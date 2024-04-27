Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина - 27.04.2024 Украина.ру
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Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина - 27.04.2024 Украина.ру
Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома". Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х
2024-04-27T13:02
2024-04-27T13:02
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газпром
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"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику.
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новости, италия, россия, рим, владимир путин, газпром, мид, посол
Новости, Италия, Россия, Рим, Владимир Путин, Газпром, МИД, посол

Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина

13:02 27.04.2024
 
© Andrew Mansfield / flickr
© Andrew Mansfield / flickr
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Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома". Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х
"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику.
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