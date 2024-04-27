https://ukraina.ru/20240427/1054779955.html

Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции

Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции - 27.04.2024 Украина.ру

Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции

Президент России Владимир Путин 27 апреля на совещании по экономическим вопросам поручил осваивать и занимать российский рынок и вытеснять импорт

2024-04-27T14:35

2024-04-27T14:35

2024-04-27T14:36

новости

россия

владимир путин

рынок

импорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg

"В первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг, более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками. То есть надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции", - призвал он.На этом же совещании он призвал создавать для каждого россиянина, где бы он ни проживал, равные условия жизни.

https://ukraina.ru/20240426/1054756772.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, рынок, импорт