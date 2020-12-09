На Украине вспыхнул секс-скандал. В эпицентре оказался известный фотограф Александр Ктиторчук, которого подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девушек

По данным полиции, Ктиторчук принуждал малолетних к сексу и снимал это на фото и видео — с 2016 года. Хотя, возможно, подобными вещами он занимается уже многие годы и число его жертв исчисляется сотнями. При этом некоторые заговорили только сейчас.

В кадре одно, за кадром — другое

Фотографа Александра Ктиторчука задержали 26 ноября. Производство открыли по заявлениям родителей пострадавших девочек. Мать 15-летней девушки, которую развращал Ктиторчук, рассказала, что мужчина склонял ее дочь к сексу после фотосессии летом 2020 года.

«Он просил ласкать его», — рассказала женщина.

Всего в полиции есть данные о шести пострадавших. В 2020 году Ктиторчук изнасиловал двух девушек 12 и 15 лет, а других принуждал к оральному сексу.

«Испортить жизнь ребёнку». Украинские дети — под прицелом педофилов © СС0, pxhere.com Андрей Небытов.

Притом что полиция сейчас расследует эпизоды этого года, сегодня заговорили его жертвы, которые по сей день живут с этим кошмаром.

27-летнюю Светлану Коваль Ктиторчук заметил на конкурсе для моделей «Шанс.Model.ua» от телеканала «Интер», где был членом жюри, и пригласил на индивидуальную фотосессию. Это было в 2004 году, Светлане тогда было семнадцать. Девушка вспоминает, что считала Ктиторчука профессионалом и «гуру фотографии», но студия оказалась его квартирой, а съемка превратилась в сексуальные домогательства. Сначала фотограф попросил позировать топлес, а потом начал ее трогать без разрешения.

«А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем», — рассказала девушка.

После этого, вспоминает Светлана, фотограф потянул ее на второй этаж, где у него была кровать.

«Силы были неравны, и скоро мы оказались в его постели. В этот момент я безумно молилась. Молила Бога сделать чудо и защитить меня. Просила и этого мужлана остановиться. Раз сто сказала: «Пожалуйста, не надо!» Плакала и просила. Он положил меня на бок, и сам лег лицом ко мне. Помню, с ужасом почувствовала, как его член касается моего дрожащего тела. Вдруг он замер. А я выпрыгнула из кровати и побежала вниз по лестнице», — поделилась Светлана, о случае она рассказала только сестре и нескольким подругам.

Похожую историю рассказала Елена Росне из Луганска.

Нацполиция – за проституцию. Украинские власти хотят легализовать секс-бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, он ежедневно ей звонил, читал стихи и обещал помочь сделать карьеру модели. И девушка в него влюбилась, несмотря на разницу в возрасте более 20 лет. Однажды он пригласил ее в Киев на Новый год, где она провела два дня и одну ночь.

«Скажу только, после того, что случилось со мной в Киеве, я полгода не могла прийти в себя. Едва закончила школу. Я не хотела жить», — рассказывает Елена.

А через несколько лет Ктиторчук снова нашел ее.

«Он предложил очень большие деньги за то, чтобы я искала ему девушек 5-8 лет для интима, фото и видео. Конечно, я отказалась, но он и его помощница продолжали меня уговаривать, а потом угрожать», — вспоминает она.

И, как объясняет девушка, она ни разу за столько лет никуда не обращалась только потому, что не верила в то, что есть управа на богатых, влиятельных и знаменитых людей.

«Считала, что у них везде свои люди и связи. Но все годы просила Бога наказать Александра по заслугам», — рассказала Елена.

Она говорит, что готова дать показания против фотографу, все рассказать следователю. А также посоветовала показать его психиатрам.

Фотограф богемы

Фотографией 56-летний Ктиторчук занимается более 30 из них. Его называют одним из самых звездных украинских фотографов, и все потому, что он с 2000-х снимал многих звезд украинского шоу-бизнеса: Ани Лорак, Асию Ахат, Тину Кароль, Надежду Мейхер, Кузьму Скрябина и Ольгу Горбачеву, Потапа и Настю Каменских, Наталью Могилевскую и Влада Яму.

Долгое время Ктиторчук жил на собственноручно переоборудованном пароходе «Святой Андрей». Там же он устраивал фотосессии, читал лекции. В 2014 году основал галерею «Арт-причал» вблизи Почтовой площади в Киеве. В 2018 году Ктиторчук стал директором заброшенного муниципального кинотеатра «Братислава» на столичной Оболони и начал его реставрировать. Вскоре он открыл там творческую лабораторию, проводил лекции, мастер-классы и выставки. Именно в «Братиславе» полиция и задержала Ктиторчука.

Ктиторчук любил делать портреты и снимать моделей в стиле ню. На его фотографиях — преимущественно молодые девушки. Ктиторчук не скрывает, что часто доводил моделей до слез, оказывал на них психологическое воздействие и насилие, и считает это частью творческого процесса.

Актер из «Слуги народа» угодил в громкий секс-скандал © Facebook, Татьяна Острецова

«Когда я только начал фотографировать, я хотел двух вещей: заработать денег и заниматься сексом. Уже тогда я понимал, что мужчине с фотоаппаратом решить эти задачи проще», — говорил он.

Нашлись защитники

На защиту Ктиторчука встали некоторые из его моделей и коллег из шоу-бизнеса. Один из таких — продюсер Маши Гойя, группы Mushmellow, «Бряц-Band» и других, в прошлом муж Ани Лорак Юрий Фалеса.

«К Ктиторчуку очередь за месяц, а то и больше, чтобы попасть на фотосессию, зачем ему кого-то растлевать, если девчонки даже платят ему деньги, чтобы он их фотографировал, причем в любом виде. Они сами к нему, как на мед, липнут. Все, что я могу сказать о Саше, — это мастер своего дела! Не верю!» — высказался Фалеса.

По его версии, либо роют под депутата, который дал ему в управление здание кинотеатра, либо хотят это здание отжать.

«Документально это сделать не могут, а вот сфабриковать дельце о совращении малолетки проще пареной репы», — написал продюсер на свой странице в ФБ.

Впрочем, после того, как Фалесе намекнули на то, что Ани Лорак он начал опекать, когда ей едва стукнуло 14 лет, и что у них тоже огромная разница в возрасте, продюсер свой пост убрал.

Оправдывали Ктиторчука певец Петя Черный, а также некоторые модели фотографа. Последние уверяли, что он фотографировал раздетыми только совершеннолетних и никогда не развращал моделей, а порнография как направление его никогда не интересовала.

Сам Ктиторчук тоже отрицает вину, называет свое задержание театральной постановкой и в суд на избрание ему меры пресечения приехал без вещей, был уверен, что его отпустят домой. Однако суд избрал фотографу Александру Ктиторчуку меру пресечения — два месяца за решеткой без права на залог.

Сейчас фотограф сидит в следственном изоляторе. Как дело обернется дальше, остается только гадать. Обычно дела, где замешаны люди со связями, ничем не заканчиваются — разваливаются еще на этапе следствия.