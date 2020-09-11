Джо Байден за свою 47-летнюю карьеру возглавлял комитет Сената по международным делам и занимался внешнеполитическими вопросами, работая в Белом доме.
Балканская шахматная партия Трампа
Большим удивлением для мирового сообщества стала сделка, заключённая 4 сентября в Вашингтоне с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти.
«Американская предвыборная кампания вошла в заключительную фазу, если судить по интенсивности событий, и свою роль в ней сыграть довелось Сербии и Косово. Трамп вовлек две маленькие балканские страны в большую геополитическую партию, не спросив у них, хотят ли они этого», — пишет хорватское издание Advance.
План Белого дома состоит в том, чтобы наладить между конфликтующими сторонами экономическое сотрудничество, а уже оно будет способствовать решению политических разногласий. В документах, подписанных в Вашингтоне при посредничестве Трампа, Вучич и Хоти заключили соглашения не друг с другом, поскольку это означало бы признание Белградом Приштины как государства, а каждый с США, — безусловно, говорится об экономике, в частности об отмене Косово пошлин на сербские товары и реализации крупных инфраструктурных проектах. Но особо в глаза бросаются пункты, которые никак не связаны с урегулированием на Балканах, зато чётко вписываются в предвыборную программу Трампа.
Сербия и Косово обязались не использовать технологии 5G от «ненадёжных поставщиков». Очевидно, что под этой формулировкой подразумевается китайская компания Huawei, которую президент США, как и другие телекоммуникационные компании из КНР, обвиняет в краже американских технологий и передаче их властям Поднебесной. Трамп запретил госучреждениям своей страны использовать любое оборудование китайского производства.
Пекин уверен, что за всеми обвинениями стоит банальное желание Вашингтона вытеснить любые компании КНР с американского рынка.
«Так американский президент ещё больше расширил свою антикитайскую коалицию, в которую внезапно и, вероятно, невольно вошла и Сербия. Глава МИД Сербии Ивица Дачич посетил Пекин в конце февраля, то есть в разгар пандемии COVID-19 в Китае, чтобы тем самым выразить «солидарность Сербии с Китаем и китайским народом», как он сам выразился. В марте Вучич рассуждал о «стальной дружбе» между Сербией и Китаем, а теперь крайне необычным образом нанёс удар по собственному союзу с Пекином. От Косово ещё можно было ожидать запрета Huawei, но от Сербии, пожалуй, нет», — пишет Advance.
Ключевой момент в этой ситуации заключается в том, что Китай — это один из двух постоянных членов Совета Безопасности ООН (вместе с Россией), который накладывает вето на признание независимости Косово.
Ещё один пункт, явно продиктованный Дональдом Трампом, — обязательство Сербии перенести к 1 июля 2021 года своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Именно 45-й американский президент в 2017 году решил сменить адрес прописки дипмиссии своей страны, исполнив соответствующее постановление Конгресса, принятое ещё в 1995 году, и уже после этого аналогичным образом поступили Гватемала, Гондурас и Румыния.
Кроме того, многих удивило, что Вучич взял на себя обязательство в течение года не призывать остальные страны не признавать независимость Косово, благодаря чему 2 года назад сразу 18 стран отозвали своё признание статуса края. И это если учесть, что перед началом переговоров в Вашингтоне президент Сербии сделал несколько заявлений, в которых заверял своих соотечественников, что ни при каких обстоятельствах не подпишет бумаги, в которых хоть в какой-то степени признаёт Косово.
«За день до того, как Вучич подписал этот документ, полностью меняющий внешнюю политику Белграда, из него исключили пункт, который предусматривал обоюдное признание Сербии и Косово. Увидев пункт о признании Косово, Вучич якобы отказался от дальнейших обсуждений договора, но потом любезные хозяева встречи исключили этот пункт из текста. А что если его добавляли только ради того, чтобы потом вычеркнуть и чтобы все остальное прошло гладко? Что если исключение этого пункта задумывалось для того, чтобы дать возможность президенту Сербии заявить, что он ни за что не готов признавать независимость Косово?» — размышляет Advance.
Войн при Трампе не было. В чём дело?
Одним из своих главных достижений Трамп называет то, что он не втянул Америку ни в одну новую войну и сокращает военный контингент в тех странах, где военные были ещё до его прихода в Белый дом.
«Возрождение Трампом изоляционизма под лозунгом «Америка прежде всего» и его отвращение к международным институтам и союзникам США в демократическим мире, как минимум, отчасти стали результатом катастрофической войны Буша. Трамп апеллировал как раз к тем людям, которых отправляли умирать в заморских авантюрах Америки. Разгромив страны «Оси зла» (фашистскую Германию, Японию и Италию во Второй мировой войне — ред.), США стали, возможно, с избыточным энтузиазмом воспринимать свою военную мощь», — пишет американское издание Project Syndicate.
Автор статьи Ян Бурума связывает приход к власти популистов Дональда Трампа и Бориса Джонсона с формированием Соединёнными Штатами и Великобританией послевоенного порядка в значительной части мира.
«Конечно, есть много причин, которые нельзя назвать уникальными для США или Британии: рост экономического неравенства, закостеневшие институты, самодовольные элиты, враждебное отношение к иммигрантам и так далее. Но, на мой взгляд, нынешние проблемы в обеих странах связаны с их великим триумфом в 1945 году», — заявляет Бурума.
После войны Великобритания отказывалась от участия в создании общеевропейских институтов не только потому что считала, что тесная интеграция разрушит основы социального государства внутри королевства, но и потому что считала себя выше остальных — она оказалась в числе победителей войны, в которой другие европейские страны были либо на стороне фашистов, либо оказались оккупированными ими.
«Когда в 1950-е годы Британия была ещё в значительной степени первой среди равных, другие европейские страны были бы рады дать ей возможность стать лидером и определить будущее континента. Именно к этому призывала британцев Америка, которая испытывала намного меньше, чем Британия, сентиментальных чувств по поводу «особых отношений». Госсекретарь США Дин Ачесон назвал отказ Британии воспользоваться этой возможностью её «величайшей ошибкой в послевоенный период». И вот результат: изоляционистская Америка и Британия, всё сильнее отрывающаяся от Европы», — пишет Ян Бурума.