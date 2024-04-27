https://ukraina.ru/20240427/1054778734.html

Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ

Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ - 27.04.2024 Украина.ру

Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ

Ответ России на конфискацию российских активов США может быть только асимметричным, но не менее болезненным. Об этом 27 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-04-27T13:35

2024-04-27T13:35

2024-04-27T13:35

конфискация

активы

замороженные активы

новости

россия

сша

дмитрий медведев

дмитрий песков

совбез

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Он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ и указал, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это "штатовское хамство", поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества.По его словам, поэтому ответ может быть только асимметричный. По его словам, это потребует коррекции российского гражданского законодательства."Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения", - призвал политик.Ранее в Кремле пообещали, что интересы РФ при конфискации ее активов будут защищены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что будут приниматься ответные меры, соответствующие интересам страны.

https://ukraina.ru/20240426/1054757332.html

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конфискация, активы, замороженные активы, новости, россия, сша, дмитрий медведев, дмитрий песков, совбез