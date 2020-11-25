«Бюджет-2021 должен быть реалистичным. 66% этого бюджета — это заимствования. Дефицит этого бюджета в этом году снова 300 млрд гривен. Как правительство сможет одолжить 270 млрд гривен, если не смогло этого сделать в этом году? Что это значит? Это значит одну простую вещь: мы делим шкуру неубитого медведя. Под риском окажутся социальные выплаты. Ну например, у вас есть 100 гривен, а обязательства — на 150. И вы должны определить, кто останется без этих 50 гривен. Нормальная цивилизованная бюджетная политика, которую я выстраивал еще с 2015 года, сломалась. Мы возвращаемся в искусственному ручному управлению государственным бюджетом», — считает бывший министр финансов.
Более того, экс-министр считает, что средства в бюджете распределены неэффективно, не соответствуют вызовам времени.
«По оценкам НБУ и Счетной палаты, доходная часть бюджета слишком оптимистическая, потому что она построена на нереалистичном экономическом сценарии. Мы имеем 85 млрд грн доходной части, которую экономика не заработала. Лоббисты придут и пролоббируют, а социальные выплаты — пенсия, образование, медицина — их некому лоббировать. Они окажутся под риском. Приоритеты: здравоохранение и оборона? Нет. Это Офис президента, Кабинет министров, народные депутаты и правоохранительные органы. Есть и более важные приоритеты — Автодор. За два года финансирование увеличивается в три раза. И в следующем году это финансирование соразмерно с Министерством здравоохранения. На фоне пандемии, на фоне мирового экономического кризиса такая политика приведет к экономическому Армагеддону», — убежден Уманский.
Записанный ролик бывшего министра похож на политическое заявление и предложение к торгам. То ли за должность, то ли за влияние. Накануне Уманский написал заявление об уходе из команды Зеленского, обвинив власть в коррупции. А позже заявил, что воздержится от эфиров, разговоров с журналистами и пока не станет разоблачать правительство в воровстве, поскольку это, на его взгляд, «честно, порядочно и ответственно». Так что видеоролики в ФБ дошли до адресата, который по-прежнему управляет страной в смартфоне.