Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский прогнозирует Украине экономический Армагеддон. Новый бюджет Украины на 2021 год будет не просто дефицитным, но и значительные финансы будут направлены не на первостепенные нужды. Об этом Уманский рассказал в видео-ролике, который разместил на своей странице в ФБ

Деньги и скандалы: экс-депутат Царев назвал две задачи, которые стоят перед Зеленским © president.gov.ua

Более того, экс-министр считает, что средства в бюджете распределены неэффективно, не соответствуют вызовам времени.

Депутат «Слуги народа» назвал истинную причину отставки Уманского © скриншот видео "5 канал"

Записанный ролик бывшего министра похож на политическое заявление и предложение к торгам. То ли за должность, то ли за влияние. Накануне Уманский написал заявление об уходе из команды Зеленского, обвинив власть в коррупции. А позже заявил, что воздержится от эфиров, разговоров с журналистами и пока не станет разоблачать правительство в воровстве, поскольку это, на его взгляд, «честно, порядочно и ответственно». Так что видеоролики в ФБ дошли до адресата, который по-прежнему управляет страной в смартфоне.