Ищенко объяснил, как Россия объединится с Венгрией в борьбе против Украины
Ищенко объяснил, как Россия объединится с Венгрией в борьбе против Украины
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«Сегодня посещаем знаменитое украинское Закарпатье вместе с Петером Сийярто. Каждая минута времени, инвестированная в диалог, общение и лечение ран украино-венгерских отношений, стоит часов недоразумений и споров, которые возникают, когда такого общения нет», — написал он.    