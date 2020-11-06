Выборы президента США продемонстрировали миру, что даже в «сияющем граде на холме» с честными выборами всё не так уж хорошо, как пытались это внушить всему миру

Президент США Дональд Трамп объявил о преимуществе над конкурентом на выборах Джо Байденом по «законным голосам». При этом Трамп обратил внимание на поздно поступившие голоса.

«Я об этом [голосовании по почте] говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно утверждал, что отправляемые бюллетени окажутся катастрофой», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что этот вид голосования превратился в крупномасштубную проблему, и становится хуже с каждым днем.

Сам Байден ранее также заявлял о своей победе. А после выступления Трампа Байден призвал своих сторонников сохранять оптимизм.

«Будьте спокойны, ребята. Голоса считаются и мы довольны тем, где мы находимся», — написал Байден в Twitter.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

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Сейчас противостояние между кандидатами и их сторонниками достигло, пожалуй, наивысшего напряжения.

Расколотая Америка

После выборов США охватили протесты. Сторонники Байдена выступают против Трампа. Сторонники последнего требуют остановить подсчёт голосов в тех штатах, где количество голосов за Байдена совершило внезапный скачок, что может свидетельствовать о вбросе или подтасовках.

Противостояние встревожило и американские СМИ. Выдрин о выборах в США: Байден стрелял горохом, а Трамп — громадным ядром © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Самым большим откровением этих выборов стала глубина пропасти между республиканской и демократической Америкой», — указывалось в публикации американского агентства АР.

При этом в последнее время раскол лишь углубился, отмечает АР.

«Кажется, такого раскола в обществе мы не переживали со времен Гражданской войны. Чтобы выйти из подобного тупика, нужен лидер, способный повести за собой, и воодушевленные последователи. Вот их что-то не видно ни с одной стороны», — цитирует агентство историка из Виргинского университета Барбару Перри.

При этом исход этих выборов явно не решит проблему единства. Ведь победителю придётся столкнуться с тем, что почти половина американского общества его ненавидит. И «почти половина» — не фигура речи. Во многих штатах голоса между двумя кандидатами распределились практически поровну.

Впрочем, к тому, как так вышло, есть вопросы.

Странное равенство

Байден и Трамп, используя язык комментаторов скачек и бегов, «идут ноздря в ноздрю». К утру 6 ноября стало известно, что отрыв Трампа от Байдена в ключевом штате — Пенсильвании — буквально за пару часов сократился с 65 тыс. до 25 тыс. голосов. При этом подсчитано было 95% голосов. Выдрин: Для Трампа Украина меньше, чем колония, а Россия больше, чем враг © Дмитрий Выдрин

В Джорджии, где была ничья, отрыв между кандидатами сократился до 1800 голосов, при этом сокращение отрыва произошло довольно резко, что вызвало вопросы у сторонников Трампа.

Сейчас, как утверждает ряд СМИ, Байдену достаточно победить в Пенсильвании, чтобы чувствовать себя спокойно.

Что же касается Трампа, то его утешить может лишь то, что он выиграл в округе Виго в штате Индиана, где почти всегда угадывали исход выборов.

Однако утешение это слабое: сейчас у Трампа 214 выборщиков, у Байдена — 264. Впрочем, даже если Байден победит, его президентство у многих американцев вызовет сомнения. Да и весь мир был шокирован тем, насколько непрозрачны и нечисты выборы в США.

«Вбросы в Висконсине и Мичигане в 4 утра, 65 тысяч и 138 тысяч бюллетеней, 100% голосов за Байдена. И это лишь одна из сотен упоительных историй, которыми переполнен американский твиттер: там и голосование граждан 1900 года рождения (вампиры… реальны), и трюки с заполнением бюллетеней выданным на участке неправильным маркером, после чего бюллетень не засчитывается, и официально потерянные почтой 300 000 бюллетеней, и 94% за Байдена в Детройте», — иронизирует одно из популярных в РФ оппозиционных сообществ в Facebook.

Всё это означает, что у Трампа даже в случае победы Байдена есть шанс всё же стать президентом США.

«Последние два дня меня постоянно спрашивают, проиграл ли Трамп и что будет дальше. Короткий ответ: Трамп НЕ проиграл, он по факту выиграл выборы, но эту победу у него пытаются сейчас украсть демократы (используя вбросы, карусели и «мертвые души»). Ну а дальше все по классике: есть две новости, хорошая и плохая. Плохая новость заключается в том, что все американские СМИ, кроме Breitbart News, пытаются убедить США и весь мир, что выборы выиграл Байден. Даже Fox, которые перестали маскироваться под симпатизирующих Трампу честных журналистов. Хорошая новость заключается в том, что Трамп — боец, закаленный во многих бизнес-сражениях, и никогда не опускающий руки. Он знает, что на его стороне правда, и будет биться за нее до конца. Зная, что представляют собой его противники, он к этой битве готовился заранее. Как минимум с лета команда юристов, нанятых Белым домом, прорабатывала различные варианты действий в ситуации, когда победу у Трампа попытаются украсть. В июле высокопоставленный представитель избирательной кампании сообщил RealClearPolitics, что в случае если результаты выборов будут оспорены, у лагеря Трампа «все равно будет 2,5 месяца на то, чтобы это выяснить». Поэтому советую тем, кто «болеет» за Дональда Фредовича, не расстраиваться раньше времени», — указал автор первой политической биографии Трампа на русском языке Кирилл Бенедиктов.

Но как бы то ни было, после американских выборов 2020 года США навсегда утратили моральное право поучать другие страны демократии и честности выборов.