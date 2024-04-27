https://ukraina.ru/20240427/1054774104.html

"Повторение 1968 года". Как студенты общались с Джонсоном и Макроном

"Повторение 1968 года". Как студенты общались с Джонсоном и Макроном - 27.04.2024 Украина.ру

"Повторение 1968 года". Как студенты общались с Джонсоном и Макроном

О том, какое значение приобретают сейчас студенческие протесты против израильской операции в секторе Газа, которую финансируют Соединенные Штаты Америки, свидетельствует тот факт, что в общение с протестующими политиками вступили топовые политики по обе стороны океана

2024-04-27T12:46

2024-04-27T12:46

2024-04-27T12:46

эксклюзив

студенты

сша

палестино-израильский конфликт

палестина

израиль

протесты

эммануэль макрон

газа

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101232/44/1012324469_0:27:3101:1771_1920x0_80_0_0_b070312ee790f03a445cd2d52840629a.jpg

В США протесты распространились на университеты по всей стране, и в ней участвуют десятки тысяч юных американцев.Интерес к этим мирным выступлениям вырос до такой степени, что в один из бунтующих кампусов решил приехать спикер американского конгресса Майк Джонсон, которого обвиняют, что он пошел на поводу у военно-промышленного комплекса, щедро раздавая деньги на оружие.Ничего хорошего из этой идеи, конечно, не получилось. Высокопоставленный американский политик вышел из себя и потребовал разогнать студентов. Подростки, в свою очередь, рассказали ему, что думают про действующую власть. А потом продолжили рассказывать это же в интернете.Тем временем протесты перекинулись с восточного побережья США в Калифорнию и Техас, постепенно охватывая университеты, где обучаются менее зажиточные, а потому более злые на правительство студенты.В техасском Остине полиция задержала 54 человека из числа молодых людей, выступавших против финансирования операции в Газе, хотя они не оказывали сопротивления и не совершали противозаконных действий. Фактически, студентов задержали за их позицию, несмотря на все гарантии конституции США.В результате перед городской тюрьмой собрался стихийный митинг протеста, к которому присоединились родственники и знакомые студентов."Это настоящее издевательство. Мы здесь поддерживаем друзей и семьи задержанных", – сказала журналистке одна из тех, кто собрался перед тюрьмой в Остине. Происходящее видят во всей Америке. А сегодня к мирным протестам собираются присоединиться преподаватели университета – в знак протеста против того, что делают со студентами власти."В Колумбийском университете после столкновений с полицией активисты взяли верх. Они вынудили администрацию пойти на переговоры.На кампус к ним вдруг заехал и спикер конгресса Майк Джонсон. Он потребовал задействовать национальную гвардию Нью-Йорка для разгона протестов – прямо как во время войны во Вьетнаме. Студенты же открыто посылали Джонсона куда подальше. И спикеру даже пришлось ограничивать доступ к своему блогу из-за потока оскорблений.В Калифорнии и Техасе протестующие устроили столкновения с полицией В Гарварде и Йеле организуют свои палаточные лагеря – и обещают блокировать работу колледжей. А впереди ещё летний съезд Демпартии в Чикаго, на который уже собираются десятки тысяч демонстрантов.Он обещает повторить хаос 1968 года с антивоенными беспорядками. Отчаянный милитаризм Байдена возвращает Америку во времена вьетнамского раскола", – пишет в своём тг-канале американист Малек Дудаков.Финансирование боевых действий в Газе – хотя даже США официально признали сейчас, что некоторые израильские военные совершают там военные преступления – это лишь повод для недовольства американской молодежи.Молодёжь пугает отсутствие жизненных перспектив, студенты возмущаются тем, что администрация Джо Байдена ни в грош не ставит интересы людей, игнорируя наиболее серьезные проблемы американского общества.Они боятся жить в теряющей бульдожью хватку Америке, которая покрылась палаточными лагерями нищих, но пытается любой ценой навязать свою волю всему миру, потому что на этом настаивают лоббисты ВПК. Ведь неглупые люди в университетах понимают, что такая стратегия может в любой момент привести к ядерному самоуничтожению человечества.Ситуация с Палестиной выделяется на фоне многочисленных американских проблем своим запредельным цинизмом.Все понимают, что США легко может закончить этот конфликт, потому что законные права палестинцев поддерживают во всем мире, а также в ООН – и формально их признают даже в Белом доме.Однако представитель Вашингтона каждый раз ветирует любые решения, которые по каким-то причинам не устраивают израильское правительство. А Тель-Авив не устраивает все, что мешает продолжению боевых действий.Главная причина такой позиции – огромные деньги, которые выделяются командой Байдена на продолжение этой войны. Вместо того, чтобы, например, направить их на образование или медицину, на ликвидацию растущей уличной преступности и унизительной бедности в самой Америке.Позиция студентов понятна, но лидеры Демократической партии живут в своем мире, и видят в молодежных протестах хитрый саботаж внешнего противника.Бывшая спикер палаты представителей США, одна из неформальных лидеров демократов Нэнси Пелоси прямо заявила о том, что пропалестинские демонстранты якобы связаны с россиянами. И не исключено, что в ближайшее время эту ложь будут транслировать другие американские спикеры.Однако протестные акции уже наблюдаются за океаном – в Европе. Это прочувствовал на себе президент Франции Эммануэль Макрон, который приехал в Сорбонну, чтобы рассказать там об достижениях своего непопулярного правления. Но место для общения с народом, опять-таки, было выбрано неудачно.Макрона вполне предсказуемо встретили студенты с палестинской символикой, которые потребовали, чтобы Франция поддержала многочисленные резолюции ООН, направленные на реализацию демократических прав населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан.Пока что в Париже все происходит без особых эксцессов. Но если европейские лидеры продолжат делать вид, что палестинской проблемы не существует, разжигая войну и игнорируя реальные проблемы своих сограждан, тогда Европу тоже может ожидать повторение массовых протестов 1968 года.

https://ukraina.ru/20240424/1054692037.html

https://ukraina.ru/20240425/1054730985.html

https://ukraina.ru/20240416/1054537225.html

сша

палестина

израиль

газа

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, студенты, сша, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, протесты, эммануэль макрон, газа, джо байден, борис джонсон, оон, демократическая партия, впк, америка