27 ноября Апелляционный суд в Амстердаме назначил нового судью по делу о скифском золоте, о чем проинформировал все стороны, а также предложил им представить в письменном виде свои предложения по дальнейшему рассмотрению дела.
Обвинили в принятии решения в пользу российской компании
Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки Музею Алларда Пирсона в 2013 году. Поскольку Крым перешел в состав РФ в марте 2014 года, руководство музея не знало, кому же передать ценности: в Крым, откуда они приехали, но формально их отправило государство Украина, или же в Киев. 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть скифское золото в Украину. В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.
Более того, попытка отвода судьи не первая. В ноябре 2019 года суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает «дело скифского золота». В решении говорится, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи. А сам председательствующий судья, а о нем шла речь, сообщил, что не усматривает основания для своего самоотвода.
Этим летом Украина во второй раз подала ходатайство, и на этот раз Минюст подготовился основательно. Он раскопал информацию о том, что якобы председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО НК «ЮКОС», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу «Промнефтьстрой». А адвокатами, отстаивающими интересы «Промнефтьстроя», оказались те, которые сейчас представляют интересы крымских музеев по «делу скифского золота». В этом украинская сторона усмотрела конфликт интересов.
И Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу украинской стороны, отметив, что в ходе первой попытки отвода судьи была представлена неполная или неправильная информация по ряду моментов. «Такой способ предоставления информации подорвал доверие стороны к суду, — постановила Апелляционная палата. — Это может создать видимость предвзятости со стороны судьи».
Как отмечают юристы, странное решение — просить отвода судьи на основании того, что он принял решение в пользу РФ, это может сыграть против Украины. Все говорит о том, что позиция Украины в этом процессе шаткая и сегодня предпринимаются попытки затянуть процесс.
«Необоснованное решение со стороны Украины — требовать отвода судьи, и оно может подорвать доверие к Украине в процессе. У нас было дело, которое слушалось в суде при Всемирном банке, и Украина добилась отвода судьи, который, по их мнению, не в пользу Украины принимал решение, потому что когда-то в каком-то процессе вынес решение, не устраивающее Украину, и в конце концов Украина проиграла процесс. Без судьи, который якобы предвзято относился к стране. Отвод председательствующего Апелляционного суда Амстердама на основании того, что он в каком то деле принял сторону РФ, — странное решение. Такое впечатление, что Украина не уверена в том, что выиграет процесс, и его затягивает», — отмечает адвокат Ростислав Кравец.
А затянется он потому, что новый судья будет знакомиться с делом определенное время, и когда приступят к его очередному слушанию — неизвестно. И суд будет по новой исследовать доказательства и принимать решения. Дело затягивает Украина, притом что уже на судебные расходы потратила около миллиона долларов при цене вопроса в 1,5–2 миллиона долларов, во столько оценили коллекцию.
Скандальное скифское золото
В 2014 году экспонаты крымских музеев отправили на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Нидерланды, но после отсоединения Крыма от Украины ценности на полуостров так и не вернулись. В сентябре 2014 года на Украину вернули 19 экспонатов, ту часть коллекции, которая до описываемых событий хранилась в Национальном музее Украины. А 565 экспонатов из музеев Крыма остались в амстердамском Музее Алларда Пирсона. И на коллекцию претендовали сразу две стороны — Украина и РФ. В январе 2015 года в Амстердаме начались слушания по делу о возврате коллекции, на которую претендовали две страны.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото Киеву. Вердикт вынесен на основании конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Суд обязал украинскую сторону выплатить амстердамскому Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тысяч евро. А музеи Крыма, потерявшие свою коллекцию, должны выплатить Украине и упомянутому голландскому музею 2,8 тысячи евро. И так совпало, что незадолго до этого решения, а именно в сентябре, в посольстве Нидерландов в Украине состоялась торжественная передача картин голландских художников ХVII–ХVIII веков, которые были похищены в 2005 году из музея города Горн и всплыли на Украине. В декабре 2015 года представитель музея Западной Фрисландии заявил, что коллекция из 24 похищенных в 2005 году картин находится в руках бойцов батальона ОУН, который пытался выторговать за эти полотна 50 млн евро. Так как правоохранители Нидерландов требовали найти и забрать украденные картины, в дело пришлось вмешаться СБУ. Но они нашли только 4 из 24 картин. Оказалось, что ранее, в мае, в посольство Нидерландов неизвестный коллекционер принес картину авторства Исаака Оуватера (Іzaak Ouwater) под названием Nieuwstraat in Hoorn 1784 года, которая с большой вероятностью также является одной из похищенных из музея Западной Фрисландии. Принесший картину заявил, что получил ее в подарок несколько лет назад и принес ее в посольство после того, как узнал, что она из похищенной коллекции. Кроме этих 5 картин, остальные канули в Лету.
На решение амстердамского суда о передаче скифского золота Украине была подана апелляция. В то же время на зависшие между двумя странами драгоценности положили глаз аферисты, которые по поддельным документам вывезли ценности из амстердамского музея и поместили в одном из банков Мадрида.
Мошенники собирались получить кредит в банке под залог скифского золота, о чем уже писало издание Украина.ру. При этом украинские специалисты оценили ценности в 1,5–2 миллиона долларов, а аферистам удалось застраховать их на 123 млн евро.
За всей этой схемой стоял профессор археологии Киевского университета, доктор геолого-минералогических наук, до 2012 года — директор частного Музея исторического культурного наследия «ПлаТар» Владимир Индутный. В среде искусствоведов поговаривают, что Индутный помогал подделывать ценности и вывозить оригиналы за границу. Более того, в искусстве фальшивки он превзошел всех великих махинаторов.
Несмотря на то что в Министерстве культуры Украины уверяли, что скифское золото никуда не девалось и находится все в том же музее Амстердама, на Украине открыто уголовное производство по факту мошенничества в отношении трех украинцев, которых подозревают в перевозке по поддельным документам драгоценностей в Испанию и махинациях с кредитами.
Что интересно, в выигрыше от затягивания судебного процесса — амстердамский Музей Алларда Пирсона, который заработает неплохую копейку на его хранении и страховке. За два года сумма набежала до 111 тысяч евро, если процесс затянется, она вырастет в три раза, а то и больше.