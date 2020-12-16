В среду, 16 декабря, на майдане Независимости в Киеве продолжаются протесты предпринимателей. К ним присоединились медики, требующие увеличения зарплат

В первой половине дня на Майдане собрались около трёхсот протестующих предпринимателей. Накануне протесты ФОПов (ФЛП — физических лиц — предпринимателей) были куда более массовыми и переросли в стычки с полицией: правоохранители не давали протестующим установить на площади палатки.

По словам участников митинга, в результате столкновений серьёзно пострадали несколько десятков человек. Есть пострадавшие и со стороны полиции.

Тем не менее часть ФОПов оставались на площади и ночью. Как сообщил изданию Украина.ру один из участников акции, происходит перегруппировка сил — кто-то поехал домой, а кто-то едет в столицу сейчас. По его словам, от своих требований предприниматели в любом случае не отступятся, будут протестовать и дальше, поскольку у них «просто нет другого выхода». Давай по новой! В Киеве бушует «Налоговый майдан» © REUTERS, Gleb Garanich

Чего на самом деле требуют ФОПы? Как рассказал в эфире телеканала ZIK предприниматель из Херсонской области Максим, они выступают не против выдачи товарных чеков — в их ветеринарной аптеке и в зоомагазине чеки выдают всегда.

По его словам, речь идёт о введении программных расчётных аппаратов, при помощи которых каждый товар и каждая услуга будут проходить через налоговую инспекцию.

«Мы не хотим скрывать доходы, мы платим сейчас (налоги) по второй группе», — сказал предприниматель, добавив, что введение таких аппаратов только усложнит жизнь: нужно будет закупать необходимое оборудование, устанавливать программное обеспечение, потом каждую единицу товара (а товаров — «от трёх до пяти тысяч наименований») надо будет закодировать, ввести в компьютер, что займёт «огромное количество времени».

Надо будет обслуживать это оборудование, покупать услуги программистов, бухгалтера, платить за интернет и т.д. По словам предпринимателя, их бизнес и без того достаточно прозрачен. Кроме того, всю документацию надо будет систематизировать, где-то хранить, к тому же беспокоят огромные размеры штрафов «за какую-нибудь запятую».

В сельской местности другие проблемы. По словам участников акции ФОПов, там работа с кассовыми аппаратами далеко не везде возможна, часто продукцию отпускают в долг, поскольку у людей элементарно нет денег. «Не разрешенный посольством США, протест является преступным»: соцсети о новом Майдане в Киеве © REUTERS, Gleb Garanich

Тут совсем другой учёт, есть «долговые книги», и как тут быть с кассовыми аппаратами?

В целом, говорят предприниматели, с введением всех предлагаемых новшеств они окажутся «в капкане» — и будут вынуждены сворачивать свою деятельность. Поэтому протестующие намерены «стоять до последнего».

Стоять будет трудно: по информации телеканала ZIK, сегодня

полиция не пропустила митингующих с купленными ими листами пенопласта (на котором можно было бы стоять или сидеть), при этом сам пенопласт конфисковали и увезли.

Протестующие вызвали следственно-оперативную группу, заявив, что полиция совершила кражу личного имущества. Полицейские сняли и унесли также и несколько палаток, которые всё же удалось установить митингующим. На этот раз обошлось без стычек.

Что до планов власти ввести в январе локдаун в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, то участники акции задают вопрос: почему малый бизнес должен будет уйти на карантин, тогда как торговые центры смогут продолжать работу?

Отметим, сегодня на Майдан вышли и представители медиков, требующих повышения уровня оплаты труда. Они прошли к зданию Офиса президента, требуя от Владимира Зеленского не подписывать принятый накануне парламентом государственный бюджет, в котором урезаны расходы на социальную сферу и медицину.

Комментируя ситуацию, депутат от «Слуги народа» Данила Гетманцев сказал журналистам в Верховной Раде, что требования медиков он поддерживает. А вот акция предпринимателей, по его мнению, становится политической, и власть не пойдёт на компромиссы.

«Берите чай и хорошее настроение»: начало нового Майдана в Киеве Тарас Загородний в связи с этим отметил в эфире телеканала ZIK, что «пан Гетманцев пребывает в виртуальной реальности». По мнению эксперта, фискальные новшества относительно малого бизнеса всё равно придётся отменить — «просто это уже будет другая Верховная Рада».

Разумеется, в стране есть политические силы, которые готовы воспользоваться протестными настроениями масс, как это уже не раз бывало.

Действительно, ситуация может развиваться совсем не по тем сценариям, какие представляют себе люди во властных кабинетах. Политолог Павел Рудяков напоминает, что экономическая ситуация в стране ухудшается: «Есть целые социальные группы, например владельцы малого бизнеса, которые очень много денег потеряли и продолжают терять».

По словам политолога, уже «весной может быть социальный взрыв».

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады приняли закон, которым отложили до 1 января 2022 года обязательное использование представителями малого бизнеса кассовых аппаратов.

Однако участников акции «SaveФОП» такое половинчатое решение не устраивает, они требуют полной отмены закона, реализация которого просто не даст им работать. По словам источников в Киеве, участники акции протеста намерены «бороться до конца», протест — бессрочный.