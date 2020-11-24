В Нагорном Карабахе продолжается переход земель под контроль Азербайджана. Как и ожидалось, этот переход проходит драматически

Вечером 23 ноября стало известно об инциденте в Нагорном Карабахе, в результате которого был ранен один российский миротворец, четыре сотрудника МЧС Карабаха и погиб один азербайджанский военный. В Карабахе рассказали о состоянии подорвавшихся на мине спасателей © РИА Новости, Юрий Алексеев | Перейти в фотобанк

Взрыв произошёл, когда совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей ВС Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе.

«В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошёл взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооружённых сил Азербайджанской Республики погиб. Ещё четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — цитирует радио Sputnik представителя Минобороны РФ.

Позже стало известно имя погибшего.

«При взрыве мины погиб заместитель командующего корпусом полковник Бабек Самидли», — сообщило издание Sputnik Азербайджан.

Совестные группы, членом одной из которых и был Самидли, были сформированы по инициативе командования российских миротворцев для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта. Вот уже более недели эти группы работают слаженно и эффективно.

Тем временем в Нагорном Карабахе продолжается разминирование.

А перед населением региона встали новые проблемы.

Земля

Издание Украина.ру уже рассказывало о беде села Вазгенашен, жители которого в последний момент узнали, что их село переходит под контроль Азербайджана, и были вынуждены спешно покидать родные дома.

Похожая трагедия чуть было не разыгралась в другом селе — Бердашен. Оно граничит с Вазгенашеном. И это при том, что это село не было в списке населённых пунктов, переходящих под контроль Азербайджана.

«Село Бердашен Мартунинского района останется по эту сторону границы, но сельскохозяйственные земли села хотят передать Азербайджану. Об этом жители села узнали, когда началась разметка границы, в присутствии миротворцев и азербайджанских ВС. Представителей армянской стороны не было», — сообщило издание Sputnik Армения. Прощание c Родиной: что происходит в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Границы проводят прямо по гранатовым садам села.

«Мой участок поделили, два гектара пририсовали к своей территории, притом что с 1950—1960-х годов это была территория нашего села», — сообщил изданию житель села Камо Агаджанян.

Он и его односельчане спят в своих садах, чтобы азербайджанцы не вошли в село. Государственные органы сохраняли молчание.

Позже власти всё же отреагировали.

«Сегодня в СМИ появилась информация о приближении Вооружённых сил Азербайджана к административным границам общины Бердашен Мартунинского района Арцаха с представителями российской стороны. Доводим до вашего сведения, что вопрос заключается в уточнении границ бывшей НКАО, он находится в центре внимания правительства Арцахской Республики», — говорилось в сообщении информационного штаба НКР.

Впрочем, проблемы возникают и на тех землях, переход которых под контроль Азербайджана проходит относительно беспроблемно. На этот раз речь идёт о проблемах для науки.

Камни

Издание Украина.ру уже писало о варварском отношении некоторых азербайджанских военнослужащих к христианским и светским памятникам на землях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана.

В ответ азербайджанцы и турки пеняли на состояние мечетей и мусульманских кладбищ в Нагорном Карабахе. Так, один из недавних сюжетов турецкого канала ΤRT был посвящён мечети в Агдаме — одном из немногих оставшихся зданий в городе.

Именно в эту мечеть и прибыл 23 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей женой Мехрибан.

Примечательно, что за десять лет до того, как Алиевы посетили мечеть в Агдаме, в интервью армянской службе «Радио Свобода» начальник Управления по туризму при правительстве Нагорного Карабаха Сергей Шахвердян заявил, что с 2008 года на реставрацию мечетей и других религиозных объектов затратили 30 млн драмов (около $83 тыс. по курсу тех лет). ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить сведения о плененных в Карабахе армянах © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Всё культурное наследие, сохранившееся в Нагорно-Карабахской Республике, является собственностью карабахского народа. Соответственно, в восстановлении памятников мы не ставим различия между армянскими и мусульманскими памятниками архитектуры», — заявлял Шахвердян.

При этом он упомянул и о мечетях Шуши, ремонт которых спонсировался среди прочих и архиепископом Паргевом Мартиросяном, который возглавляет Карабахскую епархию Армянской апостольской церкви.

Сейчас же мечеть в Агдаме после многолетнего запустения открыли, и, очевидно, её ожидает ремонт и украшение. В любом случае она сохранилась и дошла до потомков.

А вот что касается другого — гораздо более древнего — памятника, то тут у армян есть веские сомнения. Речь о древнем городе Тигранакерте, развалины которого находятся неподалёку от Агдама.

«Свыше трёх тысяч памятников историко-культурного наследия в Карабахе, в том числе древний Тигранакерт, инвентаризированы и имеют соответствующие паспорта. Но это не гарантирует их сохранности после перехода под контроль Азербайджана», — сообщило издание Sputnik Армения 23 ноября.

Развалины древнего города обнаружили в 2005 году. На месте Тигранакерта, основанного в I веке до н.э., сохранились курганы, каменные изваяния, культовые сооружения, церкви. В 2008 году территория города была объявлена заповедником.

Вопрос Тигранакерта — политический. Фактически эти развалины — каменное свидетельство присутствия армян в Нагорном Карабахе. Некоторые армянские учёные и вовсе называют его самым древним городом Карабаха. В результате раскопок 2006 года обнаружили керамику Ι века до н.э., два кладбища, базилику в эллинистической технике сухой кладки, стены с полукруглыми башнями, а также остатки раннехристианской крестообразной базилики, где нашли надписи на армянском языке.

Азербайджанские историки отказывают городу в праве на существование.

«Неопровержимые исторические факты достаточно ясно доказывают, что пущенная армянами в оборот информация в печати о выявлении якобы развалин города Тигранакерта в Карабахской области является продуктом больного воображения армян и свидетельствует о переживаемом армянской историографией серьёзном кризисе. Именно этими методами армяне пытаются «доказать» существование в истории вымышленного «государства Великой Армении» и с помощью традиционных покровителей присвоить чужие земли», — говорилось в заявлении Национальной академии наук Азербайджана в 2007 году.

Неудивительно, что сегодня армяне опасаются, что часть находок археологов будет уничтожена.

«Исторические войны» очень часто заканчиваются уничтожением памятников. Однако беднеет от этого не только та или иная сторона конфликта, но и всё человечество. Спасти ситуацию может лишь пристальное внимание международного сообщества и, в идеале, присутствие непредвзятых наблюдателей на территориях, которые переходят под контроль Азербайджана.