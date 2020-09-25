Владимир Зеленский продолжает туры по стране. 24 сентября он с двухдневным визитом прибыл на Закарпатье - самый европейский географически, и наименее евроинтегрированный регион Западной Украины

Поездку Владимира Зеленского в Закарпатскую область готовили весьма серьёзно. Накануне в регион прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который провёл там встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, на которой попытался «залечить раны украино-венгерских отношений». В день приезда президента Украины в область было объявлено, что с понедельника в ней не будет ни одного города в «красной» карантинной зоне (ранее туда был отнесён пограничный город Чоп). А сам Зеленский перед прилётом в Ужгород с официальным визитом посетил Словакию, где подписал договор, позволяющий, наконец, разблокировать работу аэропорта в областном центре Закарпатья.

Аэропорт и граница

Ужгородский аэропорт фактически закрыт для регулярных рейсов с 2017 года. Именно тогда закончилось действие предыдущего договора между Украиной и Словакией об использовании воздушного пространства этой европейской страны. Дело в том, что в силу географических и других особенностей аэропорта «Ужгород», который находится практически на границе со Словакией, вылет и заход на посадку самолетов на аэродроме невозможен без использования словацкого воздушного пространства. Да и часть инфраструктуры аэропорта (посадочные огни и т.п.) находятся на территории соседнего государства.

После подписания нового договора министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выразил надежду на скорейшее завершение согласования технических вопросов, касающихся реализации соглашения, и подписания сторонами имплементационных протоколов в месячный срок. «Для нас важно восстановить работу этого аэропорта, пока на Закарпатье будет построен новый, современный аэропорт» — заявил Криклий. Министр подчеркнул, что в регионе планируется новый аэропорт с ориентировочным объемом инвестиций в 3-4 млрд. гривен. В данный момент уже утвержден объем финансирования в размере 30 млн. гривен на предпроектные и проектные работы по строительству нового аэродрома. Проект планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства, где государство возьмёт на себя расходы на строительство аэродрома, а частный инвестор будет заниматься возведением терминала. Зеленский – не Порошенко. Он круче. Обзор политических событий на Украине 17-23 сентября © president.gov.ua

Примечательно, что и министр, и Владимир Зеленский, который также пообещал строительство нового аэропорта на Закарпатье, старательно избегали упоминания того, где именно это будет сделано (президент сказал о «трёх возможных местах»). Дело в том, что большинство специалистов рекомендуют строить аэропорт в Мукачево: кроме выгодного географического расположения, этот город — важный железнодорожный узел, в отличие от «тупикового» в этом отношении Ужгорода. Более того, в Мукачево восстановили «узкую» европейскую колею, по которой уже курсируют регулярные поезда в Венгрию и Словакию. Вот только на Закарпатье уже на протяжении десятилетий продолжается конфликт между «ужгородскими» и «мукачевскими» элитами, и очередной губернатор-«варяг», генерал СБУ Алексей Петров преодолеть его пока не смог. Поэтому не исключён компромисс: аэропорт будет построен рядом с Мукачево, но получит название «Ужгород», до которого от Мукачево всего 40 километров.

Но если аэропорт — это дело будущего, то огромные очереди на автомобильных пунктах пропуска с соседними странами ЕС — грустное настоящее Закарпатья. Собственно, Зеленский въехал из Словакии на территорию области через один из них — КПП «Ужгород — Вишне Немецке», и был поражён скоплением автомобилей, особенно грузовых. Президент поручил включить пункт пропуска в Национальную программу «Большое строительство», и в следующем году наконец-то достроить. Правда, учитывая тот факт, что уже несколько лет на КПП «Чоп (Тиса)» на украинско-венгерской границе не могут отремонтировать туалет, несмотря на вмешательство премьера Шмыгаля, планы могут оказаться слишком оптимистичными.

Несмотря на посещение КПП, Владимир Зеленский ничего не говорил о контрабанде, которая была главным вопросом его первого визита на Закарпатье в прошлом году. Возможно, новый губернатор действительно решил часть этой проблемы, однако вряд ли этому «решению» рады рядовые жители области. Дело в том, что теперь не только мелким перевозчикам, но и обычным туристам приходится платить пошлину и налоги даже за небольшие покупки, ввозимые из-за границы. И если поставщики товаров в торговые сети просто стали возить их через другие области, то обычные закарпатцы столкнулись с проблемами, которых ранее у них никогда не было.

Кстати, хотя Закарпатье является самым европейским регионом Украины — наиболее выдвинуто на Запад и граничит с четырьмя странами ЕС (Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей), — то с реальной европейской интеграцией края не всё так хорошо. Согласно данным исследования «Еврокарта Украины», подготовленным аналитическим Центром «Новая Европа», Закарпатская область занимает последнее место на Западной Украине по рейтингу евроинтеграции. Рейтинг подготовлен на основе девяти индикаторов, среди которых экономическая интеграция, инфраструктура, локальная демократия, экологическая и энергетическая политика, гендерное равенство и т.п., и Закарпатье в нём получило всего 132,67 балла из 342 возможных (у лидера, Львовской области, 228,27 балла). Более того, результаты Закарпатской области ниже, чем у большинства других на Украине, хуже дела с евроинтеграцией обстоят только на Луганщине (117,74 балла). На Закарпатье Зеленский остановился в элитном отеле Пэрис Хилтон - СМИ © скриншот видео Украина • РУ

Дороги и другая инфраструктура

Как и во время посещения всех других регионов страны, особое внимание на Закарпатье президент уделил ремонту и строительству дорог. «На Закарпатье мне представили карту наших дорог, отремонтированных в рамках программы «Большое строительство». Там написано, что это амбициозной план, — действительно, он такой. Ведь мы видим, что 370 км дорог было запланировано, 223 км сделано», — сказал Зеленский на брифинге, напомнив, что за предыдущие 10 лет в области было построено всего 130 километров дорог.

Кроме того, область является частью проекта «Малое карпатское кольцо», в рамках которого будут построены новые дороги протяжённостью 100 километров для объединения Закарпатья, Прикарпатья и Львовщины, а также горнолыжных курортов, расположенных на их территории. При этом стоит отметить, что прямое железнодорожное пассажирское сообщение края существует только со Львовом и Киевом. Поезд «Черновцы-Ивано-Франковск-Ужгород» отменён ещё в начале 2000-х, хотя пользовался огромной популярностью. При этом он делал большой «крюк» через Львовскую область, поскольку прямое сообщение через карпатский Рахов невозможно: часть железной дороги от этого города до Солотвино проходит по румынской территории. Хотя широкая колея на участке Рахов-Солотвино существует, о её использовании в транзитном режиме, без прохождения пограничного контроля (как это сделано в случае поезда Черновцы-Киев, пересекающего в таком режиме Молдавию) киевские чиновники переговоров не ведут. Очевидно, аэропорт для них ближе.

Говорил Зеленский и о других объектах инфраструктуры, которые в крае планируют построить за счёт государственного бюджета. «Я думаю, хватит времени, и мы за несколько ближайших лет построим все дороги Закарпатья. Важно первое — 5 школ, 5 садов и восемь объектов спортивных сдаются также в этом году. Были мы в Берегово. Для нас и политически, и геополитически очень важно вкладывать деньги, и уже в следующем году мы завершим строительство в Берегово комплексной большой больницы», — отметил президент Украины. Зеленский объяснил, почему иностранцев пока нельзя пускать на Украину © president.gov.ua

Венгерский вопрос

Собственно, последние слова Владимира Зеленского — это единственное непрямое упоминание о проблемах закарпатских венгров, которые стоят на пути отношений Киева не только с Будапештом, но и с ЕС и НАТО. На встрече глав МИД Украины и Венгрии, состоявшейся 23 сентября, никакого прогресса в достижении компромисса в языковом и образовательном вопросе достигнуто не было.

Как заявил после встречи Петер Сийярто, Венгрия откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только «закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них». Только после этого, по словам главы венгерской дипломатии, можно будет говорить о встрече Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном. «К этой встрече нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий, о которых говорил господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран», — сказал Сийярто.

По словам Кулебы, в ближайшее время запланированы встречи трёх украинско-венгерских комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества. «Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой наших министерств, и структурировать наше взаимодействие по вопросам программ сотрудничества, которые реализует Венгрия в Закарпатской области», — добавил украинский министр. Примечательно, что в ходе визита на Закарпатье в рамах именно этих программ глава МИД Венгрии передал всем 22-м больницам области 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких общей стоимостью 3 миллиона евро.

Кстати, сотрудничество с Венгрией важно и в сфере противодействия паводкам, о чём Зеленский на Закарпатье не упомянул, в отличие от недавней поездки на Прикарпатье. Видимо, это связано с тем, что Закарпатская область в ходе июньских паводков пострадала не так сильно, как соседи по Карпатам. А бороться с последствиями стихийных бедствий на Украине пока выгоднее, чем предотвращать их.

Туризм и курорты

Владимир Зеленский назвал туризм и развитие горнолыжной инфраструктуры одними из самых перспективных отраслей для Закарпатья. Развивая тему, губернатор Алексей Петров заявил, что в области планируют построить крупный горнолыжный курорт, который сможет принимать зимние Олимпийские игры. «Закарпатью не хватает лишь одного — мощного горнолыжного туристического кластера, и он у нас будет. Сейчас готовится проект горнолыжного курорта, который будет в 5 раз больше своего аналога в Ивано-Франковской области («Буковель»). Ориентировочная стоимость публичных инвестиций 300 млн евро. Наша амбициозная цель — заявка на проведение зимних Олимпийских игр», — отметил он.

Как и в случае с аэропортом, место нового курорта названо не было. Но очевидно, что речь идёт о горном массиве Свидовец, расположенном на территории Раховского и Тячевского районов Закарпатья. Местные власти вот уже несколько лет предлагают построить здесь горнолыжный комплекс на 1430 га — 630 га горнолыжных трасс и 800 га под жилищно-коммерческую и рекреационную инфраструктуру. Отдыхать в таком комплексе смогут одновременно 22 000 человек. Проект предусматривает строительство 120 заведений питания, 60 отелей, 390 коттеджей, 10 торговых центров, трёх фитнес-центров с медучреждениями, двух отделений банков, пяти помещений для парковки 6000 автомобилей, 28 сооружений для хозяйственных служб.

«В результате реализации проекта по развитию туристической инфраструктуры комплекса «Свидовец» планируется создать более 5000 новых рабочих мест. От деятельности курорта ожидается значительный рост поступлений в местный и областной бюджеты, улучшение развития региональных отраслей, улучшение благосостояния населения», — поясняли год назад причины инициирования проекта в Закарпатской ОГА.

Вот только против горнолыжного курорта на Свидовце объединились экологи не только Украины, но и многих других стран мира. Противники строительства комплекса создали инициативную группу Free Svydovets, их петицию против застройки горного хребта подписались 4000 человек. Два десятка организаций выступили против комплекса, в том числе украинское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), организация «Экология-право-человек» (ЭПЛ), Фонд Бруно Мансера.

«Эта территория единственная в Украине, где в такой степени сохранен послеледниковый рельеф. Именно это обстоятельство делает Свидовец уникальным, потому что его можно использовать как ресурс именно для развития зеленого пешеходного туризма, но не горнолыжного курорта. На любых горных территориях развивается целый комплекс экзогенных процессов, эта территория с давних времен поражена большим количеством наводнений, которые несут в первую очередь опасность для реки Черная Тиса. В высокогорьях Карпат развиты лавинные процессы, сели и оползни», — объясняет Ольга Ковтонюк, доцент кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кроме того, этот район Карпат в значительной мере снабжает водой не только Закарпатье, но и соседнюю Венгрию.

Опыт показывает, что курорт может стать большой проблемой для карпатского ландшафта — в частности, вокруг находящегося неподалёку самого высокогорного на Украине горнолыжного курорта «Драгобрат» образовалась гигантская свалка, и даже зимой иногда можно почувствовать запах канализации. При этом, по словам Алексея Петрова, именно туда вскоре начнут строить «долгожданную дорогу», что служит дополнительным подтверждением планов освоения горного массива Свидовец. Кстати, во время объезда Галичины на минувшей неделе президенту неоднократно докладывали: мол, ударно строим дороги к «Буковелю». А предполагаемый инвестор туркомплекса на Свидовце тот же, что у Буковеля — олигарх Игорь Коломойский.

«Кино, вино и домино»

«Кроме туризма, Закарпатье имеет очень хороший потенциал для автомобильной промышленности, значительные запасы минеральных ресурсов, перспективы для креативной и инновационной экономики, производства органической продукции, ну и конечно, виноградарства и виноделия», — отметил Владимир Зеленский, и в духе своего предшественника тут же подписал указ о новом профессиональном празднике, дне виноградаря и винодела. Собственно, сцена для презентации «Стратегии развития региона» (эвфемизм для агитации президента за кандидатов от партии «Слуга народа») была установлена посреди виноградников неподалёку от Мукачево.

Вот только вино закарпатского производства даже в самом регионе найти весьма сложно, разве только на рынках и различных праздниках. А единственный ныне производитель легковых автомобилей на Украине, находящийся на территории Закарпатья завод «Еврокар», в августе 2020 года собрал всего 38 автомобилей Skoda (для сравнения: в июне компании удалось собрать 286 машин, а годом ранее — более 500). Причём производством это назвать сложно — речь идёт о крупноузловой сборке из чешских машинокомплектов.

Что имел в виду президент под «креативной и инновационной экономикой», сказать сложно. Возможно, ставший уже привычный за десятилетия выезд жителей Закарпатья на заработки за границу — ведь теперь, чтобы туда попасть, нужно проявить незаурядную креативность.