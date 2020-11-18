Шантаж и вымогательство на Украине перешли на новый уровень - хакеры ведут охоту за перепиской людей с именем и положением

И чем она скандальнее, тем дороже стоит. Вот только правильно распорядиться полученными данными не всегда получается, и не каждый шантажируемый готов раскошелиться. Дважды кибервымогателям не повезло, они нарвались на адвоката и депутата.

Неспящие в Сиэтле. Как шайка украинских хакеров кошмарила американских бизнесменов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Круговой, который сегодня участвует в процессе по убийству журналиста и радиоведущего Павла Шеремета. Он защищает подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко — ветерана АТО, музыканта, который, по версии обвинения, организовал убийство журналиста.

Этим летом юрист получил сообщение через мессенджер WhatsApp от неизвестного, в котором говорилось о том, что его переписка с клиентом попала в их руки и будет обнародована. А если он не хочет, чтобы это произошло, может откупиться. И в качестве доказательства выслали копии электронных писем. Так как адвокат не ответил, в следующем сообщении неизвестный уже напрямую угрожал, что если юрист не даст денег, то это обойдется дороже — ударом по его репутации, так как разглашение данных тянет на нарушение адвокатской тайны.

Вымогатель назначил встречу, но не в Харькове, а в Кропивницком. Но вместо адвоката на место встречи прибыла группа мужиков, которые провели с вымогателем «воспитательную» работу — избили его. После этого вымогатель побежал в полицию писать заявление о нанесении ему телесных повреждений. Ну и слово за слово рассказал о причине нападения. Заявитель признался, что знакомый по интернету попросил провести переговоры с адвокатом, за что обещал заплатить 1000 долларов. Но после нападения он испугался за себя и свою семью и решил сдаться.

Полицейских данная информация заинтересовала. Адвокат сообщил, что его электронную почту не раз пытались взломать. И где-то с 2016 года начали появляться материалы переписки, якобы с его электронной почты, но они все, по его словам, были подделкой. А недавно его адвокат передал ему флешку, на которой опять же были его письма, но, как он утверждает, они были поддельные.

Шантаж на полмиллиона долларов

США помогут Украине бороться с хакерами © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Александра Грановского за нераспространение в СМИ писем, которые могли бы серьезно подпортить его репутацию. В них шла речь о продаже торгового центра «Скай Молл» в столице и Одесского припортового завода. И письма были получены со взломанной электронной почты.

В мае нардепу на Whatsapp неизвестный отправил копии переписки и назначил встречу. 14 мая в гостинице «Русь» Грановский встретился с вымогателем, который потребовал 500 тыс. долларов за неразглашение переписки. Депутат согласился и попросил время на сбор необходимой суммы наличных. Но на самом деле Грановский, которого называли «правой рукой правой руки Порошенко», а именно человеком близким к бизнес-партнеру президента Кононенко, который проворачивал миллионные сделки и занимался кидаловом, просто пришел посмотреть на безумца, осмелившегося его шантажировать. На следующий день на АЗС в Броварах под Киевом помощник депутата встретился с вымогателем и передал ему сумку с долларами. Вот только радоваться тому пришлось не долго, его тут же задержали сотрудники СБУ, к которым обратился депутат.

Суд приговорил вымогателя к 5 годам лишения свободы, но освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года, потому что обвиняемый вину признал. Вот только своих сообщников он не сдал, потому что уверяет, что знает их плохо, общались только в сети.

В 2015-м он познакомился с мужчиной по имени «Михаил», и тот рассказал, что он с друзьями взламывает электронные почтовые ящики граждан, отбирает интересную переписку, а потом шантажирует владельцев этих ящиков и требует деньги. Позже новые друзья обучили его тому, как можно незаконно заходить на различные электронные ящики и получать с них деньги.

В общем, вымогательство на Украине построено на высоком технологическом уровне.