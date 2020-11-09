Роковые яйца, или Почему «яичная» тема стала символом президентской кампании в Молдавии

В воскресенье, 15 ноября, в республике пройдет второй тур выборов: жители страны решат, кто будет рулить государством — Игорь Додон или Майя Санду

Любые выступления, появления на людях или заявления на ТВ президента Молдавии Игоря Додона усыпаны афоризмами и яркими выражениями, которые часто становятся крылатыми. Он так часто и охотно общается с народом, в том числе и во время избирательной кампании (напомним, баллотируется на второй срок), что предвыборный штаб Додона выпустил даже серию толстовок с крылатыми выражениями кандидата в президенты.

Откуда яйца?

Выступая перед избирателями в молдавском городке Тараклия перед первым туром, Игорь Додон рассказал о забавном случае.

— Есть одна бабушка в Этулии, она гадает на куриных яйцах. Не знаю, что это за гадание, но она сказала, что я одержу победу, — поведал Додон.

Избиратели улыбнулись, приветливо похлопали (Молдавия — страна патриархальная), и, казалось бы, история закончилась. Кто бы мог подумать, что тема яиц станет едва ли не основной на последней стометровке президентской кампании.

«Ответка» Санду в TikTok

Пиарщики Майи Санду не нашли ничего лучше, чем сделать «ответку» и снять в социальной сети TikTok ролик, на котором кандидат в президенты взбивает сырые яйца и пытается приготовить омлет.

Причем на видео она улыбалась, что вообще крайне не свойственно для Майи Санду. Видимо, пыталась подстроиться под TikTok, где самая молодая аудитория по сравнению с другими социальными платформами. Почти 70% пользователей приложения — это люди в возрасте от 16 до 24 лет, и только 30% аудитории TikTok старше 25 лет.

На видео Санду разбивает яйца, а ее сообщение звучит так: «Омлет или скроб? Что вы предпочитаете 15 ноября?»

Юмор оценили не все. Пользователи разглядели, что Санду на самом деле не хозяйка и, судя по всему, готовит себе крайне редко — уж как-то брезгливо она держала и яйца, да и стеклянную миску, в которой их била. Более того, пользователи соцсетей вспомнили, что ей уже почти 50 лет, а ни мужа, ни детей нет (и не было).

Типичная европейская карьеристка, Майя Санду посещала гей-парады в Кишиневе, настаивала, будучи министром образования, под нажимом ЛГБТ-движения на введении уроков по сексуальному воспитанию. Ну и, конечно, ей припомнили, как четыре года назад ее открыто поддержали в предвыборной гонке геи и лесбиянки Молдавии.

Шутка от Додона

Ответ Игоря Додона не заставил себя ждать. Буквально на днях он участвовал в политическом ток-шоу и прокомментировал среди прочего видео, на котором Санду взбивает сырые яйца.

— Майя Санду видно, что давно яйца в руках не держала. Пыталась делать омлет, хотела пожарить яйца или что-то другое. Я, кстати, жене недавно готовил яичницу. Могу научить, — предложил политик оппоненту. Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

И началось! В соцсетях появились мемы и пародии на видео Санду и ответ Додона.

Волна такая сильная, что есть вполне обоснованные подозрения: даже предстоящие дебаты не затмят реакцию Додона на яйца Санду.

А когда дебаты?

Ориентировочно дебаты между двумя главными претендентами на пост президента намечены на среду, 11 ноября. Игорь Додон, вызвавший Санду на дебаты, предложил провести их «на нейтральной территории — в Экономической академии». А транслировать дебаты, по замыслу Додона, будет общественный телеканал Moldova 1 и любые частные телеканалы, которые захотят. Почему выбор пал на университет? Дело в том, что оба кандидата в президенты Молдавии заканчивали этот вуз. И встреча в университетских стенах могла бы быть символичной. Выборы президента Молдавии: слезоточивый газ в Приднестровье и выход Додона и Санду во второй тур © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Второй тур президентских выборов пройдет в Молдавии 15 ноября. Это четвертые всенародные выборы главы государства за всю историю независимости Молдавии. Во второй тур вышел действующий глава государства Игорь Додон, который претендует еще на один президентский срок. Пророссийский кандидат, у которого сложились хорошие отношения с Президентом России Владимиром Путиным, выступает за сохранение семейных ценностей и православия. Оппонентом ему выступает Майя Санду, ставленница Запада, неоднократно заявлявшая о том, что основным приоритетом при ее правлении станет европейская интеграция Молдавии.