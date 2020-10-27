Исход президентских выборов в США важен не только для американцев и значительной части Земного шара, но и для дальнейшей судьбы российско-немецкого энергетического проекта

Утром 27 октября трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в немецкий порт Мукран — там хранятся трубы для газопровода «Северный поток — 2». Судно прибыло из Калининграда, где, по информации источников агентства «Интерфакс» в морской отрасли региона, «Академик Черский» проводил тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ по строительству трубопровода вместе с отрядом специальных судов, два из которых («Умка» и «Финвал») тоже добрались до Мукрана. У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Это означает, что строительство оставшейся части «Северного потока — 2» может возобновиться в ближайшее время. Впрочем, в этой ситуации не всё зависит только от России и Германии, большое влияние оказывают Соединённые Штаты.

«Поток» раздора

Глава неправительственной организации «Атлантический мост» Зигмар Габриэль, ранее занимавший пост министра иностранных дел ФРГ, сказал журналистам, что тон и отношения между Берлином и Вашингтоном при президенте Дональде Трампе стали особенно жёсткими.

«Конфликты между Германией и Европой с одной стороны и США с другой были всегда, напоминаю о разногласиях по войне во Вьетнаме, второй войне в Ираке, но впервые США приняли решение о санкциях против германо-российского или европейско-российского газового проекта. Подобные разногласия существовали всегда, но впервые германо-американский, европейско-американский фундамент стал настолько хрупок, как в настоящее время. Никогда прежде не было так плохо, как сейчас», — заявил Габриэль.

Причина, как объяснил бывший дипломат, заключается в том, что Штаты сместили фокус с европейского на атлантический, а также в личности самого Трампа. Теперь в Германии с нетерпением ждут, чем же завершатся президентские выборы в Америке. По словам Габриэля, отдельные конфликты США с другими странами останутся, изменится лишь в случае ухода Трампа основа для обсуждения этих конфликтов и для поисков решения.

«Что касается «Северного потока — 2», то тут демократы, наверное, ещё большие противники проекта», — отметил глава «Атлантического моста».

Как к США относится немецкая общественность, показал опрос, проведённый в онлайн-режиме во второй половине октября среди около 5000 человек. 41,3% респондентов уверены в победе на выборах бывшего вице-президента Джо Байдена, 38,4% — в переизбрании Дональда Трампа. 68,5% участников опроса считают, что при демократе германо-американские отношения улучшатся, а 72,3% — что при Трампе будет ещё хуже.

«Северный поток — 2» одобряют 67,8% респондентов. «Мы успели»: Марцинкевич объяснил, почему новые санкции США не остановят «Северный поток 2» © Газпром флот

«Это означает, что угрозы в виде санкций вызывают в ФРГ скорее аллергическую реакцию», — подчеркнул Габриэль.

То, что канцлер ФРГ Ангела Меркель категорически не разделяет позицию Трампа относительно «Северного потока — 2», ни для кого давно не секрет. По информации издания The Wall Street Journal, в 2018 году в обмен на отказ от строительства газопровода американский лидер предлагал не повышать пошлины на сталь и алюминий, однако всё было тщетно — фрау канцлер была непреклонна и напомнила о коммерческой выгоде проекта.

В декабре 2019 года Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», и швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации.

Российской стороне пришлось думать, как справиться собственными силами.

Успеть напакостить до выборов

20 октября, как пишет The Wall Street Journal, начался отсчёт месячного срока, который Госдепартамент дал для выхода из проекта компаниям, оказывающим услуги судам-трубоукладчикам газопровода «Северного потока — 2» или финансировали их модернизацию, в противном случае они подпадут под действие прошлогодних санкций, из-за которых ушла Allseas.

Американские власти рассчитывают, что европейские фирмы перестанут содействовать модернизации российских судов, и в результате проект завершён не будет. Однако они, похоже, опоздали. «Академик Черский» и якорная баржа «Фортуна», способные проложить трубы на необходимой глубине, всё лето находились в Балтийском море, в том числе в европейских портах, и всю необходимую техническую доработку можно было завершить за это время.

Запугав Allseas, США сумели помешать запуску газопровода в назначенные сроки, но готовы ли пойти на крайние меры, чтобы навсегда похоронить «Северный поток — 2»? Обращает внимание тот факт, что в текст директивы Госдепартамента не включены меры, которые давно предлагают в американском Конгрессе, — распространить санкции на компании, оказывающие услуги страхования, технического обслуживания трубы и её сертификации в соответствии с европейскими нормами.

По мнению экспертов, невключение этих санкций, которые могут быть самыми опасными, свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты только создают видимость агрессии. А на самом деле начали понимать, что даже полная заморозка проекта не создаст им благоприятные условия на европейском энергетическом рынке.

Дилемма Байдена

Байден в случае прихода к власти, как он объявил, продолжит курс администрации предыдущего президента Барака Обамы в попытке укрепить независимость Европы в энергетическом секторе и продолжит выступать против «Северного потока — 2», который, как заявил ещё в 2016 году, считает принципиально плохой сделкой.

На первый взгляд его позиция ничем не отличается от позиции Трампа, такого же противника проекта, но всё же есть важный нюанс. Если действующий президент идёт на открытую конфронтацию с традиционными союзниками в лице европейских стран и вводит санкции из-за их нежелания отказаться от строительства газопровода, то бывший вице-президент намерен отношения с ними восстановить, а какие могут быть санкции между партнёрами?

«​​​​​​​Байден оказывается перед дилеммой. По нашим данным, проблема «Северного потока — 2» обсуждается в узком кругу его советников. Но решение в пользу санкций скорее маловероятно», — пишет немецкая газета Handelsblatt. «Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как говорится в статье, раньше Конгресс вводил санкции против «Северного потока — 2», в частности, для того, чтобы Трамп не смог укрепить отношения с Россией, о чём говорил во время предвыборной кампании 2016 года, а при Байдене конгрессмены могут передать этот вопрос на решение Белого дома.

«Это, конечно, не означает, что возглавляемое демократами правительство в результате всё же одобрит строительство газопровода. Это лишь значит, что правительство Байдена предоставит европейцам самим решать, что делать с «Северным потоком — 2», — ожидая, что Германия сама дистанцируется от проекта», — предполагает Handelsblatt.

Исхода выборов придётся подождать как минимум 1,5 месяца (голосование выборщиков пройдёт 14 декабря), а давление на «Северный поток — 2» со стороны американцев происходит сейчас. Поскольку в директиве Госдепартамента содержатся размытые формулировки, подвести под них можно почти любую компанию, поэтому есть риск, что в любой момент России придётся свернуть сотрудничество с тем или иным европейским партнёром, значит, надо быть готовыми справляться полностью собственными силами. Для этого, по всей видимости, все ресурсы есть, и газопровод будет достроен рано или поздно. Однако затем может встать другая проблема — удастся ли заполнить трубу на полную мощность?