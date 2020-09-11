Отставание президента США Дональда Трампа от бывшего вице-президента Джо Байдена выросло до 7,5%, сейчас он пытается подняться в глазах избирателей за счёт побед во внешней политике, которую всегда считали его слабым местом. На эту «мозоль» на теледебатах наверняка будет давить его оппонент, который много лет занимался именно международными делами

Джо Байден за свою 47-летнюю карьеру возглавлял комитет Сената по международным делам и занимался внешнеполитическими вопросами, работая в Белом доме.

Балканская шахматная партия Трампа

Большим удивлением для мирового сообщества стала сделка, заключённая 4 сентября в Вашингтоне с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти.

«Американская предвыборная кампания вошла в заключительную фазу, если судить по интенсивности событий, и свою роль в ней сыграть довелось Сербии и Косово. Трамп вовлек две маленькие балканские страны в большую геополитическую партию, не спросив у них, хотят ли они этого», — пишет хорватское издание Advance. Президент-миротворец: Трамп может войти в историю примирившим Сербию и Косово © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

План Белого дома состоит в том, чтобы наладить между конфликтующими сторонами экономическое сотрудничество, а уже оно будет способствовать решению политических разногласий. В документах, подписанных в Вашингтоне при посредничестве Трампа, Вучич и Хоти заключили соглашения не друг с другом, поскольку это означало бы признание Белградом Приштины как государства, а каждый с США, — безусловно, говорится об экономике, в частности об отмене Косово пошлин на сербские товары и реализации крупных инфраструктурных проектах. Но особо в глаза бросаются пункты, которые никак не связаны с урегулированием на Балканах, зато чётко вписываются в предвыборную программу Трампа.

Сербия и Косово обязались не использовать технологии 5G от «ненадёжных поставщиков». Очевидно, что под этой формулировкой подразумевается китайская компания Huawei, которую президент США, как и другие телекоммуникационные компании из КНР, обвиняет в краже американских технологий и передаче их властям Поднебесной. Трамп запретил госучреждениям своей страны использовать любое оборудование китайского производства.

Пекин уверен, что за всеми обвинениями стоит банальное желание Вашингтона вытеснить любые компании КНР с американского рынка.

«Так американский президент ещё больше расширил свою антикитайскую коалицию, в которую внезапно и, вероятно, невольно вошла и Сербия. Глава МИД Сербии Ивица Дачич посетил Пекин в конце февраля, то есть в разгар пандемии COVID-19 в Китае, чтобы тем самым выразить «солидарность Сербии с Китаем и китайским народом», как он сам выразился. В марте Вучич рассуждал о «стальной дружбе» между Сербией и Китаем, а теперь крайне необычным образом нанёс удар по собственному союзу с Пекином. От Косово ещё можно было ожидать запрета Huawei, но от Сербии, пожалуй, нет», — пишет Advance.

Ключевой момент в этой ситуации заключается в том, что Китай — это один из двух постоянных членов Совета Безопасности ООН (вместе с Россией), который накладывает вето на признание независимости Косово.

Ещё один пункт, явно продиктованный Дональдом Трампом, — обязательство Сербии перенести к 1 июля 2021 года своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Именно 45-й американский президент в 2017 году решил сменить адрес прописки дипмиссии своей страны, исполнив соответствующее постановление Конгресса, принятое ещё в 1995 году, и уже после этого аналогичным образом поступили Гватемала, Гондурас и Румыния.

Кроме того, многих удивило, что Вучич взял на себя обязательство в течение года не призывать остальные страны не признавать независимость Косово, благодаря чему 2 года назад сразу 18 стран отозвали своё признание статуса края. И это если учесть, что перед началом переговоров в Вашингтоне президент Сербии сделал несколько заявлений, в которых заверял своих соотечественников, что ни при каких обстоятельствах не подпишет бумаги, в которых хоть в какой-то степени признаёт Косово. Бондаренко рассказал, каким может быть компромисс по Косово © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

«За день до того, как Вучич подписал этот документ, полностью меняющий внешнюю политику Белграда, из него исключили пункт, который предусматривал обоюдное признание Сербии и Косово. Увидев пункт о признании Косово, Вучич якобы отказался от дальнейших обсуждений договора, но потом любезные хозяева встречи исключили этот пункт из текста. А что если его добавляли только ради того, чтобы потом вычеркнуть и чтобы все остальное прошло гладко? Что если исключение этого пункта задумывалось для того, чтобы дать возможность президенту Сербии заявить, что он ни за что не готов признавать независимость Косово?» — размышляет Advance.

Войн при Трампе не было. В чём дело?

Одним из своих главных достижений Трамп называет то, что он не втянул Америку ни в одну новую войну и сокращает военный контингент в тех странах, где военные были ещё до его прихода в Белый дом.

«Возрождение Трампом изоляционизма под лозунгом «Америка прежде всего» и его отвращение к международным институтам и союзникам США в демократическим мире, как минимум, отчасти стали результатом катастрофической войны Буша. Трамп апеллировал как раз к тем людям, которых отправляли умирать в заморских авантюрах Америки. Разгромив страны «Оси зла» (фашистскую Германию, Японию и Италию во Второй мировой войне — ред.), США стали, возможно, с избыточным энтузиазмом воспринимать свою военную мощь», — пишет американское издание Project Syndicate. Трамп заявил, что не дал Болтону развязать «шестую мировую войну» © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Автор статьи Ян Бурума связывает приход к власти популистов Дональда Трампа и Бориса Джонсона с формированием Соединёнными Штатами и Великобританией послевоенного порядка в значительной части мира.

«Конечно, есть много причин, которые нельзя назвать уникальными для США или Британии: рост экономического неравенства, закостеневшие институты, самодовольные элиты, враждебное отношение к иммигрантам и так далее. Но, на мой взгляд, нынешние проблемы в обеих странах связаны с их великим триумфом в 1945 году», — заявляет Бурума.

После войны Великобритания отказывалась от участия в создании общеевропейских институтов не только потому что считала, что тесная интеграция разрушит основы социального государства внутри королевства, но и потому что считала себя выше остальных — она оказалась в числе победителей войны, в которой другие европейские страны были либо на стороне фашистов, либо оказались оккупированными ими.

«Когда в 1950-е годы Британия была ещё в значительной степени первой среди равных, другие европейские страны были бы рады дать ей возможность стать лидером и определить будущее континента. Именно к этому призывала британцев Америка, которая испытывала намного меньше, чем Британия, сентиментальных чувств по поводу «особых отношений». Госсекретарь США Дин Ачесон назвал отказ Британии воспользоваться этой возможностью её «величайшей ошибкой в послевоенный период». И вот результат: изоляционистская Америка и Британия, всё сильнее отрывающаяся от Европы», — пишет Ян Бурума.