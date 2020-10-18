Константин Меладзе-Вера Брежнева: двойной астрологический портрет кумиров шоу-бизнеса

Константин Меладзе и Вера Брежнева - не просто удачливая творческая пара, они еще, как известно, муж и жена

ВИАгра навсегда

В начале сентября 2020 группа "ВИАгра" отпраздновала своё 20 летие.

"Умопомрачительный фонтан секса, страсти, красивой музыки… И три девушки в дырявых одеждах."

"Стриптиз с консумацией… Но энергетика рок-группы".

"Это нечто термоядерное…"

Так писали про них газеты в начале 2000-х.

Сколько музыкальных шедевров подарила нам эта группа (и Константин Меладзе, как автор музыки и лирики). Невероятно лирические "Океан и три реки", "Притяженья больше нет",

"Обмани, но останься", "Не оставляй меня, любимый", полукомедийные "Убей мою подругу", "Вот таки дела", "Я не поняла" (с Веркой Сердючкой).

Невозможно перечислить даже хотя бы лучшее.

Шедеврами были музыка, постановки. Костюмы группы были просто магическими. Их делала художник Анжела Лисица.

Да все, что делала группа, было похоже на магию.

Нет сомнений, для того, чтобы создать такой шедевр, как "ВИАгра", нужен огромный труд. И огромный организаторский талант.

Желание сделать "большой проект" и силы это воплотить.

Все это есть у Константина Меладзе.

Сатурн, Марс и Солнце в напряженных аспектах друг к другу в его гороскопе дают эти силы.

Постоянный музыкальный, теперь уже- генеральный продюсер группы, автор множества песен, Константин Меладзе долгое время находился как бы в тени своего знаменитого брата, певца Валерия Меладзе.

Но именно он был тем "мотором", который сделал знаменитыми и Валерия, и ВИАгру.

Бизнес на эротике

Венера трин Луна, трин Марс. Константину будет удаваться любой бизнес с участием женщин или для женщин. Украшения, одежда, мода, психология женская — он бы везде добился успеха. Но в его случае это оказалась знаменитая женская музыкальная группа.

Жёсткость к себе и другим, невероятную работоспособность и жажду успеха обеспечивают Сатурн, Марс и Солнце, "мужские" планеты. В его гороскопе они в напряженных аспектах, что добавляет Константину энергии и упорства.

А понимание природы женщин, мягкий лиризм его музыке придают "женские" Венера и Луна, в гармонии друг с другом и с "мужскими" Сатурном и Марсом.

ВИАгра — это в какой-то степени "слепок" гороскопа Константина Меладзе. Нежная чувственность и "отрыв башки", сексуальность, эротические одежды и глубина чувств. За милыми личиками — железная дисциплина и железные характеры.

Он и девушек таких подбирал. Психика должна быть крепкой, желание славы — огромным. Ну и внешность, конечно, эротическая.

Волшебник и тренер

Конечно, у него в гороскопе выделены планеты, которые должны быть "активированы" у композитора. Нептун, Луна, Сатурн, Уран.

Но ещё больше способностей у него как у режиссера.

Оба брата Меладзе имеют в карте Большой Трин. Это конфигурация, при которой жизнь становится легче.

Устойчивая фигура, постоянный поток возможностей. Три планеты в аспектах друг к другу дают постоянный, непрерывный поток энергии.

У Константина — в знаках Огня. Венера в Овне, Марс во Льве, Луна в Стрельце.

Это прекрасно для политика или для режиссера. Для музыканта, кстати, "не очень". Считается, что у музыканта Огонь, наоборот, должен быть подавлен.

Но именно трин в Огне даёт Константину инициативу, деловую хватку.

Именно эти качества помогли ему стать организатором великолепного музыкального шоу.



Третий муж Веры Брежневой

Не меньше, чем своей музыкой и ВИАгрой, Константин Меладзе известен своей женитьбой на Вере Брежневой.

Строго говоря, Константин — официально второй муж Веры. Брак с отцом первой дочери Вера не регистрировала.

А первый официальный муж Веры, Михаил Киперман (про которого Вера говорила "идеальный мужчина, которого я люблю и хочу провести с ним всю жизнь") — достаточно известный украинский олигарх.

Вере приписывали серьезные отношения с ещё одним украинским олигархом — Александром Онищенко. У него были "рыночные отношения" (как говорят в его пиар-агентстве) со многими артистами и знаменитостями.

Личные отношения с Верой Брежневой под вопросом, а "рыночные" — безусловно, были. Онищенко называли "кошельком" Веры.

Когда она уже рассталась с Киперманом, скорее всего.

Вера пыталась сделать сольную карьеру. Значит, нужны деньги на ротацию на радио и телевидении, на покупку новых песен и съёмки. Девушки из "ВИАгры" хорошо знали, сколько стоит "раскрутить" даже самого талантливого артиста.

Особых музыкальных талантов, как показала сольная карьера, у Веры нет. Но есть огромная жажда славы.

Квадрат Солнце — Юпитер в ее гороскопе. Страстная жажда славы и денег. Пути достижения — обычные.

Замуж из ВИАгры

Девушки из ВИАгры имели одну и ту же цель.

Успешно выйти замуж.

Сексуальность можно эксплуатировать какое-то ограниченное время. Да и невероятное везение попасть в ВИАгру надо конвертировать как можно быстрее.

В спокойную безбедную жизнь. Как можно более безбедную. Как можно более стабильную.

Из "золотого состава"- Вера Брежнева (Галушка), Надежда Грановская (Мейхер), Анна Седокова — самая большая стабильность на сегодня у Надежды Мейхер. Она вышла замуж за бизнесмена Михаила Уржумцева, родила троих детей.

Анна Седокова тоже мать троих детей, но все — от разных мужчин. Недавно она вышла замуж за эстонского баскетболиста Яниса Тимма, младше ее на 10 лет.

"Веранда" (шутливое прозвище Веры Брежневой в группе) тоже пыталась конвертировать имидж, молодость и красоту по максимуму.

Но ей сильно мешали некоторые особенности ее характера, отраженные в гороскопе, конечно.

"Хейтеров слишком много"

У Веры есть напряженный аспект, оппозиция Луна — Уран. Уран приносит в психику женщины нестабильность, внезапность.

Это аспект "сначала сделаю, потом подумаю".

Вера возмущается всеми. Теми, кто предполагает "роман" между ее мужем и Эрикой Герцег, участницей сегодняшней ВИАгры. Подписчицами в Инстаграм, которые советуют ей поменять прическу. Или даже сочувственно пишут — " почему у вас в глазах нет блеска, как раньше".

"Слишком много хейтеров", — написала Вера.

Что-то случилось. Песни ее не так уж популярны. Сама она, как ни старается позировать все более соблазнительно, не вызывает прежней "реакции зала".

Сколько она ни шепчет в новых песнях (альбом "V") — "сегодня я в твоих руках, слушай и наслаждайся" — той популярности, что была у ВИАгры, у Веры нет и в помине.

Причин несколько.

Банальная — возраст. В 38 сексуальные ужимки тинейджера смотрятся нелепо. А "породы" у Веры нет. Только вечный полуоткрытый рот и глаза, в которых, как Вера ни старается продемонстрировать эротический призыв, видны только доллары. Как у Скрутша МакДага.

Это не Софи Лорен и не Моника Белуччи, прекрасные в любом возрасте.

Главное — у Веры Брежневой нет внутреннего покоя, хоть она и поет постоянно про свет и любовь.

В ее гороскопе Венера квадрат Марс и Сатурн. На внешнем уровне это означает разочарования в любви, наличие соперниц. На внутреннем — она сама будет постоянно не удовлетворена отношениями с мужчинами.

Но может заключить брак по расчету. Венера квадрат Сатурн. Брак, кстати, может оказаться довольно прочным. Но не очень счастливым.

И для Веры, и для ее мужа.

Да ещё и Луна оппозиция Уран.

Необычайная импульсивность, упрямство, жажда свободы. У человека такое чувство, что он постоянно окружен врагами.

Поэтому и пишет Вера про "хейтеров".

Поэтому и постит бесконечные фото "на грани" с подтекстом — "видели? Я ещё ого-го!".

Кстати, напряжённый аспект Луна — Уран может принести внезапную известность, но вообще популярности у публики не способствует.



Яна и Константин



Бывшая жена Константина, Яна, очень на него обижена. Дала несколько сдержанных, но злых интервью.

Она сказала — "Они с Галушкой (Яна называет Веру только так, по ее девичьей фамилии) украли у меня десять лет жизни".

Кстати, на развод подала именно она.

Сейчас она снова замужем. "За человеком, которого я могу уважать", — с прозрачным намеком написала Яна.

Венера у Константина находится в Овне. Это делает человека очень импульсивным, особенно в любви. Моментальные решения.

Яне он предложил выйти за него замуж уже на втором или третьем свидании.

Но Венера в позитивном аспекте к Сатурну. Не напряжённом, как у Веры. Как бы импульсивно не проходила его личная жизнь, брак он будет сохранять до конца.

Это ответ на вопрос — почему 10 лет он встречался с Верой. Если это правда, конечно.

Оба они, и Вера, и Константин это отрицают.

Аварии на дороге

Аварию "на Обуховской трассе" Константин пережил очень тяжело. Перестал работать и общаться, не отвечал на звонки.

Константин Меладзе сбил на трассе под Киевом женщину, которая от травм скончалась. Он был трезвым, не нарушал правила, впоследствии суд установил, что женщина переходила дорогу в темноте, в неположенном месте. Константин пытался ей помочь, вызвал медиков.

Впоследствии он заявил, что будет содержать детей этой женщины до их совершеннолетия.

Авария может случиться с каждым, если так сложатся транзитные планеты.

Но люди с соответствующими аспектами в гороскопе попадают в аварии значительно чаще.

К сожалению, в гороскопе Константина такие аспекты есть.

Это Марс, планета движения, военных действий, драйва и инициативы. Марс в его карте в квадрате к Солнцу и оппозиции к Сатурну.

Этот аспект говорит не только о дороге и возможной аварии.

Но и даёт огромную предприимчивость, честолюбивые замыслы. Которые обязательно будут воплощены в жизнь.

Этот человек не уклоняется от ответственности. Наоборот, будет брать её на себя.

Но требует, чтобы все происходило так, как хочет он.

Великий манипулятор

Спокойный немногословный Константин склонен жёстко и четко отстаивать свое мнение.

Меркурий квадрат Плутон. Он будет подавлять окружающих, особенно словесно. Кроме того, это аспект "великий манипулятор".

Именно великим манипулятором назвала его в своей книге Анна Седокова. И обвинила в том, что он провоцировал конкуренцию в коллективе. "Ты постоянно должен был доказывать, что ты лучший".

Но Анна, извините, что же здесь неожиданного? Таким способом пользуется любой режиссер.

И такой талантливый, как Меладзе, тоже.

Простой, но эффективный способ. Правда, для брака он не подошёл. Яна "конкуренции" не оценила. А жизнь с Меладзе назвала "эмоциональным адом".

Великий немой

Меркурий "перед Солнцем", ретро, в Тельце.

Это "великий немой".

Константин вообще склонен к тому, чтобы уходить в тень. Он редко даёт интервью, раньше вообще не появлялся на публике.

Но в глубине души он уверен, что только его мнение — правильное. А если вы не согласны, он не будет спорить. Просто сделает все так, как считает нужным он сам.

Когда его жена Яна сообщила, что Константин и Вера встречаются с 2005 года, Константин молчать не стал и отреагировал так, как и должен человек со сложным Меркурием.

"Низменная чушь!" — возмущённо сказал он.

Яна права

Можно только представить, насколько сложно ему было в конце концов сказать про свою первую жену — "она права".

Так он ответил на вопрос про развод и обвинения Яны в свой адрес:

— Она права на все 100 процентов, права во всех претензиях. Раз она так говорит и так считает, значит, она права… у меня может быть своя точка зрения, но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда.

Почему же он это сказал?

У него в гороскопе Сатурн в позитивном аспекте с Венерой и Луной. Венера и Сатурн — планеты правосудия. Луна — подсознание.

Он объективен, и по отношению к себе тоже. Он не может себе позволить избегать ответственности (Сатурн — Солнце).

Константину не могло прийти в голову оставить жену, троих детей (младший из детей, сын Валерий, имеет серьезное заболевание).

У него очень гармоничный гороскоп. Люди с такими устойчивыми конфигурациями не хотят ничего разрушать. Тем более семью с тремя детьми.

Как сказала Яна, он поначалу даже не поверил, что она собирается с ним развестись.

Вера — антиВИАгра

Меладзе когда то говорил — "я знаю, что нравится мужчинам". Именно это он и воплотил в ВИАгре.

Он не сказал одной важной детали. Перемены. Мужчины любят перемены.

Поэтому один звездный состав сменился другим, тот третьим и так далее.

15 составов группы было за 20 лет!

А девушки продолжают "сольную карьеру". Но получилось это только у двух — у Светланы Лободы и у Веры Брежневой.

Секрет успеха Брежневой прост невероятно. Ее продолжал продюсировать и писать для нее песни Константин Меладзе.

Но популярности, как во время ВИАгры, не было, и видимо, не будет никогда.

Ещё раз взглянем на ее гороскоп.

Солнце и Меркурий в квадрате к Юпитеру. Жажда славы и богатства —

основная цель Веры.

Это жёсткая бизнес—вумен. А не милая девочка, которая верит, что "Любовь спасет мир".

Луна оппозиция Уран. Венера квадрат Марс. Очень жёсткий характер.

Вера склонна легко рвать отношения. И не только в личной жизни. Она склонна к жёстким, холодным решениям. И зрители, конечно, чувствуют ее внутреннюю жесткость.

Отвечает мгновенно. С размаху.

Первые отношения, с Виталием Войченко, она прекратила так. Написала записку и ушла, когда его не было дома.

Виталий сказал:

— Это мгновенно произошло. Она просто променяла меня на более выгодную партию.

С Михаилом Киперманом — ходили слухи, что они развелись из-за финансовых проблем. У Кипермана стало плохо с деньгами (как выглядит "плохо с деньгами" у олигарха?). Вера его покинула.

Житейская мудрость помогает пережить острые углы гороскопа. Но с такими "углами", как у Веры Брежневой, брак сохранять сложно.

Так что, посмотрим, как Константин сможет жить вместе с "коммерческим проектом" и "роботом Вертером" (как называют Веру хейтеры в соцсетях).

Это всё ещё чрезвычайно красивая женщина. Что, конечно, очень здорово. Но по характеру Вера — антивиагра.

Как ответила Анна Седокова на вопрос о том, почему нет былой популярности у сегодняшнего состава ВИАгры:

— Мне кажется, у Кости больше не стоит на это дело. А как только начинает привставать, ему сразу я… прижимают и говорят "Секундочку! Куда вы смотрите?"

По слухам, Вера Галушка — Брежнева — Киперман не носит фамилию Меладзе. Она официально осталась Верой Киперман.

О причинах этого можно только гадать.