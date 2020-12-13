Источники информационного агентства Associated Press сообщили, что Министерство юстиции США запросило сведения о связях сына политика с энергетической компанией бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского Burisma, а также ещё двух десятков других организаций. Не понятно только, история с Burisma занимает центральное место или это всего лишь эпизод большого расследования о налоговых делах Хантера Байдена. Два других источника агентства уточнили, что сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, по предварительным результатам, побеждающего на президентских выборах, могут подозревать в отмывании денег.

Генпрокурор США молчал о расследовании против сына Байдена из-за выборов
Генпрокурор США молчал о расследовании против сына Байдена из-за выборов
© AP, Visar Kryeziu

9 декабря Хантер Байден сообщил, что Федеральная прокуратура штата Делавэр проводит с 2018 года в отношении него расследование, касающееся его налоговых отчислений, но сам он узнал об этом только день назад. Агентство Associated Press написало, что правоохранители заинтересовались деловыми предприятиями сына американского чиновника в Китае, а по версии газеты The New York Times, расследование не затрагивает ни Украину, ни КНР, а связано с неуплатой налогов Хантером и его бывшей женой в Делавэре. 

Украинское прошлое Хантера Байдена

О том, что Хантер работал на украинскую компанию, было известно давно и это вовсе не секрет, но в 2020 году стали известны новые подробности.

В отчёте двух комитетов Сената, опубликованном 23 сентября, говорится, что Burisma заплатила Байдену-младшему — оказывавшему консультативные услуги, не имея опыта работы в энергетической сфере, — за членство в совете директоров компании свыше $4 млн. Всё это происходило в то время, когда его отец занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление. Сенаторы пришли к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов, причём это осознавали и сотрудники администрации президента Барака Обамы, но молчали.

Это было только началом воскрешения украинского досье. История с Burisma стала «октябрьским сюрпризом» президентской гонки, то есть событием, которое происходит за месяц или меньше до голосования и способно изменить его исход. 14 октября газета New York Post опубликовала электронную переписку Хантера Байдена, которая попала в руки ФБР от владельца ремонтной мастерской в штате Делавэр, где проживает семья бывшего вице-президента — компьютер с наклейкой фонда имени Бо Байдена (старшего брата Хантера, скончавшегося в 2015 году от рака мозга), который принёс некий человек ещё в апреле 2019 года, никто не забрал, и тогда мужчина решил передать его Роберту Костелло, адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, а по совместительству личному адвокату президента США Рудольфа Джулиани. На жёстком диске ноутбука оказалось много интересно, в частности, деловая переписка с иностранцами, например, советник руководства Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник президента страны, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Байден-младший через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.

Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет
Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В сообщении, датированном 12 мая 2014 года и озаглавленном «вопрос, требующий безотлагательного решения», Пожарский написал Хантеру, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. (по всей видимости, Николая Злочевского. — Ред.) с целью получения от него денег», но когда попытка вымогательства провалилась, «они приступили к конкретным действиям в виде одного или нескольких досудебных разбирательств». В связи с этим украинский бизнесмен попросил Байдена-младшего, в тот день назначенного членом совета директоров компании, подумать, как он мог бы использовать своё влияние, чтобы изменить ситуацию. Хантер ответил, что находится в Катаре, и уточнил, кто стоит за этими нападками в отношении компании и кто во временном правительстве может пресечь подобные нападки.

Спустя 4 месяца другой член совета директоров Burisma Девон Арчер переслал Хантеру Байдену электронную переписку по теме «влияние повышения налогов на объёмы производства компании», в которой Пожарский предупредил, что правительство Украины представило в Верховную Раду новый законопроект о налогах, который уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше.  

24 сентября 2014 года Пожарский сообщил, что собирается передать эту информацию в посольство США в Киеве и в офис спецпосланника Госдепартамента и координатора по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна в Штатах. Впоследствии Хохштейн занял должность независимого директора в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз», а 12 октября 2020-го объявил о своей отставке.

В письме от 17 апреля 2015 года Пожарский пишет: «Дорогой Хантер! Спасибо за то, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться со своим отцом (на тот момент вице-президентом США — ред.) и провести некоторое время вместе. Это действительно честь и удовольствие для меня». 

Комментируя преданную огласке переписку, извлечённую из ноутбука, предвыборный штаб демократов убеждал, что Джо Байден никогда даже не рассматривал возможность участия в бизнесе с членами своей семьи или в каком-либо иностранном бизнесе и не был в курсе подробностей работы Хантера на Burisma и с китайскими предпринимателями. А вот бывший бизнес-партнёр Байдена-младщего Тони Бобулински в общении с журналистам президентского пула 22 октября, за несколько часов до начала второго раунда теледебатов кандидатов в президенты, представил иную информацию: «Я слышал, как Джо Байден говорил, что никогда не обсуждал бизнес с Хантером. Это неправда».

Китайские дела Байденов

Хантеру приписывают участие в коррупционных схемах не только на Украине, но и в Китае. Осенью 2019 года официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал полностью ложными сведения Рудольфа Джулиани о том, что Байден-младший незаконным путём получил от Пекина $1,5, однако существуют неопровержимые факты о его делах в Поднебесной.

В июне 2013 года Хантер и его бизнес-партнёр Девон Арчер, занимавшийся финансами в азиатском представительстве Citibank, учредили совместно с владельцем китайского частного инвестиционного фонда Bohai Capital Джонатаном Ли фонд BHR Partners, специализирующейся на инвестировании средств китайцев и потенциально граждан других стран в компании, расположенные за пределами Поднебесной. В декабре того же года Джо Байден полетел с визитом в Пекин, сын напросился сопровождать его. Как рассказал один из сотрудников BHR, по прибытии в Китай Хантер организовал встречу своего отца с Джонатаном Ли. Комментируя эту ситуацию журналистам The New Yorker, Байден-младший с недоумением сказал: «Как я мог, пролетев через полмира, оказаться в Пекине и не пригласить этих людей на чашечку кофе?» Совпадение ли, но через 10 дней после этого визита Байдена-старшего частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая в 2009-м Хантером, Арчером и Кристофером Хайнцем — пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри (который впоследствии отказывался от дел, которые могут привлечь внимание общественности), заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР.

Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах
Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах
© AP, Visar Kryeziu

«Следует понять, что у Хантера Байдена никаких связей в Китае не было. У него не было предыдущего опыта в руководстве частной инвестиционной кампанией. Сделку, которою он заключил в зоне свободной торговли в Шанхае, никто до него заключить не мог: Goldman Sachs, Bank of America, Blackstone — никто из больших игроков. Они покупали Байдена через его сына. Я думаю, это ясно как день. Китайское правительство вычислило, как добиться режима наибольшего благоприятствования у американских политиков в Вашингтоне. Самый простой путь — подписание крупных сделок с детьми политиков, потому что, полагают они, к ним американская администрация будет относиться намного лучше. И история показывает, что с администрацией Обамы все именно так и происходило», — пишет президент Института подотчётности правительства Питер Швайцер в своей книге «Тайные империи: Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семью и друзей».

Кроме того, Хантер рассказывал в интервью The New Yorker, что получил в подарок от китайского магната Е Цзяньмина бриллиант весом 2,8 карата. Байден-младший в тот момент входил в состав совета директоров Всемирной продовольственной программы США (некоммерческой организации, собирающей средства в поддержку Всемирной продовольственной программы ООН), а азиатский предприниматель рассчитывал на финансовое содействие с его стороны и налаживанием связей с представителями Демократической и Республиканской партий в Вашингтоне. Во время ужина в Майами Хантер пообещал рассмотреть перспективы компании китайского собеседника CEFC China Energy в проектах СПГ-терминалов в США, а вернувшись в гостиницу, получил письмо с благодарностью и драгоценный камень. В феврале 2018 года правоохранительные органы Китая задержали Е Цзяньмина по делу о коррупции, и его договорённости с Байденом аннулировались.

Трамп отплатит Байдену той же монетой

Все попытки республиканцев оспорить результаты голосования на президентских выборах в судах потерпели крах, даже Верховный суд США, где у них двукратное превосходство по количеству судей, отклонил иски. Уже 14 декабря коллегии выборщиков соберутся в столицах штатов и проголосуют в соответствии с волей избирателей, после чего Конгрессу останется только подтвердить их выбор на заседании 6 января. Даже если в этот раз найдётся пара десятков «нечестных выборщиков», то есть те, кто проголосуют за другого кандидата, это всё равно не поможет Трампу, поскольку преимущество Байдена составляет 74 голоса выборщиков, а такое количество нарушителей вряд ли наберётся.

Трамп - убийца США
Трамп - убийца США
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Так что теперь Трамп играет, что называется, в долгую — не для изменения результатов выборов, прошедших 3 ноября, с этим он уже смирился, а для того, чтобы осложнить жизнь Байдена на президентском посту. Собственно, как это делали демократы с самим Трампом все эти годы. В ходе избирательной кампании-2016 миллиардер-республиканец среди прочего обещал поладить с Россией и её президентом Владимиром Путиным, но политическая оппозиция не дала ему этого сделать, раскручивая тезис «Трамп — это ставленник Кремля».

Несмотря на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не смог доказать, что Россия каким-либо образом помогла ему придти к власти, в общественном сознании этот образ уже укоренился, и убедить многих американцев в обратно сложно. В этих условиях любое не то что действие — слово Трампа о России воспринималось негативно, а как тут налаживать отношения? Наоборот, они стали только хуже. Вероятно, отчасти решения президента об ужесточении санкций и расторжении двусторонних соглашений были продиктованы желанием продемонстрировать, что никакого благосклонного настроя к Москве у него нет. Так это или нет, уже не важно: выполнить своё предвыборное обещание Трамп не смог — это факт, и всё это по вине демократов.

Даже Барак Обама успел приложить к этому руку — за 3 недели до истечения президентских полномочий он распорядился в течение 72 часов выслать из США нескольких сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско, а также постановил закрыть дипломатические представительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях.

Как сообщила 9 декабря газета Politico, ссылаясь на «осведомлённых людей», расследование не ограничивается изучением налоговых отчислений Хантера Байдена в Делавэра, им заинтересовалось также подразделение Южного округа Нью-Йорка по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами. По данным источника, правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона ещё в 2019 году занялись проверкой зарубежных связей Хантера и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег. Кроме того, федеральные власти Западного округа штата Пенсильвания начали расследование уголовного дела, связанного с медицинским бизнесом, в который вовлечён брат Джо Байдена — Джеймс.

«Пока нет ни одного свидетельства того, что сам Джозеф Байден находится под расследованием. Но если эти дела останутся открытыми к тому моменту, как он придёт к власти, они могут осложнить его президентство и представить в неприглядном свете дела его родственников, которые часто пытались капитализировать политические связи семьи Байденов. Масштабные проверки с привлечением сына Джозефа Байдена и бизнеса, связанного с его братом, представляют собой новый пакет вызовов для вступающей во власть администрации», — пишет Politico.

Так вот теперь Трамп будет создавать негативный информационный фон для Байдена-президента. Когда в марте американского лидера спросили, как повлияло бы на избирательную кампанию открытие уголовного дела на Украине против его главного соперника от демократов и его сына, он ответил, что 
«будет постоянно вспоминать об этом, поскольку не знает, как они могут выпутаться». Пусть в конечном итоге история с Burisma не помогла, но Трамп напоминал.

Сейчас, вероятнее всего, критика в адрес Байдена будет сконцентрирована на Китае, нежели на Украине, но для Трампа принципиальной разницы нет — лишь бы вызвать у американцев неприязнь к президенту-демократу. Своим избирателям он уже окончательно внушил, что победу у их кандидата, то есть у Трампа, украли, поэтому Байдена они не будут воспринимать как законного президента, а вот республиканцев будут поддерживать ещё сильнее. Если в 2016-м истеблишмент Республиканской партии не воспринимал Трампа как своего, то сейчас он имеет большое влияние внутри неё, а также пользуется большой симпатией у простых американцев.

Эксперт сказал, на кого Байден скинет управление Украиной, и почему это плохо для России
Эксперт сказал, на кого Байден скинет управление Украиной, и почему это плохо для России
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Трамп политически жив и будет обращаться напрямую к народу. У него много сторонников. Если он действительно объявит о своей новой предвыборной кампании 20 января, в день инаугурации президента США, она будет если не сорвана, то подорвана», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

До 2024 года ещё далеко и неизвестно, станет ли Трамп кандидатом в президенты и вообще будет ли баллотироваться, в чём многие сомневаются, например его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, но есть политическое событие в более краткосрочной перспективе, благодаря которому пока ещё действующий американский лидер сможет нанести удар по Байдену — это промежуточные выборы в Палату представителей 2022 года.

По прогнозу заместителя директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Суслова, с вероятностью 90% республиканцы могут получить большинство в Палате представителей. Если однопартийцы Трампа при этом сохранят контроль над Сенатом, 1/3 состава которого будет обновляться в то же время, тогда обе палаты Конгресса будут республиканскими и заблокировать инициативы президента-демократа Байдена им не составит никакого труда. Не стоит забывать, что в каждую избирательную кампанию перед Демократической партией встаёт одна и та же проблема — как расшевелить свой электорат и убедить людей придти и проголосовать, у республиканцев всё проще — их избиратели всегда охотно проявляют гражданскую позицию, а после проигрыша Трампа она наверняка станет ещё активнее. Этот фактор может стать ключевым на выборах в Конгресс через 2 года.

Таким образом, ещё находясь на высшем государственном посту и обладая всей полнотой власти, Трамп начал закладывать бомбу замедленного действия для Байдена, чтобы жизнь в Белом доме ему мёдом не казалась. Президент-республиканец испытал много неприятностей из-за Рашагейта, раздутого демократами на пустом место и совершенно безосновательно, так пусть и его преемник испытает нечто подобное.