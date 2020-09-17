Обсуждение политических вопросов фактически заблокировано украинской стороной, процесс политического урегулирования рискует зайти в тупик. Об этом сказала полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД непризнанной республики Наталья Никонорова по итогам состоявшегося 16 сентября заседания подгруппы по политическим вопросам

По словам полпреда ДНР, переговоры подгруппы по политическим вопросам были короткими.

«Четкой позиции украинской стороны мы так и не услышали, а письменные позиции Республик координатор от ОБСЕ Хайди Грау отказалась разослать участникам без объяснения причин своего решения. Очевидно, что все эти факты влекут существенный ущерб переговорному процессу», — заявила Никонорова, чьи слова цитирует пресс-служба МИД ДНР.

Полпред ДНР при этом подчеркнула, что «координатор Х. Грау приняла подобное решение в кризисный момент — после откровенного срыва Украиной договоренностей о совместной инспекции, достигнутых на внеочередном заседании 9 сентября».

Никонорова отметила, что, к тому же, «уходит время для внесения изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах» (согласно этому постановлению Рады от 15 июля, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса смогут состояться только после передачи Украине контроля над границей, что противоречит Минским соглашениям — Ред.). Донбасс без права выбора: большой шаг назад в вопросе мира © REUTERS, Gleb Garanich

«Пока постановление действует в имеющемся виде, украинские представители в Контактной группе, по сути, не имеют полномочий ничего обсуждать и согласовывать, поскольку украинский парламент своими решениями перечеркивает Минские соглашения, чем фактически выражает свое не признание своих обязательств по этим документам», — сказала Никонорова, добавив: «Последние события красноречиво указывают на то, что процесс политического урегулирования рискует зайти в тупик по вине украинской стороны».

«Полпред ДНР подчеркнула, что без изменения постановления о местных выборах невозможно договариваться ни по политическим, ни по гуманитарным, ни по экономическим вопросам», — говорится в сообщении.

По информации внешнеполитического ведомства ДНР, участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 16 сентября завершили переговоры в формате видеоконференции, следующее заседание пройдет 30 сентября.

В свою очередь, в Офисе президента Украины отметили, что переговоры ТКГ длились семь часов. В частности, сообщается, что «продолжено обсуждение подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых по принципу «всех на всех».

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся в ОРДЛО, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий», — говорится в сообщении.

«Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады», — так глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на заявления о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

Судя по всему, вопрос о постановлении Рады относительно местных выборов остаётся камнем преткновения в поиске путей мирного урегулирования.

Напомним, что ЦИК отменил местные выборы (которые состоятся 25 октября — Ред.) даже на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, лишив права голоса полмиллиона граждан Украины. Митинг за возвращение выборов в Донбасс прошел в Краматорске, люди требуют вернуть им право голоса © Официальный сайт "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что ЦИК планирует в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях, и местные выборы там будут назначены, как только для этого будут необходимые условия.

Однако оппозиционные политики и независимые эксперты напоминают, что президентские и парламентские выборы на этих территориях проводились, и условия с тех пор в худшую сторону не изменились. Так в чём же дело? Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Наталья Королевская предостерегла: «Если общество допустит реализацию этого сценария, в скором времени права голоса могут лишить граждан нашей страны во всех областях Украины».

По мнению критиков, власти просто опасаются провальных для себя результатов выборов на этих территориях (где ранее голосовали и за Зеленского, поверив его обещаниям, и за его партию). У такой версии есть основания. Как отметил в скайп-интервью изданию Украина.ру политолог Руслан Бортник, партия власти уже растеряла свой электоральный багаж. При этом, по его словам, последствия поражения на местных выборах могут быть достаточно серьёзными. Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если партия «Слуга народа» покажет результат ниже, нежели ей даёт сегодня социология на общенациональном уровне, то это будет означать для всех завершение этого проекта, подчеркнул эксперт. И тогда «олигархи, внешние партнёры, депутаты парламентских фракций начнут выстраивать свои линии, начнут думать о будущем без «Слуги народа», и это ускорит процесс распада этой модели управления».