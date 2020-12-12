В начале декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил восстановить Совет регионального развития, ликвидированный им же в прошлом году

Инициатива связана в первую очередь с результатами местных выборов, на которых президентская партия показала неутешительные результаты. Буквально накануне кандидат от «Слуги народа» проиграл выборы мэра даже в родном для президента городе Кривом Роге.

Совет регионального развития — это консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный для содействия взаимодействия государственного центра с органами местного самоуправления.

Губернаторские чистки. Как «слуг народа» накажут за проигрыш на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленский.

По словам украинского президента, сейчас благодаря децентрализации местные власти получили много полномочий, властных и финансовых возможностей, что, в свою очередь, привело к тому, что развернулась отчаянная борьба за влияние в общинах почти по всей Украине.

Своей задачей он также видит сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне, как бы намекая на политических оппонентов, которые получили контроль над многими местными советами. По сути же этот орган должен стать еще одним инструментом, нивелирующим децентрализацию.

Совет регионального развития на Украине создается уже как минимум в третий раз с небольшими вариациями в названии. И всякий раз его задачей был контроль центра над непослушными регионами.

В 2010 году экс-президент Виктор Янукович основал Совет регионов для «обеспечения взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления». Вскоре после Евромайдана следующий президент Петр Порошенко его упразднил, но затем основал аналог под названием Совет регионального развития с той же заявленной целью. В прошлом году Владимир Зеленский его упразднил, но через год решил возобновить его работу.

Руслан Бортник: Местные выборы завершили строительство властной вертикали Зеленского © Facebook, Ruslan Bortnik

Петр Порошенко, например, весной прошлого года в ходе предвыборной кампании использовал Совет регионального развития для скрытой агитации за себя. Как отмечали наблюдатели, избирателям от имени Совета приходили агитационные материалы, призывающие голосовать за экс-президента.

Политолог Владимир Фесенко приветствует эту инициативу, считая ее необходимой для сохранения целостности Украины и удержания в узде бунтующих мэров.

«В последние два года стало очевидным, что с местными властями надо иначе взаимодействовать. А как? История с карантином ярко продемонстрировала определенное напряжение, которое возникало в этом процессе. Поэтому власти надо собираться и вырабатывать общие решения. Главный смысл — конструктивный диалог и наработки оптимального режима сотрудничества между центральной и местной властью», — говорит Фесенко, предупреждая о рисках формирования "местечковых анархий", уже проявившихся весной этого года в ходе протестов мэров против карантинных ограничений.

В то же время Telegram-канал «Резидент» считает возрождение Совета регионального развития связанным со стремлением предотвратить парламентский кризис и внеочередные выборы.

«Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе президента ожидают активизацию олигархов в следующем году по блокировке работы парламента, чтобы спровоцировать политический кризис, который приведёт к внеочередным выборам в Раду. На Банковой осознают, что единственными союзниками для них являются региональные элиты, которые постоянно конкурируют с олигархами за своё влияние. Вот почему президент реанимировал Совет регионального развития и выстраивает новую коммуникационную стратегию», — сообщает «Резидент». Местные выборы на Украине: как изменится страна

Telegram-канал «Клименко-тайм» полагает, что с помощью Совета регионального развития Офис президента попытается расколоть региональные элиты и методом кнута и пряника воспитывать в них лояльность.

«Зачем этот совет вдруг понадобился команде Владимира Зеленского? Ответ на поверхности. К такому шагу ОП подтолкнули результаты местных выборов, показывающие, что в ряде регионов у команды президента все складывается печально. Ведь как бы ни бодрились Арахамия, Корниенко, Кирилл Тимошенко, демонстрируя красивые графики, результаты они получили хуже, чем рассчитывали.

Не сомневаемся, что Совет будет использоваться командой президента для "таргетированной" раздачи "кнутов" и "пряников" руководству в регионах. И определяющим при их раздаче будет в том числе (рискнем предположить — и прежде всего) партийный окрас руководства регионов и степень их лояльности к Офису президента. Правда, при таком подходе недолго и в клинч войти с отдельными представителями местных властей», — пишет «Клименко-тайм».

Насколько будет успешным этот проект? Всё зависит от готовности президента использовать всю имеющуюся у него силу и власть для удержания под контролем различных региональных царьков.

При Порошенко, который в своем Совете, как правило, слушал льстивые речи о себе любимом, «региональный сепаратизм» душили с помощью МВД и СБУ. Мэра или местного депутата, заикнувшегося о том, что центр ничего не оставляет местным бюджетам, сразу же обвиняли в «работе на Кремль».

Зеленский вряд ли решится спустить бойцов Авакова на непослушных мэров вроде Андрея Бондаренко в Черкассах. Сам же Совет со временем станет своеобразным клубом немногих лояльных президенту региональных лидеров, а их противники вполне могут сформировать параллельный и аналогичный клуб по интересам.