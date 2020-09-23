Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто проходит в Закарпатской области. Об этом 23 сентября написал в своем Twitter глава МИД Украины
«Сегодня посещаем знаменитое украинское Закарпатье вместе с Петером Сийярто. Каждая минута времени, инвестированная в диалог, общение и лечение ран украино-венгерских отношений, стоит часов недоразумений и споров, которые возникают, когда такого общения нет», — написал он.
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