В Запорожье приближаются выборы, на которые местный бюджет выделяет больше 14 млн гривен. И это только в самом городе, по области сумма превышает 74 млн. Но на улицах предвыборный ажиотаж можно и не заметить

Кое-где одиноко стоят палатки ОПЗЖ с унылыми бабушками внутри, которые, даже если их пытать, не смогут ничего внятного рассказать о политической программе партии. Кое-где висят стандартные и никому неизвестно, какой эффект дающие, билборды партии мэра Владимира Буряка, той же ОПЗЖ и на этот раз непроходного «Нашего края». Старые политические силы (читай старый по украинским меркам бизнес) привыкли 30 лет вывешивать плакаты с плоскими и банальными лозунгами вроде: «За благополучие!» или «Поборем коррупцию!» и получать свои мандаты. Так зачем придумывать что-то новое? Тем более что пользы от этого все равно никакой не будет. Украина в октябре: местные выборы, эпидемия и отложенный экономический кризис © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так почему в отличие от выборов парламентских в Запорожье в преддверие местных выборов нет никакого ажиотажа? А потому что краткий миг, когда внешние обстоятельства позволили побеждать парикмахерам, блогерам и свадебным фотографам, завершился.

По относительно свежим, двухнедельной давности, данным социологической группы «Рейтинг», предпочтения запорожцев пока что распределяются так:

1. Кандидаты в мэры: Владимир Буряк (действующий мэр) — 56%, Виталий Тишечко (Слуга народа) — 10,7%, Владимир Кальцев (ОПЗЖ) — 8,7%, Валерий Прозапас (Европейская солидарность) — 7,6%, Виталина Яковлева (партия Шария) — 5,8%. Остальные — ниже 4%. Не определившихся — около 13%.

2. Кандидаты в горсовет: Партия Буряка «Единство» — 32,7%, Слуга народа — 16,8%, ОПЗЖ — 13,5%, ЕС — 9,8%, ППШ — 7,5%. Остальные 3-4% и ниже. Не определились 12-13%.

3. Кандидаты в облсовет: ОПЗЖ — 21,7%, Слуга народа — 21,7%, «Единство» — 17,4%, ЕС — 7,9%, ППШ и «Батькивщина» — по 7%. Остальные — ниже 3%. Не определились 16-17%.

Поклонник Гитлера представит партию Порошенко на выборах в Виннице © Facebook, Roman Kostyshin Владимир Кальцев заявил, что ОПЗЖ кандидатов в мэры не выдвигает, и призвал своих сторонников поддержать Буряка.

«Мы приняли решение на предстоящих выборах поддержать действующего мэра Запорожья Владимира Буряка, исходя из его положительного опыта руководством города. Это наш кандидат от партии ОПЗЖ, и на сегодняшний день я могу сказать, что это лучшая кандидатура на пост главы города», — сказал Кальцев.

Таким образом, можно считать, что в Запорожье партия «Единство» и ОПЗЖ — это одна и та же партия. Виталина Яковлева в мэры не собирается, она №1 в списке кандидатов от ППШ в горсовет.

Остальные — либо откровенные фрики, либо люди малоизвестные и малоинтересные запорожцам. Из фриков — представитель союза грантоедов с нацистами Денис Тарасов («Объединение демократических сил Запорожья», т.е. «Руха», «Демсокиры», «Силы людей» и «Голоса»), экологическая активистка Олеся Крамаренко, которая раньше топила за «Самопомощь», а теперь пристегнулась к проколомойской «За Будущее» и, пожалуй, бессменный лидер местной «Батькивщины» и директор крайне помоечного издания «Акцент» Виталий Рябцев. Из малоинтересных — Юрий Ружин от партии Ляшко (в городе он имеет репутацию матерого рейдера), а из малоинтересных и малоизвестных — профессиональный чиновник Элла Слепян от «Нашего края».

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Поэтому в качестве предварительного вывода можно сказать, что мэром станет Владимир Буряк, город берет блок «Единство/ОПЗЖ», «зеленые» — крупная оппозиция, Порошенко получает свои ядерные 10%, Тимошенко — под вопросом, и 5-6 человек заводит Шарий. Так к чему суета? По большому счету, повоевать за избирателя есть смысл только у «Батькивщины», чтобы хоть рикошетом, но заскочить в горсовет, и шариевцам — чтобы провести туда на одного-двух представителей больше.

Особый интерес на данных выборах представляют «слуги народа». Команду Зе уже привычно ассоциировать со всякими КВНщиками, рестораторами, шоуменами, водителями самокатов и другими «несистемными» личностями. Самый знаменитый из этих «несистемных» в Запорожье, пожалуй, свадебный фотограф Сергей Штепа, который на выборах в Верховную Раду умудрился победить директора «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева, причем в округе, где находится «Мотор-Сич».

Однако же «все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте». «Всеобщий естественный закон», сформулированный некогда гением Ломоносова, на то и всеобщий, чтобы относиться ко всей материи во все времена. А поскольку кандидаты от «Слуги» вполне материальны, то к ним взяли и присовокупились люди того самого Вячеслава Богуслаева. Ирония, не так ли? После визита Зеленского в Запорожье официальным кандидатом в мэры от «Слуги народа» стал Виталий Тишечко — глава моторовской страховой фирмы.

Вот и выходит занимательная картина. Властью в городе остаются запорожсталевские, а оппозицией становятся моторовские. Все, конечно, под политическими и даже более-менее идеологическими брендами.

Местные выборы на Украине: сохранится ли страна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ахметова, в целом понятны. Примерно понятны и связанные с коммунальными предприятиями и подрядчиками коррупционные схемы, которые они реализовывали и будут продолжать реализовывать.

А чего хотят добиться моторовцы? Сохранения завода? Так это не уровень горсовета. Это даже не уровень Верховной Рады. Об этом надо говорить хотя бы с послом США. С начала майдана и конфликта на Донбассе «Мотор», как и любой крупный бизнес из приватизированной советской промышленности, был и нашим, и вашим. С одной стороны, День Победы и важнейший завод по производству лопаток для турбин в Снежном (подконтрольная ДНР территория), с другой — основное производство в Запорожье, поэтому с новой властью надо договариваться. Может, оно и получилось бы, как получилось у того же Ахметова, — деньги решают почти все. Но, увы, «Мотор» производил продукцию для российской оборонки, и его основной рынок оказался закрыт.

Некоторое время господствовало ощущение, что завод too big to fail и государству он все-равно будет нужен. Когда пришло осознание, что государство находится под внешним управлением и судьба предприятия решается не в Киеве, Богуслаев быстренько продал свою долю, а завод попытались спасти с помощью китайских инвестиций. Дальше история известна — антимонопольный комитет, СБУ, прилет Болтона к Зеленскому, арест акций, блокировка сделки и все. Не помогло даже предложение китайцев бесплатно поделиться частью акций с Укроборонпромом — предлагать надо тому, кто принимает решения.

В связи с этим новые попытки договориться с властью выглядят довольно нелепо.

А с другой стороны, что еще остается делать? Поезд-то скорее всего ушел. Разговаривать с американцами бессмысленно — это просто бизнес, конкуренция, им самим завод не нужен, но отдавать его россиянам или китайцам тоже нельзя. Так для чего тогда заход моторовцев в горсовет от «Слуги народа»? Пилить городской бюджет? Но это максимум — завод такие действия не спасут.

Итак, у мэра Буряка с центральной властью конфликт по поводу Запорожского аэропорта. Там потенциально так много денег, что Киев подключил к разборкам даже СБУ. Но пока счет 1:0 в пользу мэра. СБУ пытались подключить, и когда Буряк самовольно ослабил карантин, поскольку городская экономика впадала в коллапс. И здесь уже 2:0, ведь мэр на месте, а карантинные меры сугубо формальные — они почти не соблюдаются. ОПЗЖ тоже вроде как в жесткой оппозиции к Зеленскому, сильно жестче, чем те же люди в свое время к Порошенко. У местной ячейки ППШ с Буряком все очень плохо, но зато у ППШ в целом все очень хорошо с ОПЗЖ, поэтому… а поэтому ничего. Просто ничего и все. Учитывая малое количество потенциальных депутатов, горсовет для Партии Шария может быть максимум трибуной, что, впрочем, тоже не так уж и плохо. Моторовцы формально от партии власти, а по сути от себя и для себя. Несколько АТОшников от Порошенко и парочка ни на что не влияющих популистов от Тимошенко — вот и все, что остается. И кто в Запорожье железобетонно за центральную власть? Да по сути никто.

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Тот факт, что одни и те же «мешки» зачастую содержат и «партию войны», и «партию мира», настоящего патриота беспокоить не должно. Главное, что мы все — и работяга в шахте, и олигарх в Конча-Заспе — украинцы. Будем едины, как пучок.

А пока, судя по рейтингам, воровать в Запорожье будут на русском языке. Мелочь, конечно, но приятно.