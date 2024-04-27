https://ukraina.ru/20240427/1054778734.html
Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ - 27.04.2024 Украина.ру
Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
Ответ России на конфискацию российских активов США может быть только асимметричным, но не менее болезненным. Об этом 27 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-04-27T13:35
2024-04-27T13:35
2024-04-27T13:35
конфискация
активы
замороженные активы
новости
россия
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дмитрий медведев
дмитрий песков
совбез
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Он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ и указал, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это "штатовское хамство", поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества.По его словам, поэтому ответ может быть только асимметричный. По его словам, это потребует коррекции российского гражданского законодательства."Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения", - призвал политик.Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.
https://ukraina.ru/20240426/1054757332.html
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конфискация, активы, замороженные активы, новости, россия, сша, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез
конфискация, активы, замороженные активы, Новости, Россия, США, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Совбез
Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
Ответ России на конфискацию российских активов США может быть только асимметричным, но не менее болезненным. Об этом 27 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
Он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ и указал, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это "штатовское хамство", поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества.
По его словам, поэтому ответ может быть только асимметричный.
"Кстати, не факт, что он будет менее болезненным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права). Да, это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное – их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве", - объяснил Медведев.
По его словам, это потребует коррекции российского гражданского законодательства.
"Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения", - призвал политик.
Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.