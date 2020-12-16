Украинский парламент принял государственный бюджет на 2021 год. «Слуги народа» дали только 225 голосов из необходимых 226 голосов. Еще 12 голосов «за» дала «Батькивщина», 20 — «За будущее», 21 — «Довира», 11 — внефракционные депутаты

«Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» и «Европейская солидарность» голосовали против бюджета или воздержались

Представляя проект бюджета-2021, министр финансов Сергей Марченко вновь назвал его «бюджетом возможностей».

При доработке проекта госбюджета для рассмотрения во втором чтении Кабинет Министров предусмотрел увеличение доходов госбюджета по сравнению с первым чтением на 21 млрд гривен, или на 2% — до 1,092 трлн гривен. Расходы в бюджете-2021 зафиксированы на уровне 1,327 трлн гривен, что на 2,8 млрд меньше, чем было в проекте к первому чтению. Украинские оппозиционеры назвали антинародным бюджет на 2021 год © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Дефицит госбюджета снижен на 23,7 млрд гривен до 246,6 млрд гривен, с 6% до 5,5% прогнозируемого ВВП.

При этом рост экономики на следующий год прогнозируется на уровне 4,6%, инфляция — 7,3%, среднемесячная зарплата — 13,6 тыс. гривен.

Доходы

Документ предусматривает граничный объем гарантированного государством долга в размере 350,5 млрд гривен, или 7,8% ВВП. Это на 69,2 млрд гривен больше долга по состоянию на 31 октября 2020 года.

Также предусмотрен граничный объем предоставления в 2021 году государственных гарантий в сумме 88,7 млрд гривен, что соответствует 9,2% доходов общего фонда госбюджета-2021.

Предусмотрено поступление 7,4 млрд гривен платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей с направлением их в спецфонд и затем на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, культуры, развития аэропортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Кроме того, документ предусматривает поступления от приватизации государственного имущества в размере 12 млрд гривен.

Расходы

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) финансирование расходов на национальную безопасность и оборону предусмотрено в размере 267,3 млрд гривен или 5,93% ВВП (общий фонд — 233,1 млрд гривен, специальный фонд — 14,1 млрд гривен, право Кабмина предоставлять госгарантии на 20 млрд гривен). Вышинский объяснил, почему на Украине не будет экономического роста © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

На программу «Большое строительство» запланировано направить 89 млрд гривен, 4,5 млрд гривен — на обновление железных дорог и составов поездов, 2,4 млрд гривен — на развитие аэропортов.

Только на обслуживание государственного долга из бюджета планируют потратить почти 160 млрд грн. То есть каждый украинец в 2021 году отдаст 4 тыс грн на погашение государством только процентов по кредитам. Новые долги тоже будут расти.

Лишь занимая, государство сможет покрыть 255 млрд грн дефицита, заложенного в главной смете станы.

Чиновники и силовики

В условиях недостатка денег в бюджете, в частности на закупку вакцины от коронавируса и выплату субсидий, власть не забыла позаботиться о себе и силовых органах.

В 2021 году расходы на содержание Офиса генпрокурора вырастут на 46%, Государственного бюро расследований — на 67%.

Даже на Государственную фискальную службу, которая находится на стадии ликвидации и должна исчезнуть после создания Бюро экономической безопасности, в 2021 году планируют потратить 1,32 млрд грн — на 42% больше, чем в 2020-м.

Затраты на Верховную Раду увеличили на 247 млн гривен (до 2,5 млрд), расходы на Кабмин — на 79,3 млн вырастут, для Государственной судебной администрации — на 15,6 млн, на МВД — на 800 млн, Минобороны на — 121,7 млн (до 117,6 млрд), на Министерство иностранных дел — на 500 млн.

На 143,2 млн больше, чем в прошлом году достанется обслуживающей ВИП-чиновников больнице «Феофания» (ее финансирование на 2021 год — 1,15 млрд). Расходы на Офис президента по сравнению с прошлым годом вырастут почти на 40%. Хотя, Марченко отметил, что при подготовке госбюджета ко 2-му чтению расходы на Офис Президента были сокращены на 273 млн гривен. Эксперт пояснил, как отсталая экономика поможет Украине пережить локдаун © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Социальная сфера

А вот по Министерству социальной политики финансирование сократится: 883 тысяч заберут со статьи на протезирование и реабилитацию, 11,3 млн — с компенсаций отдельным категориям населения, 5,1 млн — с лечения ветеранов и т.д.

Кабмин проигнорировал рекомендации Рады рассмотреть возможность повышения прожиточного минимума до реальных цифр (прядка 4,5 тысяч для трудоспособных лиц). Показатели прожиточного минимума оставили неизменными (2,2 тысячи гривен).

Изначально на 2021 год планировалось два повышения минимальной зарплаты — с 1 января до 6 тысяч, а с 1 июля — до 6,5 тысяч. Но в проекте ко второму чтению повышение до 6,5 тысяч перенесли на декабрь 2021 года.

Благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен, пенсии с 1 января 2021 года вырастут на 300 грн — до 2400 грн, повышение будет касаться тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Руслан Бортник об ударе по экономике Украины и манёврах Турции © Facebook, Ruslan Bortnik

Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

При этом минимальная пенсия, которую будут получать украинцы, с декабря 2021 года вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.

При этом на субсидии выделано на полмиллиарда гривен меньше, чем в этом году. В бюджете-2021 на это заложено 36,6 млрд грн. Причина уменьшения расходов — в росте минимальной зарплаты и относительно теплых зимах, которые Украина переживает в последние годы.

Расходы на образование в следующем году уменьшат почти на 4 млрд. Главное сокращение коснется местных субвенций на образование (минус 2,9 млрд, до 99 млрд). При этом учителям обещают рост зарплат на 26%. Молодой учитель без опыта работы будет получать 9 511 гривен вместо нынешних 7580, а учитель высшей категории — 13,4 тысячи вместо 10,6 тысяч.

Накануне рассмотрения проекта бюджета на 2021 министр здравоохранения Максим Степанов заявил о необходимости увеличения расходов на медицину до 296 млрд грн, но фактическая сумма в документе почти вдвое меньше — 162,680 млрд.

Хотя она на 22% больше, чем в 2020 году, Степанов уверен: госбюджет 2021 не предусматривает надлежащее увеличение зарплаты медицинским работникам. Зарплаты врачей вырастут на треть. И это явно меньше того, что хотят сами медики.

То есть, среднестатистический врач будет получать не 9 тысяч, а 12 тысяч гривен, но не 23,5 тысяч, как обещал Степанов.

На проведение вакцинации от коронавируса в бюджете предусмотрели минимум 2,6 млрдгрн. Эта сумма возрастет благодаря средствам спецфонда для медицинских целей, который наполнят деньгами «Нафтогаза». Как «Нафтогаз» захочет. Цена на газ для украинцев теперь зависит от монополиста © Украина.ру/Стрингер

В Министерстве здравоохранения ранее настаивали, что объемы расходов на вакцину должны составлять не менее 5,2 млрд грн. Этой суммы из бюджета, помощи от Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и вакцин в рамках глобальной инициативы «Ковакс» должно хватить для формирования у украинцев коллективного иммунитета от коронавируса.

Бюджет полицейского государства

Министр финансов Сергей Марченко, представляя откорректированный проект госбюдждета-2021 перед голосованием в Раде, назвал его реальным для выполнения.

Эксперт по вопросам политики и экономики, экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк считает, что бюджет на 2021 год выполнить невозможно.

«Министр финансов, представляя бюджет, соврал во всем. Начиная с макропоказателей, которые абсолютно сказочные и взяты с потолка, и заканчивая тем, что это бюджет возможностей. Бюджет возможностей воровать и пилить деньги — да, я согласен.

Хотя бы потому, что на «Большое строительство» заложено 150 млрд… Для кого-то это бюджет возможностей обогатиться, а для кого-то это бюджет смерти и выживания.

Они предполагают рост экономики на 4,6%, но на базе чего — мне трудно сказать. Кроме того они планируют увеличение доходов бюджета на 9,4% по сравнению с бюджетом 2020 года, в котором экономика упала, даже по их данным, на около 6%, хотя реально больше.

То есть, чтобы выйти даже на показатели этого года, нужен рост порядка 9%, а не 4,6.

Дефицит бюджета заложен в 240 млрд грн, но если учесть, что не будет 4,6% роста ВВП, то дефицит бюджета будет реально на 200 млрд грн больше. Потому что экономика просто не даст тех поступлений, которые здесь нарисованы. Это абсолютная фикция», — сказал Степанюк 16 декабря на пресс-конференции в Киеве.

«Арест любого неугодного». Портнов объяснил, как Зеленский строит полицейское государство © пресс-служба президента Украины

«Это бюджет абсолютно полицейского государства. Нигде в мире, я не знаю ни одной страны, где офицер полиции, лейтенант или капитан, получает больше, чем врач высшей категории. И это антиконстутуционный бюджет, потому что соцстандарты не соответствуют Основному закону.

В Конституции записано, что социальные выплаты не могут быть меньше прожиточного минимума. У нас минимальная пенсия все еще значительно меньше даже официально установленного прожиточного минимума. То есть, у нас прожиточный минимум установлен на уровне 2 189 грн, а минимальная пенсия на уровне 1 769 грн», — подчеркнул Всеволод Степанюк.