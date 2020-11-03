Скандал с решением Конституционного суда Украины и реакцией на него украинского общества вновь поставил вопрос о беспристрастности этого органа

Вечером в понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с решительным осуждением Конституционного суда Украины. Представитель Зеленского нашел российский след в событиях вокруг КСУ © inshaua.com

«Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. <…> И если тот хаос, который создает КСУ (Конституционный суд Украины. — Ред.) за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — заявил Зеленский в обращении к партии «Слуга народа».

Тем временем сторонники его политического оппонента и предшественника на президентском посту — лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — в соцсетях распространяли информацию, что назначенные во время его правления судьи не голосовали за вызвавшее бурную реакцию решение.

Это лишь отчасти правда — не все, а большинство из назначенных по президентской квоте во времена Порошенко не голосовали. Один судья, назначенный Порошенко, всё же поддержал решение, поставившее под угрозу открытость электронных деклараций.

Более того, еще одного проголосовавшего судью — Виктора Городовенко — украинские СМИ тоже связывают с Порошенко.

Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия и вовсе заявил, что поведение судей — на совести Порошенко.

«Сегодня судьи КС — это судьи самого Порошенко. Именно так. Он каждого отдельно отбирал и рекомендовал на должность», — подчеркнул Арахамия.

Кроме того, он призвал вспомнить, как при Порошенко давили и на другие суды.

«Все забыли, как по желанию тогдашней Банковой выбрасывали с территории государства Михаила Саакашвили, как пытались лишить работы Савика Шустера, как давили на мэра Львова Андрея Садового, организовав искусственный «мусорный кризис»? Для этого Порошенко очень активно манипулировал судами», — отметил он в своей статье на «Украинской правде».

Ну а те, кто хорошо знает современную историю Украины, не сомневаются: Конституционный суд Украины давно превратился в обслуживающую власть структуру. Правда, слуга этот довольно нерадивый.

Бомба под Порошенко

Во время президентства Петра Порошенко КСУ отличился скандалом с признанием в конце февраля 2019 года статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины о наказании за незаконное обогащение, противоречащей Конституции, а точнее — статье 62.

У Порошенко попытались оправдаться.

«Если смотреть на это решение в контексте избирательной кампании, то для Порошенко оно (решение КСУ. — Ред.) не просто было ненужным, а абсолютно вредным, так как вполне понятны ожидаемые последствия, реакция общественности, избирателей, международных экспертов на это резонансное решение», — заявил спикер избирательного штаба Порошенко, политтехнолог Олег Медведев.

Но ему мало кто поверил. Народный депутат Мустафа Найем опубликовал список депутатов, на обращение которых и отреагировал суд, признав главу о незаконном обогащении неконституционной. Одиннадцать из них входили в «Блок Петра Порошенко». Ещё 23 было членами «Народного фронта» — политсилы-союзника «порошенковцев» по правящей коалиции. Танцы с бубнами. Украина возвращает норму незаконного обогащения, чтоб ее снова отменить © CC0, Pixabay

Соратник Порошенко — генеральный прокурор Юрий Луценко — попытался оправдать «гаранта».

«Юристы называют такие статьи «мертвыми», то есть такими, которые нельзя применять на практике… Наш фантастический комитет по антикоррупционной деятельности подготовил текст, который не отвечает практике юридического применения», — заявил Луценко.

Однако никого оправдания не убедили. Еврокомиссар по политике соседства Йоханнес Хан встречался по данному вопросу с заместителем премьер-министра Украины Геннадием Зубко, который заверил европейца, что незаконное обогащение останется уголовным преступлением. Свое недовольство выразила и посол США на Украине Мари Йованович. А в МВФ после решения КСУ задумались о пересмотре программы кредитования Украины.

В итоге Порошенко в срочном порядке пришлось вносить в парламент законопроект о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение. Но вопрос так и не решился, а борцы с коррупцией и вовсе объявили, что документ Порошенко хуже введенной при президенте Викторе Януковиче нормы за незаконное обогащение.

Кстати, о Януковиче в те дни много вспоминали. И причина — сервильность КСУ и во времена четвёртого президента Украины.

Ча-ча-ча за Януковича

Критикуя решение КСУ признать статью о незаконном обогащении неконституционной, украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, вспомнила и о Януковиче.

«Мало кто помнит (а когда это случилось, так и вовсе никто почти не предал значения), но крах режима Януковича начался ещё в октябре 2010. С решения КСУ, отменившим К-реформу 2004-го года. Тем самым суд осуществил де-факто конституционный переворот. Выписав Виктору Фёдоровичу полномочия, кратно бОльшие тех, под которые он избирался. Так вот, маховик был запущен именно тогда. Никаких аналогий, но это была первая мысль моя после того, как узнала о нынешнем постановлении КСУ», — заявила Кошкина в 2019 году.

Журналистка вспомнила о том, как в 2010 году КСУ отменил политреформу, превратившую страну из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику.

Перед этим четверо судей КСУ написали заявление об отставке. Такое решение они приняли после того, как в суд поступило представление от правящей коалиции об отмене политреформы. Антикоррупционный суд Украины отказался арестовывать Януковича © РИА Новости/Владимир Трефилов

«То, что именно под давлением властей несговорчивые судьи были вынуждены уйти из суда, а на их место были оперативно избраны более сговорчивые толкователи Конституции, выглядит очевидным. Ведь именно на этом уважаемом собрании власть вдруг напомнила представителям Фемиды о традициях использования «каленого железа» в борьбе за «правовое государство», — заявила ставшая оппозиционной партия «Наша Украина».

В заявлении партии подчёркивалось, что там не хотят и думать, «до каких высот в правотолковании КСУ сможет подняться, обновившись «правильными» донецкими судьями». Кстати, за три месяца до отмены политреформы КСУ возглавил выходец из Макеевки Андрей Головин.

Впрочем, «Наша Украина» всё же признала, что ещё до кадровых изменений тот же «ющенковский» состав КСУ сразу же после смены власти стал принимать решения, выгодные Януковичу и его окружению.

«Ведь даже без нынешнего донецкого пополнения он смог признать законной «тушковую» коалицию в Верховной Раде», — указывалось в заявлении политсилы.

Однако и Ющенко был не без греха.

Оранжевый ужас

Спустя три года после «Оранжевой революции» — в 2007 году — бывший тогда президентом Украины Виктор Ющенко с ужасом наблюдал, как росла и ширилась «антикризисная коалиция» (фактически она была антипрезидентской).

Она появилась в июле 2006 года и первоначально состояла из 238 народных депутатов. Но численность её росла, приближаясь к опасному для президента числу в 300 человек, что давало возможность Януковичу — лидеру сильнейшей коалиционной политсилы — даже инициировать изменения в Конституцию или вполне успешно осуществить импичмент.

Ющенко, предсказуемо, это не понравилось. И он издал указ о роспуске парламента. Спикер Александр Мороз и Янукович, бывший тогда премьер-министром, выступили против. Представление по поводу конституционности указа Ющенко направили в КСУ. Геращенко объяснила, почему партия Порошенко против роспуска КСУ © Facebook/Iryna Gerashchenko

Президент Ющенко бросился менять состав КСУ, уволив судей, назначенных его предшественником Леонидом Кучмой. В отставку подал председатель суда Дмитрий Лилак. Его место занял Валерий Пшеничный, с которым началась чехарда — его то увольняли, то восстанавливали в должности. Под зданием суда митинги. КСУ перевёл рассмотрение дела в закрытый режим. А самому Ющенко пришлось отбиваться от обвинений в давлении на суд.

В конечном итоге КСУ остановил производство: помогла Верховная Рада, а точнее депутаты «Нашей Украины» и «Батькивщины», сложившие мандаты и создавшие тем самым основания для внеочередных выборов.

Так КСУ самоустранился от решения щепетильного вопроса, по сути затянув дело и побоявшись выполнять свои прямые обязанности, вынося решение о конституционности или неконституционности указа президента.

Третьим будет?

Накануне «Оранжевой революции» — за шесть дней до Нового, 2004-го, года, 25 декабря 2003 года, действующий президент Леонид Кучма получил на руки решение КСУ, согласно которому он мог баллотироваться на пост президента Украины в третий раз.

Казалось бы, Конституция Украины однозначно указывала: один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд. Однако КСУ под председательством Николая Селивона принял парадоксальное решение, поддержав представление народных депутатов. Зеленский призвал председателя КСУ уйти в отставку © пресс-служба КСУ

Суть представления сводилась к простому посылу: ограничение должно применяться к человеку, дважды избранному в соответствии с действующей Конституцией. Суть хитрости была в том, что Конституцию Украины приняли в 1996 году. А Кучма стал президентом в 1994 году — за два года до принятия украинского Основного закона. То есть первый срок Кучмы «обнулялся», не учитывался.

Такая постановка вопроса многих юристов — специалистов по конституционному праву — шокировала. Ведь пост президента учреждался не Конституцией, он существовал и до её принятия. Более того, Конституция сохранила правопреемство этой должности.

Кроме того, принятие Конституции не аннулировало ранее проходившие выборы в стране. Ведь согласно такой логике, тогда нужно было бы проводить внеочередные президентские, парламентские и местные выборы.

В конечном итоге идти на третьи выборы Кучма не стал. Свою роль сыграли разные факторы: и относительная тяжесть победы на выборах 1999 года, и нараставшее в стране протестное движение, а также массовость протестных кампаний 2000-2001 годов, прошедших под лозунгом «Украина без Кучмы». И особенно позиция Запада.

В итоге в феврале 2004 года Кучма объявил: третий раз на выборы он не пойдёт. Позор КСУ оказался напрасным. Впрочем, это не помешало в будущем суду принимать сомнительные с точки зрения закона решения.