Нынешнее положение дел в Соединённых Штатах натолкнуло политического философа Дмитрия Выдрина на размышления о высоком, вечном и реальном. Получилось, как всегда, оптимистично

После моего недавнего интервью позвонил старый знакомый из команды президента Трампа. Сказал, что со многим согласен, кроме моего вывода о том, что их администрация испытывает некоторую растерянность по поводу ситуации в Карабахе. Снисходительно пояснил, что мы, мол, все просчитали, все контролируем, у нас есть и план А, и план Б.

Просто не время озвучивать свою позицию и стратегию…

Узнаю бравых янки. Они всегда незыблемо верят в свое превосходство и свою исключительность. Никогда не сомневаются, что у них все под контролем. Высшим. И даже на долларах пишут: «В Бога мы верим, не боясь оскорбить Всевышнего».

А чего, действительно, бояться, если они сами их и печатают. И знают, что бумажные деньги могут быть обеспечены либо золотом, либо верой. Как там говаривал их Ротшильд: когда вы узнаете, что такое деньги, наша власть закончится.

Да не знаем мы, не знаем. Успокойся…

Язык мой - не враг твой. Или заметки о родной речи © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот и я спросил у коллеги: «Если вы такие умные, то где же ваше благополучие, порядок, закон, безопасность? Где ваша американская мечта, наконец?» Страна уверенно и все глубже втягивается в перманентный внутренний гражданский конфликт, противостояние, хаос. Но при этом по-прежнему уверена (в лице истеблишмента), что все контролирует в любой точке мира.

Похвально, но не рационально.

Да, в силу своей легковерности я готов поверить, что главной мировой державе всё по плечу. Но почему тогда распоясались погромщики на их улицах внутри страны, почему они терпят постоянные геополитические поражения в зонах своей оккупации (Ирак, Афганистан, Сирия)? Почему так нервничают, когда Россия не истерит, не захлебывается чужими проблемами, а от своей зарубежной стратегии принуждения к своему миру переходит к позиции равнодушия к чужой войне?

Почему в конце концов так интеллектуально убого выглядят дебаты их главных политиков — кандидатов на пост президента? Может, американцы, их политики умело научились скрывать свой ум, эрудицию, стратегичность мышления? Не знаю, не знаю…

К тому же я полагаю, возможно, с излишней наивностью, что в Закавказье кроме очевидного кровавого конфликта за Карабах между Азербайджаном и Арменией, кроме возбуждения османской матрицы идет еще и незримое соперничество за влияние между Россией и Штатами. Причем Штаты умудряются здесь ослабить свою позицию и в Армении, и в Азербайджане, и в Турции.

Да, они пока еще умело имитируют свою сопричастность ко всем мировым инцидентам. Но у знающих персон это вызывает лишь усмешку — посольствам же надо отчитываться перед Госдепом за списанные баксы.

Поэтому все конфликтующие страны и апеллируют к непривычно несуетливой РФ. Поэтому и явная, хотя и скрытая, нервозность Белого дома.

Молчание армян. Не отрекаются любя © REUTERS, David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout

Бравый генерал в своем походном шатре изучает карты. К нему с воплем ужаса врывается адъютант: «Сэр, на нас коварно напали. Первый батальон уничтожен». Генерал меланхолично меряет циркулем карту и отвечает: «Все под контролем, мой юный друг?» Через полчаса адъютант снова врывается в шатер:«Сэр, второй батальон и батарея уничтожены». — «Успокойтесь, мой друг, все по плану». Наконец, смертельно раненный военный хрипит: «Сэр, всех убили неприятели». Генерал выхватывает шпагу и кричит выбегая: «Факины ублюдки, теперь-то я им не позавидую».

Хотя мне эта показная бравада, эта кичливая хуцпа янкесов жутко по душе. "Вс**мся, но не здамся", как говорят мои украинские друзья. Так и сам Трамп мог бы говорить. Если бы языки знал. За что мне лично и симпатичен. Поэтому я не осуждаю его бахвальство даже по поводу коронавируса.

Да, победил опасную хворобу. Победил нагло, с блеском, риском для окружающих. Хотя мог бы, конечно, больший акцент сделать на благодарность лечащим врачам.

Мне, кстати, довелось бывать в том военном госпитале под Вашингтоном, где президента поставили за три дня на его массивные ноги. Думаю, при тутошнем оборудовании и боевых спецстимуляторах они и мертвого поставят. Но это отдельная история.

А пока вернемся к американским выборам. У меня такое впечатление, что Трамп может их выиграть не благодаря своей команде, а вопреки. Он в каждой ситуации выбирает стиль, манеру поведения и контент общественных месседжей скорее по интуиции, своей глубинной природе и борзости, чем по продуманной логике и стратегеме. В этом его и сила, и слабость. Но пока больше сила.

Я уже оперировал цифрой пять при оценке потенциала президента Лукашенко. Пятеркой можно всё описать и всё оценить. Хотя для описания специфики и оценки личности Дональда Фредовича мне и троечки за глаза хватает. А умещается эта специфика в его неповторимые Метод, Реальность и Социальность.

Итак, во-первых — Метод. Трамп впервые за обозримый исторический период применил в борьбе за власть метод разрыва. До него американская избирательная механика использовала метод перелицовки или метод переворота. Только не государственного, а квазиполитического.

Помню, на реке Колорадо в Гранд Каньоне инструктор учил нас проходить опасный поворот именно методом переворота. Бурная вода ставит плот на ребро. Он переворачивается, но вся команда уже успевает перебраться на бывшее днище, которое становится палубой. Так же кувыркался два столетия единый американский политический плот, у которого и маршрут, и основа, и команда были едины, только верх назывался демократическим, а низ — республиканским. И наоборот.

Трамп, революционно изменил саму базовую модель. Я не мистик, но иногда связываю это с так любимым президентом способом дОбычи нефти методом сланцевого разрыва. Нефтеносный пласт в глубине тектонически разрывают, выдавливая из его пор затромбированную нефть, которую нельзя извлечь никаким другим способом.

Говорят, что когда субъект овладевает объектом, то в равной степени и объект овладевает субъектом. Нефтедобытчик овладевает методом разрыва.

Дмитрий Выдрин: «После майдана своей слабостью страна провоцирует агрессию» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Трамп интуитивно пришел к выводу, что как бы и на чем бы демократы ни вертели электорат, новых голосов они уже не получат. Плот слишком много раз переворачивали. А курс и элита оставались прежними — с платонической любовью к стране, но корыстной к себе. И он рискнул пойти на разрыв общества, элиты, истеблишмента.

Он создал по сути на одной территории две Америки. (Это у Эрдогана две страны — один народ. У Трампа же одна страна — два народа.) Одна Америка демократически поплыла к толерантности, другая республикански стремится к бывшему величию. Таковы факты. Куда они в конце концов приплывут, не сказал бы даже Репин. Но метод разрыва налицо.

И это работает! И он овладел Трампом настолько, что тот рвет как тузик грелку все, что попадает под горячую руку: НАТО, ЕС, ВОЗ, Парижский протокол… Рвать так рвать! Ох и нравится мне этот рыжий ковбой! Если бы еще не «Северный поток-2»…

Во-вторых, это Реальность. Точнее, понимание Трампом самого феномена реальности. Отец его Фредерик — масон и строитель — учил сына, что реально только то, что можно потрогать. У меня есть семейный портрет Дональда с папой и мамой, и отец там держит в руке тяжелый мастерок. Опять-таки: "визьмешь в руки — маешь вещь".

Будущий сорок пятый президент вырос в мире тяжелых сущностей: строек, бетона, арматуры, подъемных кранов, неподъемных чемоданов с кэшем. В Бога мы верим! А, это я уже говорил…

Говорят, что демократов и республиканцев глубже всего разделяет пристрастие одних к финансовому капиталу, а других — к промышленному. А по-моему, различие еще фундаментальнее: для одних бытие — это иллюзорные нолики в банковских компах, на которые можно любоваться; для других — это реальные небоскрёбы, заводы, фабрики, которые можно потрогать.

Демократы в этом плане близки к химерным представлениям Платона. Для них мир — текучие, эфемерные и изменяющиеся копии эйдосов — банковских счетов. А республиканцы жгут по-ленински. Реалисты! Для демократов окружающая действительность дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается, существуя независимо от них. Короче, демоны — стихийные идеалисты (иллюзионисты).

А респы насквозь материалистичны (реалистичны). И Трамп с его страстью ко всему осязаемому, мясистому, плотскому и долговечному истинный их предводитель. На флаге демонов их главный фетиш — деривативы. То есть финансовые пустышки, трэш ценных бумаг и шелест долговых обязательств. На знамени респов я бы выбил серп и молот. Ну и строительный мастерок.

И готов символ возрождаемой реднеками реиндустриализации — производственных корпораций, строительных фирм и продуктивных ферм.

В третьих, Социальность. Точнее, представление Трампа об атоме, первичной корпускуле, или, как сказали бы современные физики, фермионе и бозоне социальной материи. До Трампа демократы уже почти убедили все американское, да и западное сообщество, что элементарной частицей общества является личность. Она, де, превыше всего — и государства, и народа, и коллектива и пр.

Черные имеют право на жизнь — это всего лишь частный случай правила о том, что жизнь, права и свободы индивида превыше всего остального в социуме. Отличная позиция! Называется либерализм.

Проблемка только в том, кто этот индивид. Помните, как Брежнев заявляет с трибуны: «В нашем обществе главная цель — это благо личности». А из зала шепоток: «И мы эту личность знаем». Так и в либеральной теории: права и свободы у индивидов есть. И мы этих индивидов почти всех знаем. Ну, тех, кто в списке «Форбс» хотя бы.

Поэтому либерализм демократов, пусть даже со все большим левым уклоном, выглядит как глобальный деспотизм мировых хозяев денег. И этот деспотизм проявляется прежде всего в маниакальном стремлении разрушить все формы контроля за личностью. Контроля не только брутального, надзорного, но и такого естественного и традиционного, как семья, религия, друзья, коллектив…

Комариный писк и иерихонские трубы геополитических баталий © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Мелания подсказала забавную притчу: сверло может просверлить всё, кроме себя. А два сверла могут просверлить абсолютно всё. Может, его зять Кушнир напомнил еврейскую присказку: в одной руке не унесешь два арбуза. Не знаю. Но Дональд Фредович (как все же идет ему отчество в нашем стиле!) истово топит за базовые матрицы социальности — ту же семью, религию, войсковую слаженность и производственное сотрудничество.

Конечно, демократы правы, когда намекают, что красть лучше в одиночку. Либерализм — это святое право личности ни с кем не делить непосильно украденное. Но и респы во главе со своим президентом справедливо полагают, что сделать страну великой даже куча одиночек не в состоянии. Они должны быть объединены не только индивидуальными правами, но и взаимным долгом, целью и миссией. Это называется традиционализмом (чтобы не затаскивать слово патриотизм)…

К чему я всё это? А к тому, что в благословенной Америке сегодня бездна фундаментальных внутренних проблем. Поэтому я и не верю, что у них всё под контролем где-нибудь в Карабахе. Или тем более в далекой Киргизии. Там своих крутых перцев на транзитах дури хватает.

Когда-то мы в упомянутой стране съели лошадь с великим Чингизом Айтматовым (в буквальном смысле). Я писателей такого калибра в Штатах чего-то не встречал. Мир меняется на глазах. Не верьте блефистам, даже американским, которые якобы знают, что в мировом прикупе.

Знали бы — жили бы в Сочи.