень энергичный человек. Неуправляемый даже в быту. Безусловно, неудобен для внешнего управления.

Именно при Кучме росла экономика, ВВП на 10 процентов в год — такого больше не добился ни один президент. Особенно на фоне предыдущего, Леонида Кравчука, у которого были "рекорды" в 20-25 процентов падения экономики за год.

Кучма — великий трудоголик и отличный организатор производства. Его Сатурн в трине к Солнцу, Марс в соединении с Солнцем. Человек, который сможет построить всё — от заводского цеха до страны.

Эх, если бы он оставался президентом, если бы Украина была с Кучмой!

Успехи Кучмы в государственном строительстве признают многие эксперты. Даже сегодняшняя Украина — это Украина, построенная Кучмой. Только обедневшая до нищеты.

Лжец, лжец

2. Майор Мельниченко

Когда смотришь сегодняшние интервью с Николаем Мельниченко, становится непонятно, как такой косноязычный человек вообще мог служить в охране президента. Впрочем, его обязанности были техническими. Странности его поведения и характера не бросались в глаза.

Сатурн, Хирон и Чёрная Луна в оппозиции к Урану и Плутону. У всех людей поколения 1964—1967 годов рождения в гороскопы записано соединение Урана с Плутоном. Если оно активировано ещё какими-то планетами, в напряжённых аспектах — характеры чрезвычайно странные.

Но как всегда, есть люди, которые могут эти странности сделать достоинствами. И есть те, кто попадает под власть своих комплексов.

У Мельниченко в оппозиции к Плутону и Урану — планета, планетоид и фиктивная точка. Сатурн, Хирон и Чёрная Луна.

Это человек конфликтный. Активированный таким образом Хирон даёт характер двойственный, уклончивый, часто лживый.

При участии Чёрной Луны человек способен совершить предательство. И, что интересно, ему за это ничего не будет.

Уже два десятилетия он придерживается своих лживых показаний. То, что в показаниях просто отсутствует правда, они — полная выдумка, доказано следственным экспериментом. Но Мельниченко продолжает раздавать интервью.

Как известно, всех работников службы Госохраны тестируют психологи. Мельниченко проходил такие тесты неоднократно. Как? Конфликтный, неуживчивый, косноязычный человек.

Слишком "моторный"

3. Юрий Луценко

Та же конфигурация, Уран в соединении с Плутоном, в соединении с Марсом.

Чрезвычайно "моторный" парень. Успевает везде. Юрий Луценко был социалистом, потом членом партии "Наша Украина", потом ЕС Порошенко. Активно участвовал во всех "революциях", скандалах, возглавлял милицию и прокуратуру, сидел в тюрьме.

Это работает оппозиция Хирона к Урану, Плутону и Марсу. Двойственный характер, потрясающая изворотливость.

Да, та же конфигурация, что у Мельниченко.

Но всё же характер значительно легче, чем у майора. Нет конфликтности, меньше лживости.

А изворотливость — что ж, это основное качество любого украинского политика.

У Мельниченко использовали способность патологически врать в глаза, не смущаясь никакими доказательствами. Он, возможно, психически не совсем нормален. На грани нормы.

Согласился на всю эту историю он ради денег (Мельниченко получил не только убежище в США, но и, по слухам, два миллиона долларов).

Луценко режиссёры спектакля с плёнками использовали по-другому. Луценко был на многое готов ради власти. Ему досталась роль озвучки, "легитимизации" плёнок.

Оставались мелкие технические детали типа изготовления плёнок. И… где же жертва? Без этого спектакль не будет правильно воспринят зрителями.

Постоянный житель мышеловки

4. Алёна Притула

Ей тоже "повезло" иметь Уран в соединении с Плутоном, в оппозиции к Хирону. Та же самая двойственность, неуловимость, изворотливость.

Но кроме того, в этой комбинации находится Солнце, в знаке Рыб. Что ещё добавляет изворотливости. Это чрезвычайно скользкая рыба.

Алёну прозвали чёрной вдовой из-за двух трагических событий в её жизни. Оба журналиста, с которыми она жила, Гия Гонгадзе и Павел Шеремет, были убиты в Киеве. Убиты показательно, можно сказать, демонстративно. При очень странных обстоятельствах.

Солнце в гороскопе женщины указывает на личность мужа или любой фигуры, его заменяющей.

Муж Алёны (по её Солнцу) тоже будет человеком с двойной жизнью.

Например, такая деталь: и Георгий, и Павел продолжали официально состоять в предыдущих браках и не оформляли отношения с Притулой.

Двойственность, загадочность, неуловимость, тайные дела. Изворотливость. Секретная информация. Связи со спецслужбами.

Алёна, без сомнения, знает больше, чем говорит.

В Рыбах у неё находятся и Солнце, и Меркурий, и Луна. Луна и Солнце почти в соединении. Алёна родилась в последний день перед новолунием. Это "темные дни", "дни Гекаты". С человеком, рождённым перед новолунием, чаще других происходят странные, фатальные события.

Где Алёна — там скандал. И тайные, очень странные убийства.

Алёна в истории с Гонгадзе была, конечно, соавтором сценария.

Украина с Кучмой

Почему авторов и режиссёров спектакля не устраивал Кучма?

Во-первых, он не брал взяток (кредитов МВФ). Вернее, брал, но в смехотворных размерах. Ещё и тратил их на развитие страны, а не делился с "продавцами кредитов". А это преступление международного масштаба.

Во-вторых, он показал невиданный рост экономики. Украина начинала процветать. Это было преступление номер два.

И в-третьих, демонстрировал неслыханную самостоятельность решений. Как президент суверенной страны.

В этом причина "кучмагейта" и всех "кассетных скандалов".

Достаточно просто посмотреть на итоги.

Украина при Кучме. И "Украина без Кучмы".