Пока сложно понять, кто кидает гранаты к дверям общественной приемной Андрея Билецкого, кто является заказчиком и какова логика этих действий

«Около 2 ночи (на опубликованной записи с видеокамеры видно точное время — 2:56 утра. — Авт.) 29 ноября неизвестные бросили гранату РГД-5 под центральный офис «Национального корпуса» (ул. Зои Гайдай, 9/8). В результате теракта никто не пострадал, — сообщалось в воскресенье на сайте «азовской» партии. — Это уже второй подобный случай за последнее время. Как и в прошлый раз (который произошел 25 октября 2020 года), гранату бросили в офис, который находится на первом этаже многоэтажного дома».

Эту информацию подтвердил в тот же день и отдел коммуникаций Национальной полиции Киева: «Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв, вероятно гранаты. Пострадавших нет. Вследствие взрыва частично поврежден забор и двери дома».

Почему упоминается общественная приемная? Дело в том, что по этому адресу не первый год находится http://strana.in.ua/news/80037-besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh.html общественная приемная Андрея Билецкого, который в 2014 году был избран народным депутатом от того самого Оболонского района и в последующем вел там активную работу. В 2019 году на внеочередных парламентских выборах бывший командир «Азова» не стал выдвигаться, но приемная в районе продолжила функционировать.

Начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков пояснил, почему предполагается взрыв гранаты: «Взрывотехники выявили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые удалили и направили на проведение соответствующих экспертиз».

По опубликованным на сайте «Нацкорпуса» фотографиям можно понять, что гранату перекинули через высокий стальной забор, и она взорвалась в небольшом пространстве между забором и зданием (которое хорошо видно на фотографиях с предыдущего взрыва), повредив изнутри и стальную дверь в заборе, и само ограждение.

Предыдущий взрыв 25 октября был посерьезнее. Тогда, судя по опубликованным Национальной полицией Киева фотографиям, гранату также перебросили через забор, и от взрыва часть стальных ограждений погнулась. Тогда тот же Худяков также подтвердил: «Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно гранату, которая взорвалась недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома».

В «Нацкорпусе» обвинили в теракте организацию «Патриоты за жизнь», боевое крыло партии «Общественная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). «Убежден, что причина теракта — наша борьба с пророссийскими силами… Мы не раз предупреждали, что Илья Кива и его подопечный Ширяев — шавки российского агента Медведчука — имеют целые склады с оружием. Как видите, они уже перешли к активным действиям… Такие гранаты они могут бросать не только в наши офисы, а где угодно», — написал 29 ноября в своем Telegram-канале глава центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин.

Напомню, с лидером «Патриотов за жизнь» Ильей Кивой у «азовцев» с июня этого года идет очень острый конфликт, связанный с заявлениями нардепа от ОПЗЖ в адрес националистов, которых Кива угрожал пересажать (и даже писал заявления генеральному прокурору на этот счет) или «отвоевать у них улицу» силами набранных в ряды «Патриотов за жизнь» спортсменов.

К тому же Кива, сам возглавлявший в 2014 году политическое направление «Правого сектора»* в восточных областях Украины (с тех пор он не раз менял свою политическую ориентацию), принял в «Патриоты за жизнь» и даже назначил главой регионального направления организации Олега Ширяева, который в 2015—2017 годах возглавлял сначала Гражданский корпус «Азов», а затем «Национальный корпус» в Харьковской области. Далее Ширяев вступил в конфликт с бывшими соратниками, вылившийся в итоге в перестрелку 12 сентября 2018 года, где Ширяев и его бойцы стреляли из ружей и травматов в активистов «Нацкорпуса». Ранения тогда получил, кстати, и Жорин, на тот момент руководивший харьковским отделением партии Андрея Билецкого.

Сам Ширяев обвинения отрицает. 29 ноября он написал в Facebook (сохранена орфография подлинника): «Опять звучат обвинения в мой адрес, Илья Кива и организации «Патриоты за Жизнь». Разносчики пиццы, не поднимайте себе несуществующего авторитета! Взрывают и убивают мужчин, а вы — мляди. Вы — не достойны подобных действий по отношению к себе. Ваша история — это история полупидаров, опущенных на тюремных парашах, на которых вы рано или поздно окажитесь, за совершенные вами преступления».

Конечно, было бы странно, если бы представитель «Патриотов за жизнь», как говорил один из персонажей братьев Вайнеров, «сам себе срок с пола поднял». Но есть и другие соображения. Мне кажется, версия о причастности Ширяева к взрыву гранат у главного офиса «Нацкорпуса» не вызывает доверия. Не то чтобы он не мог покушаться на бывших соратников. Как раз очень даже мог! За Ширяевым тянется целый «шлейф» историй, когда он со своими бойцами применял огнестрельное оружие против собратьев по правому лагерю — то главы харьковской «Державнической инициативы Яроша», то харьковских же правых футбольных ультрас, то, наконец, бывших соратников по «Нацкорпусу». Однако вряд ли Ширяев, которому «азовцы» сожгли дом и которого потом зверски избили толпой, ограничился бы подрывом гранат, от которых никто и не пострадал даже.

В «Нацкорпусе», кстати, обвиняли Ширяева в том, что 25 августа в центре Киева он со своими бойцами обстрелял группу «азовцев». История мутная (сам Ширяев говорит, что это была попытка похищения его активистами «Нацкорпуса» во главе с Жориным), но это было бы вполне в стиле описанного выше деятеля.

Вообще история с двукратным взрывом гранат у главного офиса «Национального корпуса» и общественной приемной Андрея Билецкого выглядит крайне странной.

Какие цели вообще может преследовать взрыв гранаты? Убить кого-то, уничтожить имущество (с этой целью гранаты кидают, например, в редакции газет), запугать или «послать месседж». Взрыв может быть организован и тем, на кого якобы покушались.

Если целью теракта было убить кого-то из «азовцев», логично было бы кидать гранату в активистов, выходящих из здания (если уж привязываться к этой локации), либо на какой-то акции. Но очевидно, что глухой ночью в офисе партии никого нет, и даже если подрывнику это не было известно, то должно было стать ясно после первого взрыва.

Что касается возможности уничтожить имущество партии — опять же, после первого взрыва гранаты ранним утром 25 октября должно было стать ясно, что взрыв не нанес зданию особого урона. Зачем было взрывать второй раз таким же образом?

Запугивать взрывами, от которых никто не пострадал и мог пострадать в такое время разве что случайно, тоже довольно-таки бессмысленно. Допустим, после первого взрыва у активистов «Национального корпуса» мог появиться страх — «сегодня какие-то неизвестные взорвали у нашего офиса гранату без жертв, а завтра взорвут там же или в другом месте с жертвами», — но и второй взрыв был такой же, как и первый.

Конечно, нельзя отбрасывать и версию, что гранаты взрывали у своего офиса сами «азовцы». Вопрос только — зачем?

Допустим, в ночь с 24 на 25 октября гранату у офиса могли взорвать, дабы привлечь внимание к партии на местных выборах (хотя не очень понятно, как бы ей это помогло, да и как бы люди успели об этом узнать в регионах — в этом плане стоило бы взрывать за несколько дней до голосования, чтобы информация могла разойтись вплоть до городских сайтов и пабликов в соцсетях тех же Одессы и Черкасс). Но если иллюзии по поводу прохождения «Нацкорпуса» в городские рады областных центров еще могли существовать накануне 25 октября, то 29 ноября никто даже от этой партии не избирался.

Опять же, есть такой момент: после первого взрыва «азовцы» ограничились сообщением о брошенной гранате, и все. Никаких интервью журналистам, пикетов у зданий МВД и Генеральной прокуратуры и прочего. Где логика — взорвать для привлечения внимания… и не привлекать к этому внимания?

Либо в «Нацкорпусе» пребывают в растерянности, не понимая, кто и зачем кидает им гранаты к центральному офису (поэтому и не стали в первый раз писать об этом, не зная, кто является заказчиком). Либо же, наоборот, хорошо знают, кто и зачем это делает, но не связывают это со своей политической деятельностью (а потому и не говорят как есть). В целом теракты выглядят как некие «предупреждения», как будто кто-то настойчиво раз за разом «напоминает о себе», не ставя целью нанесение разрушений или появление жертв.

Какова может быть истинная причина, можно лишь догадываться. Нельзя исключать, что это, например, «черная метка» от какого-нибудь крупного бизнесмена: активисты «Нацкорпуса» за прошедшее время провели в разных регионах немало акций, пиарясь на борьбе с незаконной застройкой. Либо же кто-то влиятельный, например, «выразительно намекает» таким образом на то, что «азовцы» влезли в чужую игру на недавних местных выборах. Например, в Одессе, где как раз взрывы противопехотных гранат во дворе у неугодных людей являются популярным методом решения проблем.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.