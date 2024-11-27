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Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу

Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу - 27.11.2024 Украина.ру

Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу

Правнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова* уехала из России, как только стало известно, что ей грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы

2024-11-27T10:50

2024-11-27T10:50

2024-11-27T10:50

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В России в отношении правнучки Чкалова возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к терроризму", ей грозит до семи лет лишения свободы.Уголовное производство против Богдановой* было возбуждено после того, как она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили. Также правнучка Чкалова предложила расстреливать русских прямо на улице.Богданова* отметила, что готова даже спонсировать нападение на Москву. Делать это, по всей видимости, она собирается на заработанные в России деньги. Богданова является совладельцем российского ООО НТК "Авант", а чистая прибыль компании только в 2022 году составила 6,8 миллионов рублей.Правнучка летчика Чкалова призвала бомбить Москву и пообещала спонсировать удары на заработанное в РоссииПризывает уничтожить Москву и гордится ВСУ: правнучка Чкалова объявлена в розыск"Родственники это не комментируют. Понимаю, что им, порядочным людям, любящим Родину, вероятно просто стыдно. Только вот гражданка Богданова подобное молчание, в том числе от брата, члена парламентской патриотической партии Игоря Чкалова, баллотировавшегося в Государственную Думу в 2021 году, будет воспринимать соответственно. И совсем не так, как ее прадед, сказавший однажды, что он работает на 170 миллионов граждан страны, также, как они работают на него. Легко говорить про забвение памяти у других, старательно обходя неудобные семейные вопросы, оставаясь в стороне", - так прокомментировал ситуацию с правнучкой Чкалова журналист, член Общественной палаты Армен Гаспарян."Родственники это не комментируют": Гаспарян обратился в СК после призыва правнучки Чкалова бомбить МосквуВалерий Чкалов - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер.Чкалов родился в селе Василево Нижегородской губернии, сейчас этот город носит его имя - Чкаловск. Отец будущего летчика был котельщиком, а мать домохозяйкой. Она умерла, когда Валерию было всего 6 лет.В 1916 году отец направил мальчика на учебу в Череповецкое техническое училище в Новгородскую губернию (ныне - БОУ СПО ВО "Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова"). В 15 лет Чкалов впервые увидел самолет и загорелся мечтой об авиации.На днях правнучка другого известного в стране человека - первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Нина Хрущева получила от ворот поворот от "Ельцин-центра". Причиной стала та же, что и у Богдановой* русофобская риторика.* Признана в РФ иноагентом, также внесена в перечень террористов и экстремистов.

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