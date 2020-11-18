И чем она скандальнее, тем дороже стоит. Вот только правильно распорядиться полученными данными не всегда получается, и не каждый шантажируемый готов раскошелиться. Дважды кибервымогателям не повезло, они нарвались на адвоката и депутата.
В том, что электронная почта может быть вскрыта, убедился харьковский адвокат Дмитрий Круговой, который сегодня участвует в процессе по убийству журналиста и радиоведущего Павла Шеремета. Он защищает подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко — ветерана АТО, музыканта, который, по версии обвинения, организовал убийство журналиста.
Этим летом юрист получил сообщение через мессенджер WhatsApp от неизвестного, в котором говорилось о том, что его переписка с клиентом попала в их руки и будет обнародована. А если он не хочет, чтобы это произошло, может откупиться. И в качестве доказательства выслали копии электронных писем. Так как адвокат не ответил, в следующем сообщении неизвестный уже напрямую угрожал, что если юрист не даст денег, то это обойдется дороже — ударом по его репутации, так как разглашение данных тянет на нарушение адвокатской тайны.
Вымогатель назначил встречу, но не в Харькове, а в Кропивницком. Но вместо адвоката на место встречи прибыла группа мужиков, которые провели с вымогателем «воспитательную» работу — избили его. После этого вымогатель побежал в полицию писать заявление о нанесении ему телесных повреждений. Ну и слово за слово рассказал о причине нападения. Заявитель признался, что знакомый по интернету попросил провести переговоры с адвокатом, за что обещал заплатить 1000 долларов. Но после нападения он испугался за себя и свою семью и решил сдаться.
Полицейских данная информация заинтересовала. Адвокат сообщил, что его электронную почту не раз пытались взломать. И где-то с 2016 года начали появляться материалы переписки, якобы с его электронной почты, но они все, по его словам, были подделкой. А недавно его адвокат передал ему флешку, на которой опять же были его письма, но, как он утверждает, они были поддельные.
Шантаж на полмиллиона долларов
Интересно то, что по такому же сценарию в конце 2018 — начале 2019 годов уроженец Харькова вымогал полмиллиона долларов у народного депутата Александра Грановского за нераспространение в СМИ писем, которые могли бы серьезно подпортить его репутацию. В них шла речь о продаже торгового центра «Скай Молл» в столице и Одесского припортового завода. И письма были получены со взломанной электронной почты.
В мае нардепу на Whatsapp неизвестный отправил копии переписки и назначил встречу. 14 мая в гостинице «Русь» Грановский встретился с вымогателем, который потребовал 500 тыс. долларов за неразглашение переписки. Депутат согласился и попросил время на сбор необходимой суммы наличных. Но на самом деле Грановский, которого называли «правой рукой правой руки Порошенко», а именно человеком близким к бизнес-партнеру президента Кононенко, который проворачивал миллионные сделки и занимался кидаловом, просто пришел посмотреть на безумца, осмелившегося его шантажировать. На следующий день на АЗС в Броварах под Киевом помощник депутата встретился с вымогателем и передал ему сумку с долларами. Вот только радоваться тому пришлось не долго, его тут же задержали сотрудники СБУ, к которым обратился депутат.
Суд приговорил вымогателя к 5 годам лишения свободы, но освободил от наказания с испытательным сроком в 2 года, потому что обвиняемый вину признал. Вот только своих сообщников он не сдал, потому что уверяет, что знает их плохо, общались только в сети.
В 2015-м он познакомился с мужчиной по имени «Михаил», и тот рассказал, что он с друзьями взламывает электронные почтовые ящики граждан, отбирает интересную переписку, а потом шантажирует владельцев этих ящиков и требует деньги. Позже новые друзья обучили его тому, как можно незаконно заходить на различные электронные ящики и получать с них деньги.
В общем, вымогательство на Украине построено на высоком технологическом уровне.