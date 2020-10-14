COVID-19 - это не первая эпидемия, с которой когда-либо сталкивался мир, но запомнится она надолго. С каждым днём эпидемия коронавируса устанавливает всё новые и новые рекорды. Число заражённых COVID-19 в мире превысило отметку 38 миллионов человек

Рекордные с лета показатели фиксируют в США: 15 штатов побили рекорд по количеству подтверждённых новых случаев за день, а в 14 штатах рекордный показатель госпитализаций. В основном речь идёт о районах Среднего Запада и Великих равнин.

Медики опасаются, что в результате эти тенденции приведут к росту смертности от коронавируса. Опасаясь второй волны карантина, а также уличных беспорядков после президентских выборов, американцы снова начали скупать в магазинах продукты и товары первой необходимости.

В начале октября, когда в стране зафиксировали самый крупный почти за два месяца прирост числа случаев COVID-19 за день, средний чек после посещения продуктового магазина достиг $72, то есть вырос на 11% по сравнению с концом сентября. Многие товары, которые весной сразу пропали с полок магазинов, люди сейчас скупают через онлайн-сервисы.

Впрочем, издание USA Today призывает население не впадать в панику, потому что торговые сети регулярно пополняют запасы на складах, чтобы не допустить дефицита. Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

Резкая вспышка заболеваемости отмечена в Бельгии, где в прошлые выходные инфекция распространялась наибольшими темпами из всех стран ЕС, а также смертность была самой высокой среди 27 стран союза.

Особенно сложная эпидемиологическая обстановка в Брюсселе и Валлонии. Королевство вышло на второе место в ЕС по количеству носителей COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч жителей (364 человека), уступая по этому показателю только Чехии (433 человека), в первую пятёрку также вошли Франция, Испания и Нидерланды.

Если введённые на прошлой неделе ограничительные меры — рекомендации перейти на уделённую работу, запрет собираться группами больше трех человек, ограничение времени работы баров и кафе — не помогут переломить негативную тенденцию, власти Бельгии готовы объявить национальный карантин.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс также допустил введение ограничительных мер в рамках борьбы со второй волной коронавируса, но пообещал приложить максимум усилий, чтобы избежать их. Однако 9 городов, в том числе Париж, уже перевели на самую высокую «степень готовности», закрыты спортзалы и бары.

Сложнее всего сейчас приходится медикам. Как написала газета Le Parisien, согласно опросу, проведённом по заказу Национальной ассоциации медсестёр, кризис, вызванный пандемией COVID-19, вызвал у 40% работников отрасли желание сменить работу — не все выдерживают такие нагрузки, многие с марта не брали отпуск, население не верит их предупреждениям о второй волне коронавируса, не хватает средств индивидуальной защиты, число медсестёр, заявивших о профессиональном выгорании, выросло с 33% до 57%.

«Не видеть свет в конце туннеля, когда ты на передовой, очень сложно. Каждый задаёт себе один и тот же вопрос: когда это прекратится?» — объясняет глава Национальной ассоциации медсестёр Патрик Шамбордон.

Спасительные вакцины

Улучшить эпидемиологическую обстановку могло бы массовое вакцинирование населения, но на сегодняшний день в мире существует лишь одна вакцина — российский «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Москва поставляет её всем желающим странам, но обеспечить всех и сразу не получается.

В скором времени может быть зарегистрирован второй препарат — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», кроме того, проходит клинические испытания вакцина, созданная в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. В основе последней используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств, но при этом вирус сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Жизнь или политика: как война вакцин меняет мир © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Лекарство от нового типа коронавируса методом проб и ошибок ищут учёные и других стран. Корпорация Johnson&Johnson была вынуждена приостановить испытания своего препарата после того, как у одного из участников эксперимента обнаружили неизвестную болезнь, врачи изучают его состояние. Компания надеется, что вскоре сможет вернуться к работе и выпустить первую партию вакцины в начале 2021 года.

Клинические испытания приостановила и американская фармацевтическая компания Eli Lilly из-за потенциальной проблемы безопасности.

Непредсказуемые последствия

Весной, когда человечество только начинало знакомиться с новым типом коронавируса, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам стран вводить жёсткий карантин для населения и закрывать границы, теперь же всё изменилось с точностью до наоборот.

«Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем режим строгой изоляции как главное средство взять этот вирус под контроль. Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами по всему миру, потому что их рынки рухнули. Посмотрите, что произошло с уровнем бедности, — похоже, к следующему году мировой уровень бедности может удвоиться. У нас может как минимум удвоиться уровень недоедания среди детей, потому что дети не питаются в школе, а родители в бедных семьях не в силах обеспечить их питанием. Это на самом деле ужасная, жуткая мировая катастрофа. И мы взываем ко всем мировым лидерам, прекратите использовать строгую изоляцию как главный метод контроля», — заявил на днях спецпосланник ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро.

Именно из опасения экономического обвала власти отдельных стран либо как можно дольше оттягивали введение карантина, как президент США Дональд Трамп, либо не вводили вовсе, как в Швеции.

Как бы то ни было, конъюнктура мирового рынка — проблемы с поставками комплектующих из Китая, ограничение авиасообщения, отсутствие спроса на многие услуги — всё равно дала бы о себе знать. В интервью испанскому изданию El País глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут (ориентировочно на 150 млн человек). Степанов рассказал, в каком случае Украина закупит российскую вакцину от COVID-19 © Facebook, Максим Степанов

«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию. Вопрос в том, как долго это продлится: в ряде стран в 1930-е годы депрессия длилась 10 лет или более, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной, как благодаря действиям правительств, так и благодаря действиям частного сектора», — добавил Малпасс.

По его прогнозу, государства с развитой экономикой восстановятся быстрее и не будут предоставлять ощутимую помощь государствам с формирующейся рыночной экономикой, которые пострадают сильнее (хотя из мирового кризиса 2008-2009 годов они вышли окрепшими), среди регионов наибольший удар получит Латинская Америка, однако фискальные и монетарные инструменты могут помочь в восстановлении, в бедных странах Африки, например, таких инструментов и вовсе нет.

На вопрос, как Китаю удаётся быстро выходить из кризиса, глава Всемирного банка не нашёл ответа, но предположил, что Пекин сумел приспособиться к рискам COVID-19 и начал открывать экономику раньше остальных.

Экономические проблемы — далеко не единственный отголосок пандемии. Её последствия на себе ощущают прежде всего люди даже после того, как их тест меняется с положительного на отрицательный.

В интервью телеканалу ABC News Роберт Марреро, перенесший коронавирус, рассказал, что после выздоровления на протяжении нескольких месяцев его мучают слабость и изнуряющая боль. Более того, как рассказал в эфире глобальной телевизионной сети Китая CGTN американский психолог Грегори Джентц, специализирующийся на расстройствах поведения и зависимостях, эпидемия коронавируса провоцирует серьёзные психологические проблемы.

«Мы бьём все рекорды, например, в повышении уровня депрессии. Тревожных расстройств сегодня фиксируется больше, чем когда-либо. Насколько мы знаем, также сейчас растёт число людей, страдающих теми или иными формами зависимости. Мы видим всё больше людей на грани отчаяния.

Нам придётся ещё долго иметь дело с различными зависимостями, потому что сейчас всё больше людей сталкиваются с проблемами такого рода, в особенности с алкогольной зависимостью. И всё это нужно будет лечить. Кроме того, мы будем наблюдать немало людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами и обсессивно-компульсивными расстройствами. С этим мы ещё долго будем разбираться.

Так что проблемы с психическим здоровьем никуда не денутся, и, на мой взгляд, мы увидим, как они развиваются параллельно со многими проблемами со здоровьем физическим. Сферам здравоохранения и психического здоровья следует к этому готовиться — у нас тут эпидемия внутри пандемии», — предупредил врач.

Так что COVID-19 надолго запомнится всему миру, даже после старта массового использования вакцин.