https://ukraina.ru/20240427/1054776918.html

Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина

Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина - 27.04.2024 Украина.ру

Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина

Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома". Об этом он написал 27 апреля в соцсети Х

2024-04-27T13:02

2024-04-27T13:02

2024-04-27T13:02

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"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", - написал он.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику.

https://ukraina.ru/20240426/1054756772.html

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новости, италия, россия, рим, владимир путин, газпром, мид, посол