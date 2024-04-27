https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html

Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы

Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы - 27.04.2024 Украина.ру

Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы

В украинском городе Ровно снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны - монумент Вечной Славы. Местные СМИ с удовлетворением отмечают, что это последний городской памятник, попадающий под закон о так называемой декоммунизации. Символично, что произошло это в канун Дня Победы - еще совсем недавно свято чтимого на Украине

2024-04-27T12:54

2024-04-27T12:54

2024-04-27T13:06

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Монумент Вечной Славы был открыт в Ровно на Холме Славы в 1985 году, к сороковой годовщине Победы. Он представлял собою композицию из трех бронзовых скульптур (солдата, партизана и девочки), а также обелиск, высотой почти 50 метров. Внизу памятника располагался барельеф с изображением собирательных образов военных, тыловых работников и т.д.Перед обелиском также располагался Вечный огонь и Могила неизвестного солдата.Судя по кадрам, опубликованным СМИ, пока демонтировали барельеф и тросом повалили на землю бронзовые фигуры.Как рассказал и.о. мэра Ровно Виктор Шакирзян, снесенные скульптуры не будут отправлять в какие-либо музеи, как это происходило в ряде аналогичных случаев в других городах Украины, а попросту сдадут на металлолом, вырученные средства направят для закупки беспилотников для ВСУ.Борьба с прошлым на УкраинеАктивный снос памятников Великой Отечественной войны начался на Украине после старта российской военной спецоперации. Украинские власти и местные националисты получили повод, чтобы окончательно свести символические счеты с теми, кто почти 80 лет назад победил нацизм.Сам подкоп под общее прошлое народов России и Украины, однако, начался задолго до этого. Еще в начале 1990-х, в основном на Западной Украине, начался снос памятников ВОВ. После победы Евромайдана разного рода активисты и политические силы начали новую игру - "снесем последний памятник Ленину".После начала СВО под критику попали и прочие памятники, которые были квалифицированы как "символы имперской политики" России. Особую ненависть у неонацистских властей Украины вызывает великий поэт Александр Пушкин - с 2022 года по всей стране демонтировано около четырех десятков памятников, бюстов и мемориальных досок, посвященных ему.Процесс распространился также на южные и восточные регионы Украины, где еще совсем недавно погромные настроения были не так сильны. Здесь этот процесс идет не столь быстро, однако власти продавливают соответствующие решения. В Одессе, например, после нескольких переголосований в городском и областном советах снесли памятник основателям города, который венчала статуя Екатерины II.Память того же Пушкина и героев Великой Отечественной до последнего не хотели трогать в Харькове, однако местное руководство все же санкционировало вымарывание их из истории, присоединившись к общему порыву осквернения и предательства памяти предков.Что уж говорить по переименования улиц и проспектов, неугодные названия, которые хоть как-то ассоциируются с Россией, причем не важно какой - царской, советской или нынешней, меняются скопом, десятками по всем городам и селениям.Сопротивление естьА что же украинцы? Почему жители страны, которая как никакая другая ощутила на себе все ужасы фашистской оккупации прошлого, теперь радостно улюлюкают под снос очередного памятника, под очередное гробокапательство могил советских воинов?Начнем с того, что нынешняя Украина фактически зачищена от тех, кто мог подать свой голос против этой безумной борьбы с собственным прошлым. Репрессивная машина украинского государства не первый год работает на полную мощность. О чем можно говорить, если арестовать и бросить в тюрьму теперь могут даже за неосторожные поздравления с 9 мая, в которых карающие органы разглядят советскую символику и "оправдания страны-агрессора".Оппозиция де-факто ликвидирована, любой намек на пророссийские взгляды преследуется по закону, в прессе и на телевидении насаждается культ "национальных героев" из дивизии СС "Галичина", а по стране свободно с оружием в руках разгуливают новые нацисты со старой свастикой на лбу.Что можно требовать от украинской молодежи, которую с юных лет опутывают миражами вышиваночного "патриотизма", а главным хитом детских утренников делают песенку про батьку Бандеру?Выступить против оголтелой русофобии на сегодняшней Украине - тоже своего рода подвиг. К чести украинцев, такие люди там еще остались. Парадокс в том, что больше всего подобных новостей приходит из западной части страны, которая вроде как должна быть образцовой витриной победившей бандеровщины.Например, жители города Червоноград во Львовской области раз за разом не хотят голосовать за переименование своего населенного пункта, а в Тлумацкой общине Ивано-Франковской области исполком местного совета постановил отложить снос памятников ВОВ на время после окончания действия военного положения, то есть классическое "после дождичка в четверг".Сделано это было довольно изящно, с формулировкой, что выделенные на снос деньги уместнее потратить на нужды ВСУ. Попробуй тут теперь поспорь. Кроме того, в той же общине оставили у себя и улицу Правды, доказав, что это название нельзя ассоциировать исключительно с коммунизмом и Россией.Не забывая о прибылиНесмотря на весь антироссийский пафос украинских борцов с "коммунизацией" и "колонизацией", не стоит переоценивать идейность этих активистов. Многие из них - патриоты на зарплате, чья деятельность оплачивается из кармана их хозяев. Если для властей вся это борьба с памятниками служит окончательному отрыву Украины от России и переписыванию истории, то на более низовом уровне это еще и хороший бизнес.Чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на акцию против памятника создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову в Днепре (Днепропетровске), которая состоялась на днях.На опубликованных фото с плакатами позируют восемь человек, единственная цель которых явно состояла в том, чтобы сделать несколько снимков с состряпанными на скорую руку плакатами и отправить кадры своим кураторам. Материал об этом, например, опубликовал сайт "Радио Свобода"*.В сети уже появилась информация о некоторых участниках этого протеста. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что самый молодой протестующий, попавший на фото - студент местного истфака, будущий учитель истории Назар Каримов. В 2021 году он призывал к расправам над россиянами, а в свободное от учебы время ходит на митинги партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".Как пишет Шарий, Каримов ранее привлекался к проведению уроков истории в школах, где активист собирал контакты учеников, чтобы разослать им потом материалы для самостоятельного ознакомления. Так получилось, что такими материалами оказались его интимные фото.Подобного рода персонажи как правило являются представителями общественных организаций типа "Деколонизация. Украина", которые рыскают по стране в поисках еще не снесенных советских памятников и пишут жалобы в органы власти и правоохранительные органы.Основный "распил" бюджета на этой теме происходит, однако, не там, а кабинетах так называемого Национального института национальной памяти - бесполезной, но крикливой структуры, которая в 2022 году получали на свое содержание из бюджета 31,4 млн гривен (72,9 млн рублей).Направления деятельности этого института перечислила в отчете ранее сама организация: проведение памятных мероприятий, "опровержение мифов об украинском прошлом", систематизация военных захоронений прошлого, фиксация воспоминаний о недавней истории страны и т.д.Примечательно, что солидная часть бюджета уходит на зарплаты сотрудников. В 2021 году глава института Антон Дробович получил за свою работу более 700 тыс. гривен (более 1,6 млн рублей).*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20240219/1053369218.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, памятник, ровно, великая отечественная война, россия, пушкин, анатолий шарий, радио свобода, вооруженные силы украины