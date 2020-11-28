Решение судьбы коллекции скифского золота, застрявшего в Нидерладах, снова затягивается. Апелляционная палата суда Амстердама удовлетворила ходатайство Украины против одного из судей, которого обвинили в предвзятости и связях с Россией

27 ноября Апелляционный суд в Амстердаме назначил нового судью по делу о скифском золоте, о чем проинформировал все стороны, а также предложил им представить в письменном виде свои предложения по дальнейшему рассмотрению дела.

Обвинили в принятии решения в пользу российской компании

Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки Музею Алларда Пирсона в 2013 году. Поскольку Крым перешел в состав РФ в марте 2014 года, руководство музея не знало, кому же передать ценности: в Крым, откуда они приехали, но формально их отправило государство Украина, или же в Киев. 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть скифское золото в Украину. В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

В Москве арестовали экс-депутата Одесского горсовета за контрабанду скифского золота © из открытых источников

Этим летом Украина во второй раз подала ходатайство, и на этот раз Минюст подготовился основательно. Он раскопал информацию о том, что якобы председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО НК «ЮКОС», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу «Промнефтьстрой». А адвокатами, отстаивающими интересы «Промнефтьстроя», оказались те, которые сейчас представляют интересы крымских музеев по «делу скифского золота». В этом украинская сторона усмотрела конфликт интересов.

И Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны, отметив, что в ходе первой попытки отвода судьи была представлена неполная или неправильная информация по ряду моментов. «Такой способ предоставления информации подорвал доверие стороны к суду, — постановила Апелляционная палата. — Это может создать видимость предвзятости со стороны судьи».

Как отмечают юристы, странное решение — просить отвода судьи на основании того, что он принял решение в пользу РФ, это может сыграть против Украины. Все говорит о том, что позиция Украины в этом процессе шаткая и сегодня предпринимаются попытки затянуть процесс.

Дельцы вандализма. На Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay Ростислав Кравец.

А затянется он потому, что новый судья будет знакомиться с делом определенное время, и когда приступят к его очередному слушанию — неизвестно. И суд будет по новой исследовать доказательства и принимать решения. Дело затягивает Украина, притом что уже на судебные расходы потратила около миллиона долларов при цене вопроса в 1,5–2 миллиона долларов, во столько оценили коллекцию.

Скандальное скифское золото

В 2014 году экспонаты крымских музеев отправили на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Нидерланды, но после отсоединения Крыма от Украины ценности на полуостров так и не вернулись. В сентябре 2014 года на Украину вернули 19 экспонатов, ту часть коллекции, которая до описываемых событий хранилась в Национальном музее Украины. А 565 экспонатов из музеев Крыма остались в амстердамском Музее Алларда Пирсона. И на коллекцию претендовали сразу две стороны — Украина и РФ. В январе 2015 года в Амстердаме начались слушания по делу о возврате коллекции, на которую претендовали две страны.

Музейщики Крыма призвали суд Амстердама вернуть золото скифов домой © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк Исаака Оуватера (Іzaak Ouwater) под названием Nieuwstraat in Hoorn 1784 года, которая с большой вероятностью также является одной из похищенных из музея Западной Фрисландии. Принесший картину заявил, что получил ее в подарок несколько лет назад и принес ее в посольство после того, как узнал, что она из похищенной коллекции. Кроме этих 5 картин, остальные канули в Лету.

На решение амстердамского суда о передаче скифского золота Украине была подана апелляция. В то же время на зависшие между двумя странами драгоценности положили глаз аферисты, которые по поддельным документам вывезли ценности из амстердамского музея и поместили в одном из банков Мадрида.

В решении по скифскому золоту могут сыграть роль похищенные у голландцев картины © РИА Новости, Рудольф Кучеров | Перейти в фотобанк

За всей этой схемой стоял профессор археологии Киевского университета, доктор геолого-минералогических наук, до 2012 года — директор частного Музея исторического культурного наследия «ПлаТар» Владимир Индутный. В среде искусствоведов поговаривают, что Индутный помогал подделывать ценности и вывозить оригиналы за границу. Более того, в искусстве фальшивки он превзошел всех великих махинаторов.

Несмотря на то что в Министерстве культуры Украины уверяли, что скифское золото никуда не девалось и находится все в том же музее Амстердама, на Украине открыто уголовное производство по факту мошенничества в отношении трех украинцев, которых подозревают в перевозке по поддельным документам драгоценностей в Испанию и махинациях с кредитами.

Что интересно, в выигрыше от затягивания судебного процесса — амстердамский Музей Алларда Пирсона, который заработает неплохую копейку на его хранении и страховке. За два года сумма набежала до 111 тысяч евро, если процесс затянется, она вырастет в три раза, а то и больше.