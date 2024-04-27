Возможен ли Стамбул-2? - 27.04.2024 Украина.ру
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Возможен ли Стамбул-2?
Возможен ли Стамбул-2? - 27.04.2024 Украина.ру
Возможен ли Стамбул-2?
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, которая анализирует неизвестные ранее детали мирного договора России и Украины, который был почти принят сторонами в Стамбуле в 2022 году.
2024-04-27T13:21
2024-04-27T13:21
эксклюзив
олег царев
михаил чаплыга
татьяна поп
эксперты
соцсети
украина
россия
договор
стамбул
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"Даже после более чем двух лет войны, в ретроспективе сделка по-прежнему кажется выгодной", – комментирует Die Welt.В то же самое время помощник президента России Владимир Мединский дал большое интервью телеканалу "Россия 24", в котором тоже коснулся темы "Стамбула" и объяснил, почему переговоры с Украиной не привели к успеху. Эксперты в своих соцсетях проанализировали происходящее и дали свой прогноз, возможет ли Стамбул-2.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНу и соглашениях "Стамбула", слитых в Вельте... ничего сенсационного или нового...РФ по сути требует "многосторонних" переговоров по разделу Украины в контексте новой геостратегической реальности по безопасности в Европе... От Украины требовалось "отменить" Майдан (так называемая "денацификация") и установить баланс между Габсбургской парадигмой и парадигмой Российской империи - т.е. по сути федерализация... ...На сегодняшний день при помощи УК и "общественного окна принятой идеологии" избран путь доминирования Габсбургов. Это возвращает нас к истокам противостояния империй - в Первую мировую... и колесо истории вращается на оси событий н Украине 17-19 г.г. прошлого века.Журналист Кирилл ШуликаУкраина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка, утверждает Die Welt. Согласно проекту договора, после саммита в Стамбуле Россия якобы выдвинула условия, по которым русский язык должен был стать вторым государственным на Украине, однако Киев на это не согласился.Кроме того, к требованиям, отвергнутым украинской стороной, относились снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. И это при том, что половина Украины говорит на на-русском. Даже сейчас. Ну как минимум в быту. Клинтон как точно в 1992 году на переговорах с Ельциным обозначил две критических точки российско-украинских отношений - Крым и русский язык.Общественный деятель Татьяна ПопНемецкое издание Die Welt опубликовало проект документа, который Украина и Россия могли подписать еще весной 2022 в Стамбуле. Ничего нового в этом наборе для внимательного наблюдателя нет, обо всем этом уже говорили и Путин, и Мединский, и украинские переговорщики. Если вкратце, от Киева ждали: нейтралитет Украины и полный запрет на малейшие военные поползновения Запада и НАТО, сокращение вооружений ВСУ, отказ от неонацистской территории. В обмен Россия гарантировала бы безопасность Украины, причем при согласии других стран – вплоть до уровня Совбеза ООН. Граница прошла бы условно по линии на февраль 2022 года, но окончательно это должны были бы определить на последнем этапе переговоров лично главы государств.Повторюсь, интересно тут не содержание документа – его все и так более-менее себе представляли. Интересны два момента. Во-первых, реакция украинской медийки – обычно они каждое слово Путина ловят внимательней самих россиян, а тут делают вид, что им Америку открыли. Я, конечно, понимаю, что спустя два года не хочется признаваться, что только лох мог повестись на идею Джонсона "давайте просто воевать". Но выглядит максимально глупо, а главное, те из украинцев, кто хоть сейчас, наконец, ознакомятся с документом наверняка взвоют, зачем же было продолжать с такими жертвами и потерями. Взвоют они может и молча, но удар по и так падающим рейтингам власти наверняка будет. А во-вторых, крайне любопытно, зачем немцы именно сейчас, на волне новой эйфории от помощи из США, фактически выставляют Киев недоговороспособными дураками, которые слили хороший шанс договориться и сохранить многих и многое? Казалось бы, вернее Шольца друзей у Киева почти нет, а тут такой удар в спину.Еще и премьер Литвы, тоже почти родной человечек для Зели, призвала готовиться к тому, что пакет помощи от США Украине будет последним. С чего бы это, как считаете, друзья?Политик Олег ЦаревВижу, что широко обсуждается новое интервью Владимира Мединского, помощника Президента России, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Из ранее не звучавшего, но всегда читавшегося между строк — признание представителей Украины: "вам легко, у вас один начальник, а у нас три, и что бы мы не подписали - со всеми тремя надо согласовать". Кроме Зеленского, по-видимому, имели в виду руководителей из США и Великобритании. Мединский посетовал, как тяжело было вести переговоры с тем, кто, даже являясь стороной конфликта, не способен принять самостоятельное решение в ходе переговоров. На мой взгляд, ключевой посыл интервью — весьма уверенные, если не настойчивые слова Мединского о том, что украинская делегация была реально настроена найти компромисс и договориться. Киев хотел достичь договоренностей и завершить конфликт — Запад не дал, Украина послушалась, а платят теперь за это все простые люди.
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Виктория Титова
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эксклюзив, олег царев, михаил чаплыга, татьяна поп, эксперты, соцсети, украина, россия, договор, стамбул, владимир мединский, соглашение, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия 24
Эксклюзив, Олег Царев, Михаил Чаплыга, Татьяна Поп, эксперты, соцсети, Украина, Россия, договор, Стамбул, Владимир Мединский, соглашение, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия 24

Возможен ли Стамбул-2?

13:21 27.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, которая анализирует неизвестные ранее детали мирного договора России и Украины, который был почти принят сторонами в Стамбуле в 2022 году.
"Даже после более чем двух лет войны, в ретроспективе сделка по-прежнему кажется выгодной", – комментирует Die Welt.
В то же самое время помощник президента России Владимир Мединский дал большое интервью телеканалу "Россия 24", в котором тоже коснулся темы "Стамбула" и объяснил, почему переговоры с Украиной не привели к успеху. Эксперты в своих соцсетях проанализировали происходящее и дали свой прогноз, возможет ли Стамбул-2.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Ну и соглашениях "Стамбула", слитых в Вельте... ничего сенсационного или нового...
РФ по сути требует "многосторонних" переговоров по разделу Украины в контексте новой геостратегической реальности по безопасности в Европе... От Украины требовалось "отменить" Майдан (так называемая "денацификация") и установить баланс между Габсбургской парадигмой и парадигмой Российской империи - т.е. по сути федерализация...
...На сегодняшний день при помощи УК и "общественного окна принятой идеологии" избран путь доминирования Габсбургов. Это возвращает нас к истокам противостояния империй - в Первую мировую... и колесо истории вращается на оси событий н Украине 17-19 г.г. прошлого века.
Журналист Кирилл Шулика
Украина отказалась от заключения мира с Россией на переговорах в Стамбуле в 2022 году из-за требований, выдвинутых Москвой в отношении русского языка, утверждает Die Welt. Согласно проекту договора, после саммита в Стамбуле Россия якобы выдвинула условия, по которым русский язык должен был стать вторым государственным на Украине, однако Киев на это не согласился.
Кроме того, к требованиям, отвергнутым украинской стороной, относились снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. И это при том, что половина Украины говорит на на-русском. Даже сейчас. Ну как минимум в быту. Клинтон как точно в 1992 году на переговорах с Ельциным обозначил две критических точки российско-украинских отношений - Крым и русский язык.
Общественный деятель Татьяна Поп
Немецкое издание Die Welt опубликовало проект документа, который Украина и Россия могли подписать еще весной 2022 в Стамбуле. Ничего нового в этом наборе для внимательного наблюдателя нет, обо всем этом уже говорили и Путин, и Мединский, и украинские переговорщики.
Если вкратце, от Киева ждали: нейтралитет Украины и полный запрет на малейшие военные поползновения Запада и НАТО, сокращение вооружений ВСУ, отказ от неонацистской территории.
В обмен Россия гарантировала бы безопасность Украины, причем при согласии других стран – вплоть до уровня Совбеза ООН. Граница прошла бы условно по линии на февраль 2022 года, но окончательно это должны были бы определить на последнем этапе переговоров лично главы государств.
Повторюсь, интересно тут не содержание документа – его все и так более-менее себе представляли. Интересны два момента. Во-первых, реакция украинской медийки – обычно они каждое слово Путина ловят внимательней самих россиян, а тут делают вид, что им Америку открыли.
Я, конечно, понимаю, что спустя два года не хочется признаваться, что только лох мог повестись на идею Джонсона "давайте просто воевать". Но выглядит максимально глупо, а главное, те из украинцев, кто хоть сейчас, наконец, ознакомятся с документом наверняка взвоют, зачем же было продолжать с такими жертвами и потерями. Взвоют они может и молча, но удар по и так падающим рейтингам власти наверняка будет.
А во-вторых, крайне любопытно, зачем немцы именно сейчас, на волне новой эйфории от помощи из США, фактически выставляют Киев недоговороспособными дураками, которые слили хороший шанс договориться и сохранить многих и многое? Казалось бы, вернее Шольца друзей у Киева почти нет, а тут такой удар в спину.
Еще и премьер Литвы, тоже почти родной человечек для Зели, призвала готовиться к тому, что пакет помощи от США Украине будет последним. С чего бы это, как считаете, друзья?
Политик Олег Царев
Вижу, что широко обсуждается новое интервью Владимира Мединского, помощника Президента России, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.
Из ранее не звучавшего, но всегда читавшегося между строк — признание представителей Украины: "вам легко, у вас один начальник, а у нас три, и что бы мы не подписали - со всеми тремя надо согласовать". Кроме Зеленского, по-видимому, имели в виду руководителей из США и Великобритании. Мединский посетовал, как тяжело было вести переговоры с тем, кто, даже являясь стороной конфликта, не способен принять самостоятельное решение в ходе переговоров.
На мой взгляд, ключевой посыл интервью — весьма уверенные, если не настойчивые слова Мединского о том, что украинская делегация была реально настроена найти компромисс и договориться. Киев хотел достичь договоренностей и завершить конфликт — Запад не дал, Украина послушалась, а платят теперь за это все простые люди.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
09:40
Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреляНемецкое издание Die Welt рассказало о содержании мирного договора, в шаге от подписания которого были Украина и Россия
 
ЭксклюзивОлег ЦаревМихаил ЧаплыгаТатьяна ПопэкспертысоцсетиУкраинаРоссиядоговорСтамбулВладимир МединскийсоглашениеСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия 24
 
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