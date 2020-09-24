23 сентября председатели комитетов Сената по финансам и по внутренней безопасности и правительственным делам республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон опубликовали отчёт, в котором «раскрыты подозрительные финансовые транзакции на миллионы долларов между Хантером Байденом и его сообщниками из России, Казахстана, Украины и Китая»

Все в белом доме знали про Burisma, но молчали

За последнее время имя Хантера Байдена стало ассоциироваться в первую очередь с компанией Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, которой он за внушительную зарплату оказывал консультативные услуги, хотя не имел опыта работы в энергетической сфере. Всё это происходило в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.

В своём отчёте сенаторы пришли к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов. Страница позора. Как Порошенко получил взятку в $200 млн, а Зеленский упустил возможность заработать $1 млрд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине», — говорится в документе.

И этот факт беспокоил некоторых сотрудников Белого дома. В частности об этом в начале 2015 года говорил нынешний заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, имевший опыт работы в американском посольстве на Украине, должностным лицам офисе вице-президента, но они никак не отреагировали на его слова. Свою мысль чиновник повторил спустя 1,5 года (в сентябре 2016 года) в письме своим коллегам — «Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma усложняет задачу официальным лицам США, которые делают всё для борьбы с коррупцией на Украине».

Искоренение коррупции на Украине в качестве одной из ключевых задач для американских властей провозглашал ни кто-нибудь, а сам вице-президент Джо Байден, и ни где-нибудь, а в Киеве.

«Это расследование показало, в какой степени официальные лица в администрации Обамы игнорировали явные предупреждающие знаки, когда сын вице-президента вошёл в совет директоров компании, принадлежащей коррумпированному украинскому олигарху. Несмотря на то, что позиция Хантера Байдена в совете директоров Burisma бросает тень на работу тех, кто продвигает антикоррупционные реформы на Украине, комитетам известно только о двух лицах, которые выразили озабоченность своему начальству. Несмотря на усилия этих людей, их опасения, похоже, остались без внимания», — говорится в отчёте Сената.

Своё состояние за счёт Украины пополнил не только сын Байдена. Сын председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси Пол ранее занимал руководящие должности в энергетической компании NRGLab, которая реализовывала проекты на Украине. Летом 2017 года уже в качестве исполнительного директора международной организации Corporate Governance Initiative ««Инициатива корпоративного управления») он прилетал в Киев, чтобы обсудить с правительством сотрудничество по молодёжному футболу.

Спонсоров Хантер Байден найдёт везде

Без «российского следа» в отчёте не обошлось.

По подсчётам американских сенаторов, Burisma заплатила Хантеру Байдену за членство в совете директоров компании свыше $4 млн, ещё несколько миллионов он получил от «иностранных граждан с сомнительным прошлым». К этой группе причислили Елену Батурину, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Батурина 14 февраля 2014 года перевела на банковский счёт Rosemont Seneca Thornton LKC $3,5 млн по Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Rosemont Seneca Thornton. Это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден», — говорится в отчёте.

Как поясняется, она в период с 6 мая по 8 декабря 2015 года совершила 11 переводов общей суммой около $392 тысячи на счёт компании BAK USA LLC — стартапа в городе Буффало по производству планшетов совместно с неназванными китайскими партнёрами, — 9 из которых (на сумму $242 тысячи) сначала поступили на счёт компании Хантера Байдена Rosemont Seneca Thornton. В назначении операций было написано «кредитный договор». В мае прошлого года (через месяц после ухода Хантера из совета директоров Burisma) BAK USA объявила о банкротстве.

Деньги Байден-младший, как указано в отчёте, получал не только от Батуриной, но и от зятя бывшего мэра Астаны казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, причём в тот момент, когда Джо Байден находился в украинской столице. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

Но и это ещё не всё. В списке «спонсоров» Хантера также значатся граждане Китая Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией. Вообще КНР так же, как Украина, занимает не последнее место в биографии Байдена-младшего.

В декабре 2013 года частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая Хантером и пасынком бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофером Хайнцем, заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.

Сообщает не только откуда Хантер брал деньги, но и куда их тратил — на услуги женщин лёгкого поведения.

«Хантер Байден платил женщинам-нерезидентам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы, которые могут быть связаны с «Восточноевропейским кольцом проституции и торговли людьми», — говорится в отчёте.

«Украинская карта» на президентских выборах в США

Представленный отчёт стал результатом расследования деятельности администрации Барака Обамы, которое, как говорил ранее председатель комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон, направлено на установление, формировал ли Джо Байден политику на украинском направлении в интересах своего сына. По итогам проведённой работы сенатор выразил уверенность, что Джо Байдена «не стоит выбирать президентом Соединённых Штатов».

Предвыборный штаб демократа раскритиковал отчёт сенатских комитетов и расценил его как манипуляцию, специально опубликованную всего за 6 недель до выборов.

Сейчас любое упоминание имени того или иного кандидата в президенты в негативном контексте может сыграть с ним злую шутку. «Украинскую карту» республиканцы разыгрывают неслучайно — они хотят ещё раз обратить внимание избирателей на причастность Байдена в бытность вице-президентом к коррупционным схемам и вмешательство во внутренние дела других стран, впрочем демократ сам себя скомпрометировал.

В январе 2018 года во время выступления в Совете по международным отношениям США Байден вспоминал, как в 2016 году Пётр Порошенко и Арсений Яценюк, занимавшие тогда посты президента и премьер-министра Украины соответственно, не выполнили обещание уволить генерального прокурора Виктора Шокина, поэтому он выдвинул украинским властям ультиматум: без смены главы ГПУ Вашингтон не выдаст кредит на $1 млрд.

«Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И этот сукин сын был уволен», — похвалился он тогда. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

Сама по себе Генеральная прокуратура Украины, как она работает и кто ей руководит, вице-президента США совсем не волновала, только вот Шокин занялся теми вопросами, которые Байден не хотел придавать публичной огласке. Глава ГПУ продолжил расследовать открытые его предшественником Виталием Яремой уголовные дела в отношении Burisma и открыл ряд новых дел, на протяжении 2015-2016 года проходят обыски у Злочевского, замораживают его активы на Украине и за границей, которые смогли вычислить.

А уволил Шокина Порошенко ровно в тот момент, когда он готовился вызвать Хантера Байдена на допрос.

По имеющейся информации, в скором времени в Америке обнародуют новые подробности деятельности Байденов на Украине. В разгар процедуры импичмента над Трампом его личный адвокат Рудольф Джулиани активно собирал компромат на эту тему. Не исключено, что эта информация вскоре будет представлена общественности.

В нынешней президентской кампании не обойдётся без упоминания России и Китая, которые, как утверждают некоторые высокопоставленные американские чиновники, пытаются вмешаться в избирательный процесс. Но и украинская тематика прозвучит очень громко, только в контексте проделок предыдущей администрации Белого дома.