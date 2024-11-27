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Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны" - 27.11.2024 Украина.ру

Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обвинил президента США Джо Байдена в финансировании "вечной войны"

2024-11-27T10:52

2024-11-27T10:52

2024-11-27T10:52

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Один из пользователей соцсети прокомментировал новость о новом запросе американского лидера денег для Киева. Он высказал недовольство тем, что Байден ворует деньги налогоплательщиков США для того, чтобы "ускорить начало Третьей мировой".Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.Американский сенатор Майк Ли заявил, что этот запрос направлен на срыв попыток избранного президента Дональда Трампа провести мирные переговоры.Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала, что Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву. Конгрессмен подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки.Подробнее - в материале "Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, илон маск, киев, украина, дональд трамп, пентагон