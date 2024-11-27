Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны" - 27.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241127/1059243350.html
Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"
Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны" - 27.11.2024 Украина.ру
Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обвинил президента США Джо Байдена в финансировании "вечной войны"
2024-11-27T10:52
2024-11-27T10:52
новости
сша
джо байден
илон маск
киев
украина
дональд трамп
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_162:0:1229:600_1920x0_80_0_0_80a5d7ff49c991950cd3ce29242220a1.jpg
Один из пользователей соцсети прокомментировал новость о новом запросе американского лидера денег для Киева. Он высказал недовольство тем, что Байден ворует деньги налогоплательщиков США для того, чтобы "ускорить начало Третьей мировой".Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.Американский сенатор Майк Ли заявил, что этот запрос направлен на срыв попыток избранного президента Дональда Трампа провести мирные переговоры.Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала, что Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву. Конгрессмен подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки.Подробнее - в материале "Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября на сайте Украина.ру.
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058028131_295:0:1095:600_1920x0_80_0_0_da85fb1fec00a2c035224077fa573e6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, илон маск, киев, украина, дональд трамп, пентагон
Новости, США, Джо Байден, Илон Маск, Киев, Украина, Дональд Трамп, Пентагон

Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

10:52 27.11.2024
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х обвинил президента США Джо Байдена в финансировании "вечной войны"
Один из пользователей соцсети прокомментировал новость о новом запросе американского лидера денег для Киева. Он высказал недовольство тем, что Байден ворует деньги налогоплательщиков США для того, чтобы "ускорить начало Третьей мировой".
"Финансирование вечной войны", - написал Маск в ответ на это сообщение.
Ранее издание Politico сообщало, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.
Американский сенатор Майк Ли заявил, что этот запрос направлен на срыв попыток избранного президента Дональда Трампа провести мирные переговоры.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин указала, что Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву. Конгрессмен подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки.
Подробнее - в материале "Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДжо БайденИлон МаскКиевУкраинаДональд ТрампПентагон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Армия России установила огневой контроль над линиями снабжения ВСУ в Великой Новосёлке – Рогов
11:28Атака на Севастополь продолжается: что происходит в Крыму
11:06"Бегали в форме НАТО": под Курском "Ахмат" уничтожил группу переодетых военных
10:52Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"
10:50Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границу
10:28В ДНР планируют создать Центр непрерывного IТ-образования
10:20Захарова уличила Запад в попытках исказить восприятие применения "Орешника"
10:18Крым отражает атаки ВСУ: над Севастополем сбиты воздушные цели
10:16Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву
10:10На какой объект в Одессе Россия запустит "Орешник" в следующий раз – житель Приднестровья Амерберг
10:06Детонация длилась более 12 часов: на Украине поражены сразу несколько стратегических предприятий
09:27Британские депутаты призвали Байдена и Стармера к деэскалации конфликта на Украине
09:00"Ненормальный" запрос Байдена, разрушения, финал Зеленского. Главное на Украине на утро 27 ноября
08:06Главное за ночь 27 ноября
07:22К вопросу о третьем ракетном кризисе
07:00Павел Леонов: США в качестве мести России за "Орешник" уже превращают восточную Украину в мертвую зону
06:45Продают войну, живой товар и русофобию. Чем занимаются представители украинской элиты
06:30Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара
06:15Эксперт о том, как после ликвидации плацдармов ВСУ на Осколе ВС РФ смогут наступать на Купянск и Волчанск
06:05Анпилогов рассказал, как ВС РФ разрезали на части и заперли на восточном берегу Оскола группировку ВСУ
Лента новостейМолния