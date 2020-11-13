В целом политика США в отношении постсоветского пространства остаётся неизменной: попытаться превратить регион в проблему для России, говорят политэксперты

Выборы президента США прошли 3 ноября (в ночь на 4 ноября по Москве). В гонке за Белый дом участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Согласно прогнозам американских СМИ, победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Мировые лидеры уже начали поздравлять его с победой, несмотря на отсутствие официальных итогов выборов.

В целом уже очевидно, что новым главой Белого дома станет именно Байден. Как его приход отразится на постсоветском пространстве, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

Неизменная политика при всех президентах

В целом на постсоветском пространстве не будет новых потрясений — останутся старые, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он не видит принципиальной разницы между Трампом и Байденом, республиканцы и демократы «рассорились по всем направлениям внутренней и внешней политики, кроме одного — это направление называется «постсоветское пространство».

«Это единственное направление, в котором они проводят единую политику, и мы эту политику знаем. Они пытаются оторвать постсоветские государства от России, чтобы потом создать вокруг России «санитарную зону» и попытаться расчленить саму Россию.

Эта стратегия была и при Клинтоне, и при Буше-младшем, и при Обаме, и при Трампе, и будет при Байдене», — убеждён Жарихин.

Украина

Приход Байдена наиболее опасен для президента Украины Владимира Зеленского, считает замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. Дело в том, что глава Украины и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить.

Внешняя политика Соединенных Штатов не определяется личностью президента — она стабильна и инерционна, отмечает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. «Украинское направление» идёт в русле политики США в отношении России.

«Россия в Америке трактуется как конкурент, противник и даже враг, такая политика как проводилась, так и будет проводиться, независимо от того, выиграет Байден или Трамп, или никто из них вообще не победит — будут судебные тяжбы еще полгода», — заявил эксперт.

В то же время, подчеркнул он, если побеждает Байден, Пётр Порошенко негласно, но становится «любимой женой» Байдена в Украине. А это опасно для Зеленского, который может потерять власть. Михаил Погребинский: Две трети населения США будут против «победившего» президента © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Украина, избрав для себя роль подчиненного субъекта или, скорее даже, объекта в отношениях с Соединенными Штатами, в любом случае окажется в незавидной ситуации, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

В случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов, уверен политолог.

Донбасс

Ни Франции, ни Германии не нужно возобновление полноценного вооруженного конфликта в Донбассе по понятным причинам, отмечает российский политолог Виталий Третьяков.

Киевский режим и так управляем, а нынешняя Украина в качестве противовеса России подходит им и в нынешнем состоянии, добавил эксперт.

«А новое масштабное столкновение может возникнуть в любой момент, для того чтобы Россия уже силовым путем решила проблему юго-востока Украины и защитила русских, русскоязычных и своих граждан. Это понимают все, и такого повода Вашингтон дать России не захочет», — сообщил Третьяков.

Американцы придумали и воплотили в жизнь позицию, озвученную и Порошенко, и Зеленским, в соответствии с которой сначала нужно решить вопросы безопасности (имеется в виду фактический захват Донбасса), а только потом выполнять Минские соглашения. Об этом говорит Владимир Жарихин. Александр Рар: Кто бы ни был у власти в США, Европе пора становиться независимой © РИА Новости, Михаил Климентьев

В то же время, широкомасштабные военные действия они затевать не будут, прогнозирует политолог.

«Но все остальные гадости делать будут: и агентурная работа будет вестись, и диверсионная работа, и пропагандистская деятельность. Да, она была неудачной, но время идет, а Донбасс и его жители продолжают находиться в подвешенном состоянии. Эти попытки будут продолжаться», — заявил Жарихин.

Белоруссия

С приходом Байдена стоит ожидать, что на основные управленческие позиции будут назначены как раз его однопартийцы из Демократической партии США. Но исторически сложилось так, что именно представители Республиканской партии США оказывали наибольшую реальную помощь белорусской оппозиции. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов.

Именно с американскими «ястребами» из Республиканской партии связывают наиболее значимое давление на белорусские власти.

«Можно сказать с полной уверенностью: избрание Джо Байдена не может повлиять на белорусские протесты в ближайшее время, так как «перенастройка» американского бюрократического аппарата объективно требует времени.

Предполагаю, что в ближайшее время американская политика в отношении Беларуси останется прежней и каких-то существенных изменений можно ожидать где-то только через полгода», — сообщил Дианов. Дмитрий Абзалов: После победы Байдена Зеленскому грозит госпереворот © РИА Новости, Владимир Трефилов

Грузия

В Грузии многие рады победе Джо Байдена, потому что надеются, что он будет более настойчив по отношению к России. Об этом говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

Радующиеся победе Байдена считают, что новый президент США будет поддерживать международные организации и поставит вопрос о расширении НАТО, добавил эксперт.

«Отношения Грузии и США за последние 20 лет не менялись, а только укреплялись. Это связано с двухпартийной поддержкой — как демократов, так и республиканцев», — сообщил Сихарулидзе.

В то же время часть грузинского общества прогнозирует, что в отношениях страны с США всё останется как есть.

«Я склоняюсь к этому мнению. Разговаривать о расширении НАТО — это старая сказка. Никто ради Грузии не собирается воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает это как вторжение в территорию, которая для нее жизненно важна.

Ожидать чего-то сногсшибательного не следует, возможно, будет больше критики по отношению к правительству, требования большей демократизации», — заявил политолог.

Средняя Азия

Сейчас последним официально признанным документом США в отношении региона является «Стратегия Центральной Азии до 2025 года», анонсированная во время визита госсекретаря Помпео в Белоруссию, Украину, Казахстан и Узбекистан весной текущего года. Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград

По словам руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, главная мысль «Стратегии…» заключается в том, что США не оставляют регион без своего внимания, предлагают странам региона совместное развитие и партнерство. Помимо этого США (и об этом не раз говорил Помпео), как они утверждают, будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств.

Важно, что суверенитет этих государств будет отстаиваться в пику России и Китаю.

«При Байдене в силу его ориентации и ориентации тех, кто «назначил» его на президентский пост, этот настрой не настолько резкий, как у предыдущей администрации.

Но сейчас в Штатах по Китаю, как и по Украине, сложился двухпартийный консенсус, и они все равно рассматривают Пекин в качестве основного геополитического и геоэкономического конкурента.

[…] Американцы смотрят на вещи здраво и хотят сделать из региона просто одну из сопредельных с Синьцзянем территорий, которые будут создавать Китаю проблемы», — рассказал Грозин.