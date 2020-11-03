Соединённые Штаты Америки утверждают, что у них в государстве - эталонная демократия. При этом в стране сохраняется одна из самых сложных в мире избирательных систем. Чтобы стать президентом США, вовсе не обязательно получить большинство голосов избирателей страны. Так случилось, например, в 2016 году с президентом Дональдом Трампом

Уже более 150 лет выборы президента США проходят в первый вторник ноября високосного года. В 2020-м они выпали на 3 ноября.

Нормы прямой демократии не действуют, а процедура сложилась исторически и предусматривала равенство штатов вне зависимости от разницы численности населения. За 200 лет в Конгресс поступило около 50 предложений по её изменению, но ни разу не удалось собрать большинства в ¾ голосов, чтобы эти изменения внести. Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts

Выдвижение кандидатов

За 1,5-2 года до даты президентских выборов Республиканская и Демократическая партии проводят съезды, на которых любой человек может изъявить желание баллотироваться на пост главы государства, после чего их кандидатуры проверяют на соответствие законодательным требованиям. Обычно таковых оказывается несколько сотен.

Первичные выборы

На первичных выборах республиканцы и демократы избирают делегатов от штатов, которые летом поедут на национальный партийный съезд и определят имя единого кандидата в президенты от партии.

В 35 штатах проводятся праймериз, кокусы — в 15 штатах (Айова, Невада, Аляска, Колорадо, Канзас, Мэн, Гавайи, Айдахо, Вашингтон, Вайоминг, Небраска, Миннесота, Кентукки, Северная Дакота, Юта) и в 3 зависимых территориях США: Пуэрто-Рико, Виргинских островах и Северных Марианских островах.

По традиции, берущей начало в 1952 году, первый кокус проходит в штате Айова (у демократов с 2000 года тот, кто побеждал в этом штате, в конечном итоге и представлял партию на президентских выборах. Но в этот раз традиция не сработала — не суждено было бывшему мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу стать кандидатом), а первые праймериз проходят в Нью-Гемпшире.

И кокусы, и праймериз бывают двух типов: закрытые (право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии), открытые (голосовать могут все желающие). Бывают и смешанные, когда в одном штате одна партия применяет открытый тип, а в другом — закрытый.

Большое значение имеет «супервторник» — день, когда предварительное голосование проводится одновременно в нескольких штатах. В 2020 году он выпал на 3 марта и прошёл в 14 штатах.

Кокусы

В переводе с языка индейцев слово «кокус» переводится как «шумное сборище». Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke

Голосование проходит в течение всего двух часов в церквях, школах, библиотеках, университетах, причём демократы и республиканцы собираются под одной крышей. Ни бюллетеней, ни урн нет.

Зал, где всё проходит, поделён на сектора, обозначенные табличками с именами кандидатов в президенты. Те избиратели, которые уже определились с выбором, садятся в сектор того политика, которого поддерживают, неопределившихся партийные активисты убеждают присоединиться к ним. Затем членов каждой группы пересчитывают по головам (журналистов просят наклеить на одежду наклейку с фразой «не считайте меня», чтобы не было путаницы).

Побеждает кандидат, чья группа самая многочисленная. Если несколько групп одинаковы, то всё решает случай — представители каждой группы тянут из колоды по одной игральной карте, чья старше, кандидат этой группы и побеждает, на некоторых участках предпочитают подбрасывать монетку.

Праймериз

Это прямые выборы. Избиратель берёт бюллетень партии, которую поддерживает, и ставит отметку напротив фамилии политика, претендующего на президентский пост, или имени делегата (как оформить бюллетень, решает руководство штата, которое и организует праймериз). После чего результаты со всех местных участков суммируются и определяется победитель.

Каждый штат имеет разное количество делегатов, оно зависит от численности населения. Голоса делегатов распределяются между кандидатами либо по пропорциональной системе, либо по мажоритарной в зависимости от штата. По ходу избирательной кампании имена фаворитов внутрипартийной борьбы известны.

В 2020 году предварительное голосование у республиканцев носило формальный характер, потому что реальных соперников у президента Дональда Трампа не было, поэтому некоторые штаты даже не проводили голосование, а по умолчанию отдавали все голоса делегатов ему. У демократов противостояние было реальное, за право представлять партию на выборах боролись сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бизнесмен Том Стейер и конгрессмен от 2-го избирательного округа Гавайев Тулси Габбард. Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп — первый, Байден — пятый © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Национальные партийные съезды

Кто станет единым кандидатом на ноябрьских президентских выборах, решается на национальных съездах партий. В этот раз республиканцы собрались 21-23 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), а демократы — в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа.

Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, нужно набрать не менее 1990 из 3979 голосов делегатов, а от республиканцев — как минимум 1276 из 2441.

Есть ещё такая категория, как суперделегаты, состоящая из губернаторов, сенаторов, конгрессменов, бывших президентов и вице-президентов страны, местных партийных деятелей, избранных членов Национального комитета партии. Если суперделегаты-республиканцы должны, как и обычные делегаты, голосовать за того кандидата, которого поддержал их штат, то демократы вплоть до выборов 2016 года не были связаны никакими обязательствами и могли поддержать любого из кандидатов.

Однако в августе 2018 года всё изменилось. Национальный комитет Демократической партии ограничил полномочия своих суперделегатов — начиная с этого года им запрещено участвовать в первом туре голосования на национальном съезде, но они могут подключиться к последующим турам, если таковые понадобятся. Эту меру руководству партии пришлось ввести из-за растущего недовольства электората после последних президентских выборов: именно голоса суперделегатов в пользу бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон (519 из 712) лишили более популярного Берни Сандерса шансов побороться в финале с Дональдом Трампом, хотя разница по голосам обычных делегатов между демократами была небольшая — 1632 у Клинтон и 1299 у Сандерса.

Многие считают, что если бы тогда выбрали сенатора от Вермонта, то Белый дом остался бы за демократами. К слову, в 2008 году, наоборот, суперделегаты не позволили выдвинуть Хиллари Клинтон в кандидаты, отдав предпочтение Бараку Обаме, всю предвыборную кампанию они шли наравне.

Партийный съезд имеет важное значение ещё и потому, что кандидаты представляют своего соратника, который в случае его победы займёт пост вице-президента.

Президентские выборы

Президентские выборы в Соединённых Штатах не прямые. Избиратели голосуют за выборщиков, и уже они выбирают президента страны. Кого из кандидатов поддерживает тот или иной выборщик, известно заранее, исходя из этого, избиратели и голосуют. По закону выборщик может сам решить, за кого отдать свой голос, но на практике в 48 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип «победитель получает всё», то есть выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата (если кандидат набрал в штате 51% голосов избирателей, то в итоге ему уходят все 100% штата), в штатах Небраска и Мэн двое выборщиков также голосуют, исходя из выбора населения, а ещё двое — так, как проголосовали каждый из двух избирательных округов, входящих в штат.

Количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей и Сената от штата, округ Колумбия, не представленный в Конгрессе, имеет трёх выборщиков.

Стоит учитывать, что один голос выборщика имеет разный вес в зависимости от штата, который он представляет. Количество выборщиков определяется численностью населения штата на основе результатов переписи, которая проводится раз в 10 лет, однако она учитывает всех жителей, а не только граждан, обладающих избирательным правом. Отсутствие связи между числом выборщиков и количеством реальных избирателей несколько раз приводило к тому, что кандидаты, получившие поддержку большинства населения всей страны, в итоге проигрывали выборы. Таким образом, большинство не всегда решает всё. Адвокат Трампа рассказал о связях штаба Клинтон с Украиной во время выборов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так произошло в 2016 году, за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа (48,07% против 45,99%), но благодаря поддержке большего количества выборщиков — 304 против 227 — победил миллиардер-республиканец.

На 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2020 году 14 декабря) голосует коллегия выборщиков. Они собираются в столице штата и отдают голоса за одного из кандидатов, уже зная желание избирателей.

Объявление победителя президентских выборов

Голоса выборщиков подсчитываются на заседании Конгресса 6 января. Победителем президентских выборов становится кандидат, который набрал 50% + 1 голос. Если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей, причём каждый штат имеет только один голос. Результат определяет простое большинство голосов. За всю историю США было всего два таких случая: в 1800 году так победил Томас Джефферсон, а в 1824 году — Джон Адамс. Если и Палата представителей не сможет договориться, из двух лидирующих кандидатов выбирает Сенат.

Инаугурация президента США и вступление в должность вице-президента проходит 20 января.