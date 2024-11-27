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В ДНР планируют создать Центр непрерывного IТ-образования
В ДНР планируют создать Центр непрерывного IТ-образования - 27.11.2024 Украина.ру
В ДНР планируют создать Центр непрерывного IТ-образования
Школьники в Донецкой Народной Республике получат возможность развивать свои способности в новом Центре непрерывного IT-образования. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки республики Олег Трофимов
2024-11-27T10:28
2024-11-27T10:28
2024-11-27T10:29
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Развитию IT-образования в регионе была посещена состоявшаяся 26 ноября встреча Олега Трофимова с директором Ассоциации инновационных регионов России Александром Смекалиным. Они обсудили участие ассоциации в создании Центра непрерывного ИТ-образования на базе ГБНОУ "Республиканский лицей-интернат "Эрудит" – центр для одаренных детей".Трофимов также сообщил, что Смекалин передал лицею наборы для изучения основ аналоговой электроники и передового робота Promobot V.4.Тем временем продолжается освобождение ДНР в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассказал об этом в публикации Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, новые регионы, сво, дети, школьники, it-специалисты, образование, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Новые регионы, СВО, дети, школьники, IT-специалисты, образование, ДНР
В ДНР планируют создать Центр непрерывного IТ-образования
10:28 27.11.2024 (обновлено: 10:29 27.11.2024)
Школьники в Донецкой Народной Республике получат возможность развивать свои способности в новом Центре непрерывного IT-образования. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки республики Олег Трофимов
Развитию IT-образования в регионе была посещена состоявшаяся 26 ноября встреча Олега Трофимова с директором Ассоциации инновационных регионов России Александром Смекалиным.
Они обсудили участие ассоциации в создании Центра непрерывного ИТ-образования на базе ГБНОУ "Республиканский лицей-интернат "Эрудит" – центр для одаренных детей".
"Новый Центр сможет обеспечить качественное дополнительное образование школьников и переподготовку учителей Донецкой Народной Республики в области современных ИТ-технологий", - отметил и.о. министра образования и науки ДНР в своём телеграм-канале.
Трофимов также сообщил
, что Смекалин передал лицею наборы для изучения основ аналоговой электроники и передового робота Promobot V.4.
Тем временем продолжается освобождение ДНР в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассказал об этом в публикации Российские штурмовые группы уже в центре Курахово, Большую Новоселку скоро освободят.