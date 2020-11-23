Утром 23 ноября в Нагорный Карабах вылетели сапёры Вооружённых сил РФ. Они отправились разминировать зону конфликта. Тем временем в самом Нагорном Карабахе сёла покидают местные жители

В понедельник, 23 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что в Нагорный Карабах вылетели российские сапёры.

«Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе», — указывалось с заявлении ведомства.

В Ереван прибыли более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортёры и бронеавтомобили. Удар по Азербайджану: как Баку могут навредить свои солдаты © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Личный состав и техника отправятся по маршруту Ереван—Горис—Степанакерт. По прибытии в последний они приступят к инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в наиболее пострадавших во время войны районах Нагорного Карабаха.

Тем временем в самом Нагорном Карабахе не всё спокойно. Продолжается выселение местных жителей из сёл, переходящих под контроль Азербайджана. При этом иногда оно бывает довольно спонтанным.

Трагедия одного села

Вечером 20 ноября жители села Вазгенашен вынуждены были спешно покинуть своё село. Туда внезапно прибыли азербайджанские военные.

Позже выяснилось, что Вазгенашен перешёл под контроль азербайджанской стороны. Жителей села расселили в Армении, Нагорном Карабахе. Так, 25 семей отправились в сёла Мартунинского района, 10 семей — в Степанакерт, 5 семей — в сёла Аскеранского района и ещё 25 семей — в разные общины Армении.

«Неужели нельзя было заранее понять принципы территориального разделения и предупредить жителей?», — недоумевало издание Sputnik Армения.

Тем временем в соцсетях продолжают публиковать фотографии осквернения азербайджанскими военными кладбищ и христианских святынь Нагорного Карабаха.

Всё это противоречит официальной позиции Азербайджана и его президента Ильхама Алиева.

«У нас полностью совпадают позиции, что касается необходимости создавать условия для восстановления межконфессионального, межэтнического мира, сосуществования и примирения. Обсудили целый ряд направлений, которые будут этому способствовать», — рассказывал после встречи с Алиевым 21 ноября в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вряд ли в подконтрольных Азербайджану регионах Нагорного Карабаха останутся армяне, особенно после видео- и фотосвидетельств издевательств над мирным населением и пленными армянскими военнослужащими.

Пострадавшего на одном из видео удалось опознать — это 80-летний Джоник Тевосян из Шуши.

«Он не успел покинуть Шуши и попал под контроль Вооружённых Сил Азербайджана», — отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Офис Бегларяна предоставил имеющуюся информацию в Международный комитет Красного Креста с просьбой как можно скорее обеспечить защиту жизни и других прав гражданина, в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

«Это видео еще раз раскрывает системный и глубокий характер антиармянских настроений в Азербайджане, которые полностью поощряются государством. Это один из эпизодов большой цепи армянофобии и военных преступлений», — подчеркнул Бегларян.

Позже Бегларян сообщил об обнаружении в окрестностях Шуши тел трёх гражданских лиц, которые были убиты азербайджанскими военнослужащими.

Всё это позволяет говорить о том, что никакого примирения и межэтнического и межконфессионального мира в Нагорном Карабахе не будет, если речь идёт о сосуществовании армян и азербайджанцев. А вот если речь идёт о сосуществовании азербайджанцев с представителями других народов, то возможны варианты.

Так, ряд источников сообщает о переброске на подконтрольные Азербайджану территории региона семей джихадистов из Сирии. 22 ноября издание Sky News Arabia сообщило, что Турция якобы направляет сирийские семьи в Нагорный Карабах.

Turkey, which deployed hundreds of Syrian mercenaries to fight on the front lines for Karabakh, is now alleged to be sending Syrian families in territories it occupies to go join them as settlers, reports Sky News Arabia.https://t.co/mnfxkqKl4I — Alison Meuse (@AliTahmizian) November 21, 2020

​До этого среди иранских пользователей соцсетей распространялось видео азана в Шуши, по мнению иранцев свидетельствовавшего о том, что азанчи — читающий призыв к молитве — такфирист.

Как бы то ни было, сейчас жителям Нагорного Карабаха нелегко. Впрочем, нелегко и жителями Армении, особенно — её руководству.

Нагорный Карабах и Пашинян

В четверг 19 ноября через армянские деревни Нагорного Карабаха проехала колонна азербайджанских военных из Шуши, которые возвращались в Азербайджан. Она прошла спокойно: колонну военной техники ВС Азербайдажа сопровождали российские миротворцы.

Сам проход вызвал у многих армян вопросы. Русский Дед. Как уроженец Проскурова создавал Армию обороны Нагорного Карабаха © armenophile.com

«Азербайджанцы просят русских дать им дорогу через карабахские сёла, чтобы обеспечить ротацию войск. Я ещё во время войны писал, что у азербайджанцев нет нормальной дороги до Шуши и, следственно, снабжения тоже. Как они в таких условиях смогли взять город? «Ответы» знают люди с этими фамилиями: Пашинян, Ванецян, Оганян», — писал автор одного из популярных Τelegram-каналов.

Сейчас в Армении продолжаются протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. В воскресенье 22 ноября он присутствовал в Эчмиадзине на поминальной службе по погибшим в войне в Нагорном Карабахе.

Многих присутствие Пашиняна покоробило.

«В толпе была плачущая женщина. Оказалось, её сын погиб под Мартуни 27 октября. Пока коллеги брали у неё интервью, стоял рядом и думал: если бы Пашинян согласился на соглашение 19–20 октября, сын этой женщины (и тысячи других ребят) остался бы жив. Шуша оставался бы нашим… Но Пашинян и его команда решили, что политически целесообразнее не сдать районы вокруг бывшей НКАО, что означало их политическое самоубийство, но при этом спасение Шуши, Арцаха и тысяч жизней. А тупо дать азербайджанцам взять Шушу и побыстрее проиграть войну, дабы сохранить хоть какие-то шансы на политическое будущее…» — рассказывал армянский журналист Айк Халатян.

Накануне — 21 ноября — в центре Еревана проходил антиправительственный митинг. На нём среди прочих выступал бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Он заявил, что оппозиция не будет возобновлять боевые действия в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Ванецян заявил, что у оппозиции нет инструкторов, знаний и технологий организации митингов. Зато власти действуют чётко: с первых секунд пытаются применить грубую силу, запугать всех, чтобы люди не выходили на улицу. Президент Карабаха поблагодарил РФ за прекращение войны © commons.wikimedia.org, Ruben Martirosyan

«Пашинян, в отличие от нас, очень хорошо владеет технологиями проведения митингов, которым, возможно, он обучался в специальных местах и у специальных инструкторов», — сказал Ванецян.

Власти Армении, в свою очередь, продолжают кадровые перестановки. В пятницу 20 ноября стало известно об отставке министра обороны Армении Давида Тонояна.

Позже Пашинян сообщил о необходимости реформы армии.

«Мы должны серьёзно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооружённых сил», — отметил премьер-министр Армении.

Пашинян заявил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности вооруженных сил.

Однако пока в обществе Армении наблюдается разделение. Часть общества крайне негативно настроена по отношению к Пашиняну. И этот настрой может усилиться, если Франция признает независимость Нагорного Карабаха. Соответствующую резолюцию будет рассматривать Сенат Франции 25 ноября. И хотя резолюция будет носить рекомендательный характер, она даст президенту Франции Эмманюэлю Макрону правовую основу для признания этой республики. Странности Пашиняна. Что рассказал Путин о Нагорном Карабахе © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

А это поставит вопрос о том, почему республику до сих пор не признала Армения.

Признание Нагорного Карабаха Макроном вполне вероятно. Так, 21 ноября Макрон посетил филиал Всеармянского фонда «Айастан» и заявил о готовности помочь Армении, направив самолёты с гуманитарной помощью. Первый из них прибыл 22 ноября в Ереван. Прибытие второго ожидается 27 ноября.

Если в промежутке между этими прибытиями Сенат Франции признает Нагорный Карабах, Пашинян встанет перед сложным выбором: либо признавать Нагорный Карабах и тем самым подвергнуться опасности санкций, либо — не признавать, теряя популярность в народе.

Ну а жители Нагорного Карабаха либо возвращаются в свои дома, либо обживаются на новых местах. Впереди зима, и им придётся очень нелегко.