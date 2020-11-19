Не успела затихнуть история, связанная с гибелью в ночь с 11 на 12 ноября Романа Бондаренко, избитого и увезенного в одном из спальных районов Минска некими «дружинниками», как столичный исполком объявил о подготовке к «зачистке» особо оппозиционных локаций города. В том числе силами «дружинников»

Стоит отметить, что Александр Лукашенко достаточно незатейлив в плане аргументации, что позволяет заранее понять, на какие именно участки будут спешно брошены усилия силовых ведомств. Если речь идет не о «фашистах», то о «буржуях».

«У нас появилась практика, это уже больше месяца, в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки. Занавешивали там везде. Даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас принято считать, коллаборационистские профашистские флаги», — так Лукашенко изложил 13 ноября журналистам свою версию предыстории (а по сути и причин) убийства Бондаренко.

Первая жертва «дружинников». Кто и как убил в Минске Романа Бондаренко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Напомним, что 10 июня на совещании правительства, посвященном подготовке к выборам, Лукашенко прямым текстом поручил силовикам «прошерстить этих пузатых буржуев». И уже ранним утром 11 июня в головной офис «Белгазпромбанка», который до мая этого года 20 лет возглавлял Виктора Бабарико прибывают с обысками несколько десятков сотрудников Комитета государственного контроля, а 18 июня задерживают и отправляют за решетку самого бывшего банкира, решившего пойти в президенты.

Интересно, что за пять месяцев ареста никакого результата следствия или суда над Бабарико так и не предъявлено, хотя Лукашенко уже без всего этого объявил его преступником сначала 18 июля на встрече с витебскими десантниками, а затем 13 ноября на упомянутой пресс-конференции, заявив по поводу его ареста: «Вор должен сидеть в тюрьме». Хотя виновность устанавливает только суд…

И на этот раз сигнал первого лица по поводу целей для атаки был услышан.

«В Минске работу по наведению порядка сконцентрируют на территориях, подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан», — сообщил днем 18 ноября Telegram-канал «Минск. Официально».

Канал приводит заявление заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана: «Полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске. В рамках этих полномочий службы и будут действовать. Планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества».

В переводе с чиновничьего на нормальный язык «деструктивно настроенные граждане» — это жители домов, которые собираются в своих дворах, устраивают там чаепития, рисуют муралы (например, с «диджеями перемен» или уже упомянутым Романом Бондаренко) и развешивают флаги или ленточки в бело-красно-белых цветах.

Последнее чиновники и именуют «порчей имущества», мол, нельзя без разрешения рисовать что-то на стенах. Когда же приехавшие без сопровождения милиционеров (как требует закон) «дружинники» срезают ножами или ножницами ленточки и флаги, а затем рисуют на стенах свои граффити, против этого чиновники и силовики не возражают.

Как поясняет далее «Минск. Официально», «речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражён в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета».

То есть планируется усилить давление на граждан в локациях, где замечена особенная протестная активность на уровне дворов.

Напомним, еще в августе оппозиционеры называли протесты «революцией спальных районов». Аналогичного рода баннеры носят на маршах в Минске и анархисты, представляющие сейчас один из главных «ферментов» общественной активности в стране.

«Гражданская война уже идет»: Болкунец рассказал, кто угрожает стабильности в Белоруссии © REUTERS, Stringer считалась именно Площадь Перемен, двор между домами 58, 60 и 62 по улице Червякова и домами 1 и 3 Сморговского тракта, где регулярно рисовались муралы, развешивались ленточки, устраивались акции с флагами. Именно здесь в ночь с 11 на 12 ноября от неких спортсменов в балаклавах и погиб Бондаренко, житель одного из этих домов.

Сам перечень анонсированных мероприятий пока что не опубликован. Вместо этого вечером 18 ноября на сайте Мингорисполкома появилась перепечатка материала его пресс-службы, переданного агентству «Минск-Новости»: «В районных администрациях столицы утверждены планы дополнительных мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории районов… Горожане требуют прекратить неразрешенные в установленном порядке массовые мероприятия и акции, в том числе на дворовых территориях. Службы ЖКХ ежедневно фиксируют нарушения порядка эксплуатации жилых зданий, сооружений, территорий парков и скверов. Участились случаи вандализма… Со стороны некоторых граждан демонстрируется неуважение к закону и государственным символам: в отдельных случаях они пытаются… размещать в общественных местах символику неустановленного образца».

Интересно, что жители, вешающие флаги в дворах собственных домов, именуются «некоторыми гражданами», а вот доносящие на них анонимы — «горожанами».

И далее: «Согласно плану, в районах столицы усилят работу коммунальных служб совместно с сотрудниками РУВД и РОЧС (Районный отдел по чрезвычайным ситуациям. — Авт.). Активизируют деятельность добровольных народных дружин».

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Наоборот — масштаб этих действий будет расширен, по всему Минску.

И вряд ли «зачистка» ограничится новыми жилыми комплексами. Протестные настроения сильны и в обычных спальных, вполне себе «рабочих» районах. Просто так уж сложилось, что общественная активность всегда выше в новых микрорайонах, где много молодых семей и выше проникновение интернета (районных форумов и чатов).

Но классовый характер, который стремится привнести в конфликт Лукашенко, скорее от лукавого.