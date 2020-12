Президент США Дональд Трамп нашёл способ отомстить своему преемнику Джо Байдену и всей Демократической партии, и поможет ему в этом Украина

Источники информационного агентства Associated Press сообщили, что Министерство юстиции США запросило сведения о связях сына политика с энергетической компанией бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Burisma, а также ещё двух десятков других организаций. Не понятно только, история с Burisma занимает центральное место или это всего лишь эпизод большого расследования о налоговых делах Хантера Байдена. Два других источника агентства уточнили, что сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, по предварительным результатам, побеждающего на президентских выборах, могут подозревать в отмывании денег. Генпрокурор США молчал о расследовании против сына Байдена из-за выборов © AP, Visar Kryeziu

9 декабря Хантер Байден сообщил, что Федеральная прокуратура штата Делавэр проводит с 2018 года в отношении него расследование, касающееся его налоговых отчислений, но сам он узнал об этом только день назад. Агентство Associated Press написало, что правоохранители заинтересовались деловыми предприятиями сына американского чиновника в Китае, а по версии газеты The New York Times, расследование не затрагивает ни Украину, ни КНР, а связано с неуплатой налогов Хантером и его бывшей женой в Делавэре.

Украинское прошлое Хантера Байдена

О том, что Хантер работал на украинскую компанию, было известно давно и это вовсе не секрет, но в 2020 году стали известны новые подробности.

В отчёте двух комитетов Сената, опубликованном 23 сентября, говорится, что Burisma заплатила Байдену-младшему — оказывавшему консультативные услуги, не имея опыта работы в энергетической сфере, — за членство в совете директоров компании свыше $4 млн. Всё это происходило в то время, когда его отец занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление. Сенаторы пришли к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов, причём это осознавали и сотрудники администрации президента Барака Обамы, но молчали.

Это было только началом воскрешения украинского досье. История с Burisma стала «октябрьским сюрпризом» президентской гонки, то есть событием, которое происходит за месяц или меньше до голосования и способно изменить его исход. 14 октября газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР от владельца ремонтной мастерской в штате Делавэр, где проживает семья бывшего вице-президента — компьютер с наклейкой фонда имени Бо Байдена (старшего брата Хантера, скончавшегося в 2015 году от рака мозга), который принёс некий человек ещё в апреле 2019 года, никто не забрал, и тогда мужчина решил передать его Роберту Костелло, адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, а по совместительству личному адвокату президента США Рудольфа Джулиани. На жёстком диске ноутбука оказалось много интересно, в частности, деловая переписка с иностранцами, например, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник президента страны, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Байден-младший через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск. Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В сообщении, датированном 12 мая 2014 года и озаглавленном «вопрос, требующий безотлагательного решения», Пожарский написал Хантеру, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. (по всей видимости, Николая Злочевского. — Ред.) с целью получения от него денег», но когда попытка вымогательства провалилась, «они приступили к конкретным действиям в виде одного или нескольких досудебных разбирательств». В связи с этим украинский бизнесмен попросил Байдена-младшего, в тот день назначенного членом совета директоров компании, подумать, как он мог бы использовать своё влияние, чтобы изменить ситуацию. Хантер ответил, что находится в Катаре, и уточнил, кто стоит за этими нападками в отношении компании и кто во временном правительстве может пресечь подобные нападки.

Спустя 4 месяца другой член совета директоров Burisma Девон Арчер переслал Хантеру Байдену электронную переписку по теме «влияние повышения налогов на объёмы производства компании», в которой Пожарский предупредил, что правительство Украины представило в Верховную Раду новый законопроект о налогах, который уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше.

24 сентября 2014 года Пожарский сообщил, что собирается передать эту информацию в посольство США в Киеве и в офис спецпосланника Госдепартамента и координатора по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна в Штатах. Впоследствии Хохштейн занял должность независимого директора в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз», а 12 октября 2020-го объявил о своей отставке.

В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский пишет: «Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом (на тот момент вице-президентом США — ред.) и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня».

Комментируя преданную огласке переписку, извлечённую из ноутбука, предвыборный штаб демократов убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала второго раунда теледебатов кандидатов в президенты, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».

Китайские дела Байденов

Хантеру приписывают участие в коррупционных схемах не только на Украине, но и в Китае. Осенью 2019 года официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал полностью ложными сведения Рудольфа Джулиани о том, что Байден-младший незаконным путём получил от Пекина $1,5, однако существуют неопровержимые факты о его делах в Поднебесной.

В июне 2013 года Хантер и его бизнес-партнёр Девон Арчер, занимавшийся финансами в азиатском представительстве Citibank, учредили совместно с владельцем китайского частного инвестиционного фонда Bohai Capital Джонатаном Ли фонд BHR Partners, специализирующейся на инвестировании средств китайцев и потенциально граждан других стран в компании, расположенные за пределами Поднебесной. В декабре того же года Джо Байден полетел с визитом в Пекин, сын напросился сопровождать его. Как рассказал один из сотрудников BHR, по прибытии в Китай Хантер организовал встречу своего отца с Джонатаном Ли. Комментируя эту ситуацию журналистам The New Yorker, Байден-младший с недоумением сказал: «Как я мог, пролетев через полмира, оказаться в Пекине и не пригласить этих людей на чашечку кофе?» Совпадение ли, но через 10 дней после этого визита Байдена-старшего частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая в 2009-м Хантером, Арчером и Кристофером Хайнцем — пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри (который впоследствии отказывался от дел, которые могут привлечь внимание общественности), заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

«Следует понять, что у Хантера Байдена никаких связей в Китае не было. У него не было предыдущего опыта в руководстве частной инвестиционной кампанией. Сделку, которою он заключил в зоне свободной торговли в Шанхае, никто до него заключить не мог: Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone — никто из больших игроков. Они покупали Байдена через его сына. Я думаю, это ясно как день. Китайское правительство вычислило, как добиться режима наибольшего благоприятствования у американских политиков в Вашингтоне. Самый простой путь — подписание крупных сделок с детьми политиков, потому что, полагают они, к ним американская администрация будет относиться намного лучше. И история показывает, что с администрацией Обамы все именно так и происходило», — пишет президент Института подотчётности правительства Питер Швайцер в своей книге «Тайные империи: Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей».

Кроме того, Хантер рассказывал в интервью The New Yorker, что получил в подарок от китайского магната Е Цзяньмина бриллиант весом 2,8 карата. Байден-младший в тот момент входил в состав совета директоров Всемирной продовольственной программы США (некоммерческой организации, собирающей средства в поддержку Всемирной продовольственной программы ООН), а азиатский предприниматель рассчитывал на финансовое содействие с его стороны и налаживанием связей с представителями Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне. Во время ужина в Майами Хантер пообещал рассмотреть перспективы компании китайского собеседника CEFC China Energy в проектах СПГ-терминалов в США, а вернувшись в гостиницу, получил письмо с благодарностью и драгоценный камень. В феврале 2018 года правоохранительные органы Китая задержали Е Цзяньмина по делу о коррупции, и его договорённости с Байденом аннулировались.

Трамп отплатит Байдену той же монетой

Все попытки республиканцев оспорить результаты голосования на президентских выборах в судах потерпели крах, даже Верховный суд США, где у них двукратное превосходство по количеству судей, отклонил иски. Уже 14 декабря коллегии выборщиков соберутся в столицах штатов и проголосуют в соответствии с волей избирателей, после чего Конгрессу останется только подтвердить их выбор на заседании 6 января. Даже если в этот раз найдётся пара десятков «нечестных выборщиков», то есть те, кто проголосуют за другого кандидата, это всё равно не поможет Трампу, поскольку преимущество Байдена составляет 74 голоса выборщиков, а такое количество нарушителей вряд ли наберётся. Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Так что теперь Трамп играет, что называется, в долгую — не для изменения результатов выборов, прошедших 3 ноября, с этим он уже смирился, а для того, чтобы осложнить жизнь Байдена на президентском посту. Собственно, как это делали демократы с самим Трампом все эти годы. В ходе избирательной кампании-2016 миллиардер-республиканец среди прочего обещал поладить с Россией и её президентом Владимиром Путиным, но политическая оппозиция не дала ему этого сделать, раскручивая тезис «Трамп — это ставленник Кремля».

Несмотря на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не смог доказать, что Россия каким-либо образом помогла ему придти к власти, в общественном сознании этот образ уже укоренился, и убедить многих американцев в обратно сложно. В этих условиях любое не то что действие — слово Трампа о России воспринималось негативно, а как тут налаживать отношения? Наоборот, они стали только хуже. Вероятно, отчасти решения президента об ужесточении санкций и расторжении двусторонних соглашений были продиктованы желанием продемонстрировать, что никакого благосклонного настроя к Москве у него нет. Так это или нет, уже не важно: выполнить своё предвыборное обещание Трамп не смог — это факт, и всё это по вине демократов.

Даже Барак Обама успел приложить к этому руку — за 3 недели до истечения президентских полномочий он распорядился в течение 72 часов выслать из США нескольких сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, а также постановил закрыть дипломатические представительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях.

Как сообщила 9 декабря газета Politico, ссылаясь на «осведомлённых людей», расследование не ограничивается изучением налоговых отчислений Хантера Байдена в Делавэра, им заинтересовалось также подразделение Южного округа Нью-Йорка по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами. По данным источника, правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона ещё в 2019 году занялись проверкой зарубежных связей Хантера и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег. Кроме того, федеральные власти Западного округа штата Пенсильвания начали расследование уголовного дела, связанного с медицинским бизнесом, в который вовлечён брат Джо Байдена — Джеймс.

«Пока нет ни одного свидетельства того, что сам Джозеф Байден находится под расследованием. Но если эти дела останутся открытыми к тому моменту, как он придёт к власти, они могут осложнить его президентство и представить в неприглядном свете дела его родственников, которые часто пытались капитализировать политические связи семьи Байденов. Масштабные проверки с привлечением сына Джозефа Байдена и бизнеса, связанного с его братом, представляют собой новый пакет вызовов для вступающей во власть администрации», — пишет Politico.

Так вот теперь Трамп будет создавать негативный информационный фон для Байдена-президента. Когда в марте американского лидера спросили, как повлияло бы на избирательную кампанию открытие уголовного дела на Украине против его главного соперника от демократов и его сына, он ответил, что

«будет постоянно вспоминать об этом, поскольку не знает, как они могут выпутаться». Пусть в конечном итоге история с Burisma не помогла, но Трамп напоминал.

Сейчас, вероятнее всего, критика в адрес Байдена будет сконцентрирована на Китае, нежели на Украине, но для Трампа принципиальной разницы нет — лишь бы вызвать у американцев неприязнь к президенту-демократу. Своим избирателям он уже окончательно внушил, что победу у их кандидата, то есть у Трампа, украли, поэтому Байдена они не будут воспринимать как законного президента, а вот республиканцев будут поддерживать ещё сильнее. Если в 2016-м истеблишмент Республиканской партии не воспринимал Трампа как своего, то сейчас он имеет большое влияние внутри неё, а также пользуется большой симпатией у простых американцев. Эксперт сказал, на кого Байден скинет управление Украиной, и почему это плохо для России © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Трамп политически жив и будет обращаться напрямую к народу. У него много сторонников. Если он действительно объявит о своей новой предвыборной кампании 20 января, в день инаугурации президента США, она будет если не сорвана, то подорвана», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

До 2024 года ещё далеко и неизвестно, станет ли Трамп кандидатом в президенты и вообще будет ли баллотироваться, в чём многие сомневаются, например его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, но есть политическое событие в более краткосрочной перспективе, благодаря которому пока ещё действующий американский лидер сможет нанести удар по Байдену — это промежуточные выборы в Палату представителей 2022 года.

По прогнозу заместителя директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Суслова, с вероятностью 90% республиканцы могут получить большинство в Палате представителей. Если однопартийцы Трампа при этом сохранят контроль над Сенатом, 1/3 состава которого будет обновляться в то же время, тогда обе палаты Конгресса будут республиканскими и заблокировать инициативы президента-демократа Байдена им не составит никакого труда. Не стоит забывать, что в каждую избирательную кампанию перед Демократической партией встаёт одна и та же проблема — как расшевелить свой электорат и убедить людей придти и проголосовать, у республиканцев всё проще — их избиратели всегда охотно проявляют гражданскую позицию, а после проигрыша Трампа она наверняка станет ещё активнее. Этот фактор может стать ключевым на выборах в Конгресс через 2 года.

Таким образом, ещё находясь на высшем государственном посту и обладая всей полнотой власти, Трамп начал закладывать бомбу замедленного действия для Байдена, чтобы жизнь в Белом доме ему мёдом не казалась. Президент-республиканец испытал много неприятностей из-за Рашагейта, раздутого демократами на пустом место и совершенно безосновательно, так пусть и его преемник испытает нечто подобное.