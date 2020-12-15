После непростого 2020 года Киев, вероятно, выберет жесткую позицию в отношении Донбасса, которая может предполагать силовое решение конфликта, считает политолог Павел Рудяков

Об этом Рудяков, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла решение еще на один год продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон регулярно продлевается с 2014 года.

- Павел Николаевич, как вы считаете, почему это до сих пор происходит? Почему ничего не меняется со времен Порошенко?

— Продолжается все, как при Порошенко, даже еще хуже, потому что замена «козла на осла» или «осла на козла» ничего, по сути, не меняет. Исполнители другие, но указания идут те же, все делается как при Порошенко, потому что такая вводная идет.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Тут вопрос в другом: почему новые владельцы Рады, монобольшинство, «Слуга народа», когда пришли к власти в августе прошлого года, ничего не сделали с этим законом, а только продлили на 2020 год? Это понятно, был цейтнот, было мало времени. Но почему они за этот год ничего с ним не сделали? Поскольку все признают, что это временная мера.

Вчера выступал наш уважаемый председатель Верховной Рады господин Разумков, и он, комментируя журналистам после согласительного совета, накануне заседания, сказал: «Мы продлеваем на 2021 год». И дальше вдруг продолжил: «Я надеюсь, что мы не будем продлевать на 2022 год».

Получается, что они сами все понимают, что это закон, который нужно менять. От него нужно отталкиваться и идти дальше по тем обязательствам, которые мы действительно подписали и приняли, по установлению мира, по переходу к политическому урегулированию и к реинтеграции Донбасса.

Но этого не делается.

- Будет ли, по вашему мнению, какое-то продвижение по «формуле Штайнмайера»? Может быть, к 2022 году что-то сдвинется?

— Нужно еще 2021 год пережить. Он говорит, что на 2022-й не будем продлевать, значит, в 2021-м они что-то с этим будут делать. Но мы же тут ничего не решаем, сейчас вот дедушка Байден инаугурируется, его ребята и девочки усядутся в кресла, кто там нами будет заниматься что-то придумает — и тогда, соответственно, нам пойдет вводная что-то делать или вообще ничего не делать. Я думаю, что какие-то движения будут по целому ряду причин, в том числе по американскому указанию, но вопрос в том, что это будут за действия.

«Особый статус Донбасса»: Рада продлила закон, Кравчук угрожает России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем более у нас очень непростая эпидемиологическая ситуация, негативная динамика, кроме того, экономическая ситуация ухудшается — есть целые социальные группы, например владельцы малого бизнеса, которые очень много денег потеряли и продолжают терять. Весной может быть социальный взрыв, и тогда власть вынуждена будет искать какие-то варианты.

И этот военный сценарий тоже не следует исключать. Сейчас ситуация динамичная, даже повышенная динамика.

- Как вы считаете, какую линию в отношении к Украине выберет после своего прихода к власти Джо Байден?

— У американцев, скорее, есть российская политика, восточноевропейская, и, соответственно, в русле этой политики они обращают внимание на нас, занимаясь политикой, еще и обворовывая нас попутно. Они в этом большие мастера, бизнес прежде всего. А у нас есть что приворовать, хоть мы и все пропили-прогуляли. У нас есть что утянуть такое, что может интересовать даже миллиардеров американских.

Поэтому, мне кажется, тут важно будет, как они будут выстраивать отношения с Россией. Если пойдет опять какое-то открытое наступление — будет один сценарий для нас. Если 3-4 месяца, полгода будет нащупывание каких-то контактов, пусть минимальных, — это будет другой сценарий.

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

Демократы его очень грамотно и технологично отодвинули украинскую тему в сторону, когда люди Трампа пытались ее раскручивать. Им это удалось, они контролируют многие вещи и это контролируют тоже. Но ведь кейс остался, поэтому сейчас Байдену будет очень невыгодно в Украине что-то сильно ворошить, пока не забудутся эти шалости — его личные и сына, пока эту историю в архив полностью не сдадут.

Вот уже, по-моему, несколько дней назад начали появляться сообщения о том, что Трамп готов смириться с поражением. Так что Байдену могут эти шпильки пойти, как Трампу после победы на выборах. Украинская шпилька тоже может его больно уколоть. У него есть «украинские грешки», которые в глазах среднего американца выглядят сомнительно.