СМИ сообщили об объявлении начальника Генштаба Азербайджана Нежметтина Садыхова агентом российского ГРУ и отстранении от службы турецкими генералами. Тем временем на Украине депутат от правящей партии «Слуга народа» Людмила Марченко пообещала поддержку Азербайджану

В четверг, 1 октября, Telegram-канал Wargonzo российского журналиста Семёна Пегова сообщил о том, что начальника Генерального штаба Нежметтина Садыхова подозревают в работе на российские спецслужбы. Трогательный союз Украины, Турции и США. В Киеве рассказали об операции в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

«Источники Wargonzo из Стамбула сообщают, что турецкие генералы отстранили от службы начальника генерального штаба ВС Азербайджана Нежметтина Садыхова. Есть информация, что он находится в бегах. Садыхов родом из Дербента и на Родине считается национальным героем. Мама Садыхова — горская еврейка, по имени Тамара. Начальник Генштаба Азербайджана не распространялся о своих родственниках. Именно поэтому в итоге турецкая контрразведка взяла его в разработку», — указывалось в публикации канала.

Там же рассказывалось о конфликте Садыхова с прибывшими турецкими советниками месяц тому назад.

«Он (Садыхов. — Ред.) даже резко выразился в адрес азербайджанских властей: «Если мы отдаем туркам армию, может, и жен своих тоже?» — сказал он на совещании. В России Садыхова пока не видели, связь с ним установить не могут даже ближайшие родственники», — отмечалось в публикации.

Тем временем на Украине снова прозвучали слова поддержки в адрес Азербайджана.

Турецкая поддержка

Армения не раз заявляла о сильной вовлечённости Турции в войну в Нагорном Карабахе. В среду, 30 сентября, официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook опубликовала видео с картой перемещений военной авиации Азербайджана и Турции в зоне карабахского конфликта.

А днём ранее Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. При этом пилот погиб. Эту информацию подтвердил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Со своей стороны его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участие Турции в войне в Нагорном Карабахе отрицал.

И слова Пегова, который сейчас находится в Нагорном Карабахе, можно было бы считать преувеличением, если бы не тот факт, что ещё в августе о конфликте Садыхова с турецкими военачальниками сообщали некоторые СМИ.

При этом данные новости опровергало Минобороны Азербайджана, назвавшего их выдумкой лиц, находящихся за рубежом.

«Их утверждения о том, что якобы на недавнем оперативном совещании начальник Генерального штаба сделал оскорбительные заявления в связи с прибытием турецких военнослужащих на совместные учения является ложью, очередной клеветой. На том совещании были обсуждены лишь служебные вопросы. Основными намерениями тех, кто предпринимает шаги, используя такие грязные методы против Азербайджанской Армии и наших военнослужащих и публикует предвзятые материалы, является служба интересам Армении», — указывалось в заявлении, растиражированном азербайжданскими СМИ.

Кроме того, можно вспомнить и историю с сирийскими наёмниками на войне в Нагорном Карабахе, о которых первым сообщил Пегов. Многие восприняли эту новость скептически. Однако позже британские издания BBC и Guardian подтвердили факт отправки наёмников из Сирии в Азербайджан. Сатановский предположил, чем закончится сегодняшнее обострение в Карабахе © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Источник Турецкой службы ВВС в формированиях «Сирийской национальной армии» в городе Джераблус рассказал, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек, в том числе бойцы «Бригад Султан-Мурада» и «Бригады Хамзы». 250 из них, по словам источника ВВС, переправили из близлежащего крупного турецкого города Газиантеп военными транспортными самолетами в Азербайджан», — гласила публикация русской службы ВВС от 30 сентября.

А 1 октября уже президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС заявил, что располагает доказательствами того, что к вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе присоединились боевики джихадистских группировок, ранее находившиеся в Сирии.

В общем, не только российские, но и зарубежные источники указывают на участие Турции в конфликте в Нагорном-Карабахе, которое не ограничивается словами поддержки.

Тем временем к турецко-азербайджанскому альянсу может присоединиться ещё одно государство.

Куда уж без Украины

Вечером 1 октября депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать поддержку Азербайджану в войне в Нагорном Карабахе.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем», — заявила она в эфире канала «Украина 24».

Она также рассказала, что Киев уже оказывает Баку «помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле», отметив, что последнее является гуманитарной помощью. Кроме того, Марченко отметила, что сейчас идет рассмотрение вопроса «составления списка, что именно нужно». Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по происходящему в Нагорном Карабахе.

«Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — заявил Кулеба 30 сентября, комментируя войну в Нагорном Карабахе.

Эти слова многие расценили как выражение Украиной поддержки Азербайджану.

«Наш источник сообщает, что заявление Главы МИД Дмитрия Кулебы вызвало бурю возмущения в армянской диаспоре Украины, а также в дипломатическом ведомстве Армении в Украине. Источник дополняет, что уже диаспора хочет провести митинг под МИД Украины, а также в Ереване будет митинг под украинским посольством <…> Украинскому послу в Армении придется сейчас «нелегко». Источник указывает, что сейчас есть информация, что Армения может официально обвинит Украину в накале ситуации на Кавказе и нашему послу в Ереване будет вручена нота протеста», — сообщил 30 сентября Telegram-канал «Легитимный».

При этом в публикации канала рассказывалось и о возможных последствиях ухудшения армяно-украинских отношений для семьи самого Кулебы. Сирийские исламисты участвуют в боевых действиях в Карабахе – Макрон © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Если мы продолжим «накалять», то по закрытым каналам связи уже обсуждается даже вариант «заморозки» дипломатических отношений между Украиной и Арменией и «высылка» из страны посла Украины в Республике Армения Кулебы Ивана (отец Дмитрия Кулебы — главы МИД Украины)», — отмечалось в публикации канала.

То, что Армения готова пойти на такой шаг, подтверждает и вчерашний отзыв армянского посла из Израиля, о чём на брифинге 30 сентября сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Причиной этого стала информация о полёте нескольких грузовых самолётов из Азербайджана в Израиль для перевозки вооружений.

«По дипломатическим каналам мы многократно сообщали об этом израильским коллегам и отмечали, что это особенно прискорбно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении. Эта позиция Израиля, этот метод ведения дел неприемлем для нас особенно в этот период. Исходя из сложившейся ситуации, МИД принял решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций», — заявила Нагдалян.

Заявление Марченко предсказуемо ухудшит и без того находящиеся не в самом лучшем состоянии отношения Украины и Армении. При этом пользы для Украины от этого никакой. Более того, с учётом весьма настороженного отношения к Турции и, соответственно, к Азербайджану со стороны Европы Киев рискует ухудшить и отношения с Брюсселем. Но украинские политики, судя по всему, об этом не задумываются.