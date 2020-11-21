Львовские рестораторы обратились к киевским властям с призывом отменить «карантин выходного дня», причём сделали это без штанов. Они пообещали «работать, как партизаны» - мол, во Львове подполье не победить

В ближайшее воскресенье, 22 ноября, пройдёт второй тур выборов мэров трёх областных центров Западной Украины — Львова, Ужгорода и Ровно. Жители Черновцов окончательно определятся с кандидатурой городского головы через неделю, а вот мэра Луцка уже выбрали: во втором туре, прошедшем 15 ноября, победил кандидат от партии «За будущее» Игорь Полищук.

Новому градоначальнику Луцка 32 года, в 2012-2017 годах он работал главным юридическим советником Игоря Палицы — нынешнего депутата Верховной Рады (группа «За будущее»), бывшего главы Волынского областного совета (2015-2019), бизнес-партнера Игоря Коломойского. В 2015 году Полищук стал депутатом Луцкого городского совета и возглавил самую большую фракцию в нем — от партии «Укроп», которая позже была трансформирована в партию «За будущее». В 2017 году после смерти мэра Луцка Николая Романюка Игорь Полищук некоторое время исполнял его обязанности, а позже стал советником секретаря городского совета, и.о. мэра Григория Пустовита.

Самые бурные страсти вокруг выборов городского головы кипят во Львове. Это и неудивительно, ведь оба кандидата — действующий мэр Андрей Садовый и его бывший заместитель, а позже губернатор Львовщины времён Порошенко Олег Синютка — идут, что называется, «нос к носу». Об этом свидетельствуют обнародованные 18 ноября данные опроса, проведённого социологической компанией Socis.

Результаты второго тура выборов будут зависеть от явки избирателей и мобилизации кандидатами собственного электората. Среди тех, кто скорее всего пойдёт голосовать, 50,2% поддерживают Андрея Садового, 49,8% — Олега Синютку. В то же время среди тех, кто точно пойдет на выборы и определился со своим выбором, лучше позиция у Олега Синютки: его готовы поддержать 50,9% этой категории львовян, тогда как Андрея Садового — 49,1%. Таким образом, борьба будет идти за каждый голос.

Избиратели, которые голосовали за других кандидатов, во втором туре в основном поддержат Олега Синютку. В частности, он аккумулировал избирателей Руслана Кошулинского («Свобода»), Ярослава Рущишина («Голос»), беспартийного Игоря Васюника и Игоря Кузьмака («Народный Рух»). Голоса Игоря Зинкевича (местная партия «Варта») примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура. В то же время, Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Клёфы (Слуга народа) и Юлии Гвоздович (Украинская Галицкая партия).

При этом «Европейская солидарность» бросила на поддержку своего кандидата все силы. Во Львове постоянно находятся более десятка депутатов Верховной Рады от этой партии, а 19 ноября в столицу Галичины прибыл и её лидер, Пётр Порошенко. Он призвал голосовать за Синютку и отметил, что во Львовской области партия «Слуга народа» на недавних местных выборах получила втрое меньше голосов, чем на парламентских в июле 2019-го.

А 18 ноября в эфире львовской студии «Общественного телевидения» (де-факто — государственного телеканала) состоялись долгожданные дебаты двух кандидатов в мэры Львова, которые до того долго выдвигали для очной дискуссии различные слабовыполнимые условия. В риторике Садового постоянно звучала апелляция к обществу: «мы сделали», упоминания об общественном бюджет как поддержке инициатив львовян. Зато Олег Синютка больше апеллировал к персонализированным обещаниям — «я сделаю» и акцентировал на том, что его поддерживают общественные организации, движения, партии, другие кандидаты, не вышли во второй тур. Каждый из кандидатов обращался преимущественно к своей аудитории — и риторикой, и посланиями, а также внешним видом. Белой рубашкой без галстука Андрей Садовый, очевидно, пытался подчеркнуть собственную неформальность и ориентацию на молодое население, напротив, Олег Синютка строгим образом с темным галстуком все же апеллировал к старшей аудитории.

Тему мусора первым поднял Андрей Садовый, вспомнив «заслуги» конкурента в мусорной блокаде Львова. Олег Синютка апеллировал к тому, что за полтора года, когда мэру уже никто «не мешает» — ведь нет у власти ни Порошенко, ни Синютки, — не построили три мусоросортировочные линии за деньги, которые были «украдены» во Львове. Контраргумент мэра Львова был слабым — он заявил, что не верит фотографиям мусоросортировочных заводов, которые показал Синютка. Кстати, 20 ноября общественник из города Подволочиск Тернопольской области Пётр Федорович сообщил, что на свалку в этом населённом пункте продолжают привозить львовский мусор.

На дебатах ни один из кандидатов не признался, какая сумма была потрачена на его предвыборную кампанию. Олег Синютка заявил, что его поддержали бизнесмены из партии «Европейская солидарность», потому точной суммы он не знает. Андрей Садовый заявил, что его кампания обошлась в 10 раз дешевле, чем y оппонента, но точные цифры пообещал обнародовать только после выборов. Оба кандидата пытались демонстрировать близость к людям — на вопрос о последней крупной покупке назвали недорогие автомобили: подержанную Audi (Синютка) и Skoda, за который еще год надо отдавать кредит (Садовый). При этом в ходе дебатов хватало курьёзов. Так, во время блока о борьбе с коронавирусом Садовый перепутал Словакию со Словенией, говоря о европейской практике тотального тестирования населения.

Кампания перед вторым туром выборов мэра Львова постоянно сопровождается «чёрным пиаром». Так, на Facebook-странице Львовской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» появились посты в поддержку Олега Синютки, которые выгодны в первую очередь действующему мэру. А на официальном сайте Украинской Галицкой партии (УГП) 20 ноября несколько часов находился «чернушный» материал, обвиняющий Андрея Садового и его бизнес-партнёра, главного спонсора УГП Владимира Матковского, в многочисленных преступлениях времён приватизации и первоначального накопления капитала на Украине. Позже сайт стал недоступен, а партия объявила, что он подвергся хакерской атаке, в которой обвинила команду Синютки, против которого призвала голосовать во втором туре.

Хватает «чёрного пиара» и в Ужгороде, единственном областном центре Западной Украины, где во второй тур вышел кандидат от президентской партии «Слуга народа» — Виктор Щадей, который противостоит действующему мэра Богдану Андрреву. Щадея откровенно поддерживает губернатор Закарпатья Алексей Петров, который 20 ноября обвинил власти Ужгорода в потворствовании эпидемии коронавируса. «В областном центре городской власти не удается остановить массовое распространение COVID-19. И резкое увеличение больных — это следствие безответственных и популистских ее шагов, электоральных заигрываний, когда проводятся многочисленные митинги без соблюдения элементарных ограничений — социальной дистанции, ношение защитных масок и т.д.» — сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). При этом Андреев, в отличие от ряда других мэров, никаких мер против «карантина выходного дня» не предпринимал.

Кроме этого, 19 ноября в Ужгороде появились десятки биллбордов без исходных данных, выдержанных в стиле «Оппозиционного блока», на которых Андрееву припоминали баллотирование от этой партии в минувшем году. Также на улицах города раздавали стилизованный под одну из местных газет агитационный материал против Андреева — естественно, также без исходных данных.

Также 19 ноября СБУ объявила, что раскрыла схему покупки голосов во втором туре мэра Ужгорода, и задержала скупщика с деньгами, предназначенными на подкуп 24 избирателей. После этого в городе начались массовые обыски в ряде объединений собственников многоквартирных домов, а также, по слухам, у бывшего депутата Верховной Рады Михаила Ланё. Богдан Андреев назвал случившееся провокацией со стороны оппонента. «Никакого отношения к этому инциденту нет. Это однозначно какая-то спланированная акция. Это все, что происходит — прямое использование админресурса в Ужгороде для того, чтобы любой ценой привлечь к власти и навязать кандидатуру Виктора Щадея», — заявил Андреев. По словам же самого Виктора Щадея, он планирует подавать в суд на оппонента из-за обвинений в провокации.

А вот в Ровно кампания перед вторым туром проходит достаточно спокойно. Напомню, в первом туре больше всего голосов набрал кандидат от политической силы «Ровно вместе» Виктор Шакирзян (19,84%), второе место занял кандидат от «Европейской солидарности» (ЕС) Александр Третьяк (16,93%). За последнего в Ровно приезжал агитировать Пётр Порошенко, который отметился тем, что его охрана не пустила журналистов в Свято-Покровский собор Украинской православной церкви в центре Ровно. При этом кандидат от ЕС не является православным — он президент Ровенской духовной семинарии и академии Христиан Веры Евангельской. Оба кандидата обещали провести дебаты, но в результате они оказались заочными: 19 ноября в эфире местной студии «Общественного телевидения» выступил Александр Третьяк, а 20 ноября на частном телеканале «Ровно 1» — Виктор Шакирзян.

Хотя результаты выборов областных советов объявлены уже во всех областях Западной Украины, на первую сессию пока собрался только один из них — Ивано-Франковский. Его председателем в третий раз избран представитель «Свободы» Александр Сыч, в облсовете сформировано большинство на базе «Свободы», «Батькивщины» и партии «За будущее». Представители двух последних партий получили посты заместителей председателя областного совета, при этом фракция ЕС демонстративно не принимала участия в голосовании за избрание руководства совета. Председатель Ивано-Франковской областной организации партии «Европейская солидарность» Владимир Вьятрович, который возглавлял список ЕС в облсовет, но остался работать в парламенте, заявил: «Разочарованы, что не удалось сформировать украинское проевропейское большинство». Президентская партия «Слуга народа» едва преодолела избирательный барьер, и будет иметь в Ивано-Франковском областном совете меньше всех депутатов — 9 человек. Такой результат называют главной причиной увольнения губернатора Прикарпатья Виталия Федорива.

А вот губернатор Хмельницкой области Дмитрий Габинет лишь ожидает указа президента о своём увольнении, хотя ещё 18 ноября правительство Украины единогласно согласовало кандидатуру Сергея Гамалия на должность председателя Хмельницкой ОГА. Гамалий не имеет опыта работы на госслужбе, в Хмельницком он владеет фирмой, которая занимается ресторанной деятельностью и предоставлением услуг мобильного питания.

При этом результаты «Слуги народа» на выборах Хмельницкого областного совета нельзя назвать разгромными: президентская партия, которую поддерживал губернатор, заняла третье место с 14,8% голосов, будет иметь 10 депутатов (для сравнения: у ЕС — 7), и имеет шансы войти в большинство. Как заявил сам всё ещё губернатор на прощальной встрече со СМИ, которую позиционировал как отчёт за год работы, конкретную причину увольнения в Офисе президента ему так и не назвали. «Заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко встретил, напоил чаем и сообщил: «Принято решение, мы вас увольняем». Я спросил — почему? Он ответил: «Я не могу объяснить вам причину, не я принимал это решение, я просто его к вам довожу». Я уточнил: «Возможно, ко мне есть какие-то претензии?». На что Тимошенко сказал: «Нет, вы — один из лучших глав облгосадминистраций Украины. Вы — в лидерах по всем показателям», — рассказал детали общения на Банковой Дмитрий Габинет.

Габинет, который считается человеком вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, заявил, что ряд депутатов парламента на протяжении всего времени работы губернатора пытались навязать ему кадровые решения, а позже — требовали его увольнения. Дмитрий Габинет признался: несмотря на всё, он благодарен Владимиру Зеленскому. Ведь раньше его назначения на должность главы ОГА — человека без значительного состояния, с «Москвичом» в декларации, без опыта госслужбы — было бы невозможным. В то же время чиновник убежден, что сообщать губернатору об увольнении должен не заместитель руководителя Офиса президента. Дальше Дмитрий Габинет планирует жить счастливо, и проситься на какую-то другую должность не хочет. «Как говорил один чиновник: я еще вернусь. Но сюда и не сейчас», — подытожил глава Хмельницкой ОГА.

«Сидящий на чемоданах» чиновник также представил свою позицию по карантину выходного дня. Еще до новости об увольнении, он подготовил письмо в правительство с предложением вернуть практику адаптивного карантина. В то же время признался: он — сторонник полного локдауна, просто для него сейчас не время. Строгий карантин, по мнению Дмитрия Габинета, следует вводить с 25 декабря по 7 января. Но сообщать об этом населению стоит уже сейчас, тогда люди переживут ограничения не столь болезненно.

Похоже, такого мнения придерживается не только губернатор Подолья. Так, 20 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. «Позиция правительства неизменна: карантин выходного дня будет. Кроме того, высказывалось мнение, что это плавная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, этот локдаун в «пессимистическом» варианте будет 10-15 декабря, в «оптимистическом» — 20-25 декабря на несколько недель», — сказал Марцинкив. По словам городского головы Ивано-Франковска, это приведет к катастрофе для экономики, особенно в период праздников, когда локдаун ударит по малому и среднему бизнесу.

При этом в минувшие выходные Марцинкив пытался повторить действия Андрея Садового — объявил субботу и воскресенье рабочими днями с отменой «карантина выходного дня». Но уже 19 ноября в эфире радио «Западный полюс» он заявил: «Суббота-воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему… По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезных последствия этого, потому что 5 дней мы работаем в обычном режиме, а два как бы не работаем».

В тот же день львовские рестораторы записали видеообращение к киевским властям с призывом отменить «карантин выходного дня», причём сделали это перед ратушей Львова… без штанов. «Мы — львовские рестораторы, которые еще не так давно принимали и кормили десятки тысяч гостей… Но на этих выходных все изменилось. Целое нашествие полицейских имело единую цель — заблокировать нашу работу физически и юридически. Но мы не сдались и дальше работали, потому что мы против бессмысленных и показательных решений… Когда другие страны предлагают реальные планы борьбы с эпидемией и делают реальные шаги, наше правительство вводит «карантин выходного дня», который ничего не изменит, а только убьёт наш бизнес, который мы строили десятилетиями, и выгонит тысячи людей на улицы без средств к существованию и, не приведи боже, на лечение», — говорится в ролике.

Рестораторы заявили, что выступают против карантина, будут принимать клиентов и нести ответственность за коллективы. «Мы будем работать, как партизаны, как бы это нас ни унижало. У нас нет другого выхода. Это Львов, детка. Ни одна власть не смогла здесь победить подполье, и вам вряд ли удастся», — заявили авторы обращения. Бизнесмены предложили отменить «карантин выходного дня» и «реально, а не показательно» контролировать соблюдение противоэпидемических норм.

20 ноября на этот призыв отреагировал Андрей Садовый, который в эфире радио «Люкс FM» заявил, что поскольку правительство не отменило «карантин выходного дня», то юристы Львовского городского совета, как и на прошлой неделе, будут работать на выходных и оказывать помощь предпринимателям. «Вчера наши рестораторы записали очень крутой ролик, где они снялись без штанов. Они дали понять правительству, что ни одно его глупое решение они выполнять не будут… Я вчера дважды говорил с премьером (один раз по телефону, второй — во время совместного совещания), но окончательного решения от правительства так и не услышал. Мы ожидаем, что постановление будет откорректировано и будет соответствовать здравому смыслу» — сказал мэр Львова.

При этом полицию, которая в ближайшие выходные готовится опят блокировать работу бизнеса, совершенно не волнуют анонсированные по всей Западной Украине на субботу, 21 ноября, массовые акции по случаю так называемого «Дня достоинства и свободы» (в этот день в Киеве начались «майданы» в 2004-м и 2013-м годах). Их организаторы не утруждают себя даже формальными призывами к участникам о соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Кстати, как раз с субботы полиция получила законное право штрафовать на месте за отсутствие маски — но можно быть уверенным, что, как и в ходе «Марша УПА*» 14 октября, участники «патриотических» акций окажутся выше закона.