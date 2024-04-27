Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома". Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х
"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику.