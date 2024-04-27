Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции - 27.04.2024 Украина.ру
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Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции
Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции - 27.04.2024 Украина.ру
Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции
Президент России Владимир Путин 27 апреля на совещании по экономическим вопросам поручил осваивать и занимать российский рынок и вытеснять импорт
2024-04-27T14:35
2024-04-27T14:36
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импорт
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"В первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг, более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками. То есть надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции", - призвал он.На этом же совещании он призвал создавать для каждого россиянина, где бы он ни проживал, равные условия жизни.
https://ukraina.ru/20240426/1054756772.html
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новости, россия, владимир путин, рынок, импорт
Новости, Россия, Владимир Путин, рынок, импорт

Путин поручил вытеснять импорт за счет конкуренции

14:35 27.04.2024 (обновлено: 14:36 27.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 27 апреля на совещании по экономическим вопросам поручил осваивать и занимать российский рынок и вытеснять импорт
"В первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг, более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками. То есть надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции", - призвал он.
На этом же совещании он призвал создавать для каждого россиянина, где бы он ни проживал, равные условия жизни.
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