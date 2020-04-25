На фоне эпидемии и карантина в регионе нарастают конфликты между разными уровнями власти, связанные с грядущими местными выборами. При этом от плачевного состояния медицины людей отвлекают скандалами

Первое воскресенье после Пасхи на Западной Украине называют «Проводным» — от слова «прóводы». В этот день (или в предшествующую ему субботу) семьи традиционно отправлялись на кладбища, чтобы вместе помянуть своих родных.

Но в этом году доступ на кладбища закрыт, и руководители органов власти разных уровней призывают население отказаться от посещения могил в эти выходные, а сделать это на «Зелёные праздники» (Троицу). Сложно сказать, насколько эти призывы будут услышаны: ведь даже массовая кампания по запугиванию верующих после Вербного воскресенья не привела к отсутствию прихожан у храмов на Пасху. Теперь же запугивание перешло на новый уровень: мол, вот-вот будет всплеск заболеваемости коронавирусом среди тех, кто святил вербу, а через неделю слягут святившие куличи… При этом на Западной Украине по-прежнему сосредоточена почти половина всех случаев заражения коронавирусом в стране. Западная Украина с 13 по 17.04: гастарбайтеры из Европы рвутся домой на Пасху, Зеленский на учениях в Закарпатье, львовский мусор в «Чистый четверг» © commons.wikimedia.org, Jan Pešula

Но вряд ли скоплением людей у храмов на Вербное воскресенье можно объяснить продолжающийся рост числа инфицированных в Черновицкой области, которая остаётся эпицентром эпидемии как в регионе, так и на Украине в целом (ныне тут 1199 подтверждённых случаев — больше, чем Киеве). Тысячный рубеж числа заражённых область преодолела ещё 21 апреля, а по состоянию на утро пятницы тут умерло от последствий коронавирусной болезни 23 человека. В больницах Черновцов, которые определили для лечения зараженных коронавирусом, уже заканчиваются места для таких пациентов. Поэтому под специализированное лечебное учреждение готовятся переоборудовать один из физкультурно-оздоровительных комплексов, установив койки прямо в спортивном зале.

На этом фоне на Буковине обострился конфликт между главой Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергеем Осачуком и мэром областного центра Алексеем Каспруком. 22 апреля он выплеснулся на страницы киевских СМИ. Сначала Сергей Осачук в комментарии порталу «Зеркало недели» назвал городского голову Черновцов эталоном лени и неспособности хоть что-то сделать. «Зато он имеет большой талант от Бога, имя которому — популизм и пустозвонство. И коронавирус стал для него неким счастьем, который подхватил его на свои крылья, и он просто не знает, как еще хайпануть на этой теме. Каспрук берет пример с городского головы Днепра и других, таким образом раскручивающих тему. И мне жаль, что он заявляет, что между нами нет коммуникации, — коммуникация есть, но с его стороны идет исключительно хайп с политическим контекстом» — заявил Осачук.

По словам же Алексея Каспрука, у него с главой ОГА Осачуком не противостояние, а отсутствие понимания того, что надо действовать вместе, согласовывать решения и прочее. «К примеру, закрывают все рынки в городе. А это — десятки тысяч предпринимателей. Ну, ребята, позовите меня хотя бы, чтобы мы вместе как-то подумали. И, может, не за два часа это сделали, а на следующий день. Чтобы люди как-то спланировали свои действия и успокоились. Их и так вся эта ситуация очень сильно будоражит. И психологически, и экономически», — отметил Каспрук в комментарии «Зеркалу недели». Черновицкая область остается лидером по числу заболевших коронавирусом на Украине — Минздрав © zik.ua

Именно работа рынков вывела конфликт на новый уровень. Поддерживающий Осачука телеканал «Чернівецький промінь» 23 апреля показал сюжет, подтверждающий работу продовольственных рядов на городском «Калиновском рынке». В свою очередь, мэр Черновцов заявил, что в городе работал стихийный продуктовый рынок, который будто бы принадлежит сестре секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, семья которого также поддерживает губернатора. А 24 апреля под стенами Черновицкой ОГА собрались местные предприниматели с протестом против запрета работы рынков. Торговцы справедливо отмечали, что в помещениях магазинов скопление людей значительно опаснее, чем на рынках. По их мнению, решением о закрытии только рынков власти хотят подавить малый бизнес. В тот же день Черновицкий городской совет планировал принять обращение к областным властям с предложением разрешить работу оптовых продовольственных рынков, но депутаты не смогли собрать кворум для продолжения сессии.

При этом губернатор, который считается выдвиженцем Дмитрия Фирташа, даже не скрывает, что его конфликт с мэром имеет политическую подоплёку. В упомянутом комментарии «Зеркалу недели» Осачук заявил: «Выборы надо начинать после того, как мы справимся с эпидемией. Сейчас надо работать командой. Сейчас время не соревнований, а партнерства государства и общества в вопросах безопасности, я предлагаю курс на полное доверие и взаимодействие». Но сложно рассчитывать на взаимодействие с Каспруком, который принадлежит к «черновицкому» клану Яценюка-Бурбака, который является оголтелым критиком любых действий команды Владимира Зеленского.

В соседней Ивано-Франковской области, которая занимает второе место в регионе по числу инфицированных коронавирусом (684), конфликтов между ОГА и мэром областного центра нет. Хотя Прикарпатье получило полноценного губернатора лишь 24 апреля, им стал бывший заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, который занимал эту должность ещё с тех времён, когда областью руководил нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль. Кстати, принадлежащая холдингу Рината Ахметова (менеджером которого ранее был Шмыгаль), специально подчеркнула: после подписания указа о назначении Владимир Зеленский провел с Виталием Федоривым встречу на Банковой в Киеве. Ивано-Франковская область Украины. Лингвисты-русофобы и контрабандисты-дровосеки © commons.wikimedia.org, Mykolamarkovych

У Федорива сложились ровные отношения с городским головой Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, и чиновники никогда не конфликтовали ни в административной, ни в публичной плоскости, несмотря на «длинный язык» мэра областного центра. Именно последнее обстоятельство сделало Руслана Марцинкива «мишенью» не только украинских правоохранительных органов, но и посольства США, мониторинговой мисси ООН на Украине и Amnesty International.

Всё дело в том, что 21 апреля на оперативном совещании в мэрии Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил правоохранителям вывезти цыган из города в Закарпатскую область. На вопрос мэра, почему из Ивано-Франковска вывезли не всех ромов, глава городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло ответил, что 12 человек отказались ехать. «Что значит «отказались»? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?» — отметил Марцинкив и добавил, что «надо сделать вторую ходку». «Я на тебя плюну и харкну». Мэр Ивано-Франковска рассказал о недопустимом поведении цыган во время карантина © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Первым отреагировало посольство США в Киеве, заявив 22 апреля о «глубокой обеспокоенности сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска», и призвало «украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека». Команда была выполнена незамедлительно: уже через несколько часов полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания Марцинкива по ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Отчитался об этом в Twitter лично глава МВД Аваков, написав: «Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин городской голова, Украина — не «совок», Франковск — не княжество!» А глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что «полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили».

Неправомерными действия мэра Ивано-Франковска назвала и директор украинского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук. «Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности. Кроме того, озвученные указания городского головы о необходимости вывезти представителей ромской общины из города напрямую нарушают права лиц на свободу передвижения и свободный выбор места жительства, закрепленные в украинском законодательстве», — говорится в её заявлении. В мониторинговой миссии ООН по правам человека также выступили с заявлением по поводу слов Марцинкива, написав, что «местная власть должна продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения». Мэр Ивано-Франковска извинился за эмоции из-за ситуации с цыганами © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

На следующий день Марцинкив публично извинился за свои слова и попытался оправдаться — мол, речь шла не о всех цыганах, а исключительно о 20 из них, которые прописаны на Закарпатье, однако вопреки карантину проживали в привокзальном сквере Ивано-Франковска. Кроме того, по его словам, было много жалоб по номеру 102 на то, что «ромы приставали к горожанам, будучи при этом без средств защиты». Марцинкив заявил, что полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт, чтобы отправить этих людей домой, поскольку общественный транспорт не работает.

Собственно, никто и не сомневается, что именно так и было, однако крайним теперь стал мэр Ивано-Франковска. 24 апреля он попытался перейти в наступление, заявив, что это не он дискриминирует цыган, а его дискриминирует Аваков. «Я считаю, что здесь уже идет политика, причем, политика перед местными выборами. Где-то нашли возможность использовать эту ситуацию, и пытаются из этого сделать достаточно большую проблему», — так Марцинкив прокомментировал журналистам слова главы МВД.

Примечательно, что в 2019 году, когда в разных областях Украины произошла серия нападений на лагеря цыган, координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении в разгоне лагеря, однако уже в ноябре Голосеевский суд Киева отменил сообщение о подозрении. В мае 2019-го нападения на лагеря также произошли в посёлке Рудное под Львовом и в селе Большая Березовица под Тернополем — виновные не найдены. А 23 июня 2019-го в результате нападения на лагерь под Львовом погиб 24-летний цыган Давид из села Ровное Закарпатской области, а ещё четыре человека — двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок — были ранены. Полицейские сразу же задержали семерых подозреваемых, которые оказались несовершеннолетними, и 20-летнего организатор преступления. Нападения расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса, но у Марцинкива шанс оказаться в суде значительно выше — мэр Ивано-Франковска уже заявил, что его готовятся вызвать на допрос по этому делу.

Активисты цыганских организаций Закарпатья, местные правозащитники и чиновники также высказали протест против заявлений Марцинкива. Однако область на уходящей неделе была занята другим: на Закарпатье наконец появился полноценный губернатор. 23 апреля стало известно, что днём ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора СБУ Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации. Ранее Петров занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области, 17 апреля 2020 года Зеленский уволил его с этой должности. До того Петров руководил Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины — с 2017 по 2019 годы. Закарпатье в коронавирус. О чем думают и чего опасаются заробитчане, вернувшись домой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Известный юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов так прокомментировал назначение нового «генерал-губернатора» Закарпатья: «Петров — ключевой функционер Порошенко, выполнявший для него самые грязные задачи, работая в СБУ. Фигурант курировал радикалов, плодил их, создавал им крышу и обеспечивал защиту от обвинений в убийствах и насилии, создавая систему стимулирования уличных бандформирований». А вот специализирующийся на криминальной теме украинский журналист Владимир Бойко акцентирует внимание на других аспектах назначения Петрова.

«Бывший начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров успешно прошел «спецпроверку» после задержания его товарища и соратника по службе Валерия Шайтанова и, как мы и предполагали, таки назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации. Правда, указ президента опубликован с опозданием в неделю — не 16, а 23 апреля, потому что, как врут злые языки, из-за приключений Шайтанова Алексею Геннадьевичу пришлось срочно искать деньги, чтобы увеличить пожертвование в «президентский фонд». Среди неотложных вопросов, которые Владимир Зеленский поставил перед новым губернатором, — упорядочение контрабанды и обложение поборами «в президентский фонд» семьи Балог, которые совсем отбились от рук», — написал Бойко в своём интернет-канале «Записки пасквилянта».

При этом приехавший в Ужгород представлять Петрова первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что «у нас нет никаких вопросов к добродетели Алексея Петрова — а есть уважение, есть доверие». По словам Трофимова, три ключевые задачи, поставленные перед новым главой Закарпатской ОГА — это эффективный бюджетный менеджмент, успешное завершение реформы децентрализации на Закарпатье и привлечение инвестиций в область. Он также отметил, что логика назначения Петрова на Закарпатье очень проста. «Это — эффективный человек в кризисных условиях. Поэтому всё очень просто», — подчеркнул Трофимов.

Напомню, много лет губернатором Закарпатья был бывший милицейский генерал Геннадий Москаль, у которого также был опыт работы в СБУ. Несмотря на это, победить или хотя бы поставить под контроль контрабанду через четыре границы Москалю так и не удалось.

Одним из основных направлений контрабанды на Закарпатье является венгерское, поэтому неудивительно, что прибывший 23 апреля в область премьер-министр Денис Шмыгаль посетил единственный работающий пункт пропуска на границе Украины и Венгрии — КПП «Чоп (Тиса)». Правда, главная проблема, о которой докладывал премьеру и.о. начальника Закарпатской таможни Гостаможслужбы Виктора Иванус, оказалась до смешного мелкой — реконструкция туалета на КПП, который до этого ремонтировался 20 лет назад. Кроме этого, Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки на Закарпатье посетил Закарпатскую областную клиническую больницу имени Андрея Новака, которая определена одной из опорных для госпитализации пациентов с коронавирусом.

«Сегодня с собой в самолёте мы привезли на Закарпатье часть средств индивидуальной защиты, которые Офис президента постоянно доставляет на Украину. Часть этой поставки мы передали для нужд области, а другую доставили в больницу», — отметил Шмыгаль. При этом местный журналист Виталий Глагола обнародовал подтверждение того, что помощь действительно привезли, передали в больницу — а потом забрали сразу после отъезда премьер-министра. Ныне в Закарпатской области 260 инфицированных коронавирусом, умерло от болезни 6 человек — это пятый показатель на Западной Украине.

Третье же место по числу подтверждённых случаев коронавируса в регионе занимает Тернопольская область — 532, умерло здесь 7 человек. Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш на днях отметил первый месяц в губернаторском кресле — и 24 апреля получил своеобразный «подарок» от предпринимателей области. В этот день в Тернополе они устроили акцию протеста с целью отмены карантина. На акции представители бизнеса призывали обратить внимание на то, что у населения начинают заканчиваться средства, а владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки. В пикете приняло участие несколько предпринимателей и активистов, а само мероприятие состоялось напротив здания облгосадминистрации. Протестующие подчеркивали, что далеко не все заведения общественного питания были закрыты на карантин, что указывает на избирательное применение власти.

Правда, сам губернатор сейчас больше внимания уделяет подготовке новых кадровых назначений в ОГА. В частности, одним из его заместителей может стать политтехнолог с Черниговщины Виктор Устенко, который уже подал соответствующую электронную декларацию. Именно с деятельностью Устенко многие связывают активизацию атак против Почаевской Свято-Успенской лавры канонический Украинской православной церкви, которая с 23 апреля закрыта на карантин. Тернопольские СМИ выходят с пугающими заголовками типа «Число зараженных в лавре возросло» — при этом речь идёт всего о четырёх священниках из Почаева, в том числе митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия, которых доставили на лечение в Киев.

Не исключено, что одной из целей подобных публикаций является отвлечение внимания публики от катастрофического состояния медицины в Почаеве. Так, 24 апреля программа ТСН на канале 1+1 сообщила, что в районной больнице Почаева, где лечат больных с коронавирусом, отсутствуют очистные сооружения. Пациенты не могут ходить в уборную, и вынуждены использовать при необходимости вёдра — да и те предоставлены волонтёрами. Ёмкости с нечистотами выносят только раз в сутки, пациенты также жалуются, что в палатах нет рукомойников — воду для умывания людям приносят тоже в ведре. Карантин во Львове: Садовый попросил работодателей отпустить домой сотрудников с маленькими детьми © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В соседней Львовской области ситуация немного лучше: тут 298 инфицированных коронавирусом (умерло 12 человек), и в больницы, подобные Почаевской, больных с COVID-19 не доставляют. Среди госпитализированных — десять медиков: четыре врача, четыре медсестры и две санитарки, об этом 24 апреля сообщил заместитель главврача Львовской областной клинической больницы Игорь Берник. Все они находятся в состоянии средней тяжести.

Губернатор Львовщины Максим Козицкий продолжает практику онлайн-общения с жителями, причём пресс-служба в основном подбирает ему вопросы, не связанные с эпидемией и карантином. А вот его отец, бизнесмен Зиновий Козицкий, 23 апреля дал большое интервью парламентской газете «Голос Украины», где рассказал о помощи, которую его компании доставили в больницы Львовской области. Правда, в тот же день на одном из львовских сайтов появилась подборка интервью с местными врачами, которые рассказали, что защитных костюмов в больницах нет, маски они покупали сами, и также за свои деньги добираются до работы.

Львовский же мусор на минувшей неделе добрался до очередной области Украины: его обнаружили в посёлке Новая Борова на Житомирщине. В ответ мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это провокация: мол, его враги специально нанимают машины и куда-то вывозят львовский мусор. Правда, есть куда более «вонючие» действия властей Львова, от которых Садовый не открещивается. Так, 24 апреля исполком Львовского горсовета отказал в передаче праха советского разведчика Николая Кузнецова родственникам. С соответствующей просьбой в горсовет обратилась его племянница Маргарита Брюханова. Кузнецов погиб весной 1944 года на территории Львовской области. В 1960 году его останки перенесли во Львов на Холм Славы, где могила находится по сей день, и она неоднократно подвергалась нападению вандалов.

Выступая во время заседания исполкома, заместитель мера Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и из СБУ. По его словам, Министерство культуры считает, что передача останков Кузнецова представителям государства-агрессора «является нежелательной и преждевременной», а в СБУ — что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ. Минкульт Украины и СБУ считают преждевременной передачу останков Николая Кузнецова родственникам в РФ © iskra-kungur.ru

В феврале 2020-го исполком Львовского горсовета уже предварительно рассматривал этот вопрос, и тогда Андрей Садовый заявил: «Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии… Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства».

Таким образом, цинизм постмайданной власти пробил новый уровень: теперь с Россией планируют торговать не только живыми заложниками, но и прахом павших в борьбе с нацизмом героев Великой Отечественной войны.