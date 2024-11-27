Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу - 27.11.2024 Украина.ру
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Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу
Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу - 27.11.2024 Украина.ру
Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу
Правнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова* уехала из России, как только стало известно, что ей грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы
2024-11-27T10:50
2024-11-27T10:50
новости
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россия
армен гаспарян
вооруженные силы украины
ск рф
уголовное дело
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В России в отношении правнучки Чкалова возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к терроризму", ей грозит до семи лет лишения свободы.Уголовное производство против Богдановой* было возбуждено после того, как она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили. Также правнучка Чкалова предложила расстреливать русских прямо на улице.Богданова* отметила, что готова даже спонсировать нападение на Москву. Делать это, по всей видимости, она собирается на заработанные в России деньги. Богданова является совладельцем российского ООО НТК "Авант", а чистая прибыль компании только в 2022 году составила 6,8 миллионов рублей.Правнучка летчика Чкалова призвала бомбить Москву и пообещала спонсировать удары на заработанное в РоссииПризывает уничтожить Москву и гордится ВСУ: правнучка Чкалова объявлена в розыск"Родственники это не комментируют. Понимаю, что им, порядочным людям, любящим Родину, вероятно просто стыдно. Только вот гражданка Богданова подобное молчание, в том числе от брата, члена парламентской патриотической партии Игоря Чкалова, баллотировавшегося в Государственную Думу в 2021 году, будет воспринимать соответственно. И совсем не так, как ее прадед, сказавший однажды, что он работает на 170 миллионов граждан страны, также, как они работают на него. Легко говорить про забвение памяти у других, старательно обходя неудобные семейные вопросы, оставаясь в стороне", - так прокомментировал ситуацию с правнучкой Чкалова журналист, член Общественной палаты Армен Гаспарян."Родственники это не комментируют": Гаспарян обратился в СК после призыва правнучки Чкалова бомбить МосквуВалерий Чкалов - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер.Чкалов родился в селе Василево Нижегородской губернии, сейчас этот город носит его имя - Чкаловск. Отец будущего летчика был котельщиком, а мать домохозяйкой. Она умерла, когда Валерию было всего 6 лет.В 1916 году отец направил мальчика на учебу в Череповецкое техническое училище в Новгородскую губернию (ныне - БОУ СПО ВО "Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова"). В 15 лет Чкалов впервые увидел самолет и загорелся мечтой об авиации.На днях правнучка другого известного в стране человека - первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Нина Хрущева получила от ворот поворот от "Ельцин-центра". Причиной стала та же, что и у Богдановой* русофобская риторика.* Признана в РФ иноагентом, также внесена в перечень террористов и экстремистов.
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Новости, Москва, Россия, Армен Гаспарян, Вооруженные силы Украины, СК РФ, уголовное дело

Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу

10:50 27.11.2024
 
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Правнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова* уехала из России, как только стало известно, что ей грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы

"После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске", - цитирует материалы издание, не уточняя, в какой именно стране находится Богданова*.

В России в отношении правнучки Чкалова возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к терроризму", ей грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное производство против Богдановой* было возбуждено после того, как она призвала бомбить Москву, заявив, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили. Также правнучка Чкалова предложила расстреливать русских прямо на улице.
Богданова* отметила, что готова даже спонсировать нападение на Москву. Делать это, по всей видимости, она собирается на заработанные в России деньги. Богданова является совладельцем российского ООО НТК "Авант", а чистая прибыль компании только в 2022 году составила 6,8 миллионов рублей.
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"Родственники это не комментируют. Понимаю, что им, порядочным людям, любящим Родину, вероятно просто стыдно. Только вот гражданка Богданова подобное молчание, в том числе от брата, члена парламентской патриотической партии Игоря Чкалова, баллотировавшегося в Государственную Думу в 2021 году, будет воспринимать соответственно. И совсем не так, как ее прадед, сказавший однажды, что он работает на 170 миллионов граждан страны, также, как они работают на него. Легко говорить про забвение памяти у других, старательно обходя неудобные семейные вопросы, оставаясь в стороне", - так прокомментировал ситуацию с правнучкой Чкалова журналист, член Общественной палаты Армен Гаспарян.
"Родственники это не комментируют": Гаспарян обратился в СК после призыва правнучки Чкалова бомбить Москву
Валерий Чкалов - советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер.
Чкалов родился в селе Василево Нижегородской губернии, сейчас этот город носит его имя - Чкаловск. Отец будущего летчика был котельщиком, а мать домохозяйкой. Она умерла, когда Валерию было всего 6 лет.
В 1916 году отец направил мальчика на учебу в Череповецкое техническое училище в Новгородскую губернию (ныне - БОУ СПО ВО "Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова"). В 15 лет Чкалов впервые увидел самолет и загорелся мечтой об авиации.
На днях правнучка другого известного в стране человека - первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Нина Хрущева получила от ворот поворот от "Ельцин-центра". Причиной стала та же, что и у Богдановой* русофобская риторика.
25 ноября, 17:30
Правнучке Хрущёва, заявлявшей, что "русские виноваты как нация", указали на двери "Ельцин-центра"Выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессора Нью-йоркского университета New School Нины Хрущёвой в "Ельцин-центре" отменено. Причина - жалоба общественников
* Признана в РФ иноагентом, также внесена в перечень террористов и экстремистов.
 
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