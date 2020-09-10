В среду, 9 сентября, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал четырехчасовое интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал о подноготной украинской внутренней и внешней политики. Картина получилась удручающей

В среду, 9 сентября, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал обширное интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Проблема коммуникации [с Россией] в том, что они — наши — общаются не теми каналами, что история придумала, и правилами дипломатическими, а они общаются какими-то средневековыми потусторонними переговорами. И не знаю, на какой стадии кто кого обманывает, наши керманычи (руководители — Ред.), ждут каких-то денег больших, уступок от России, возвращения Донбасса, контрибуции большие. Это как дети в детском садике. Они обсуждают будущее страны исходя из сказок и прошлогодних снов», — среди прочего заявил он.

Это весьма жёсткая и, как отмечают многие наблюдатели, точная характеристика украинского политического истеблишмента.

Опрошенные изданием Украина.ру эксперты уверены: мотивы, побудившие Богдана дать интервью Гордона, не только личные.

Горькая обида и не только

Если говорить о личных мотивах Богдана — бывшего главы Офиса президента и ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского, то в мотив обиды — один из самых очевидных.

«Честно говоря, то, что он там наговорил — это, в действительности, как мне кажется, набор слухов, причем обиженных — чувствуется какая-то обида во всей этой истории. Но есть нюанс, который связан с тем, что он, все-таки, бывший глава Офиса президента <…>

Во-первых, мы видим вектор удара по Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку в момент когда, в том числе, готовятся переговоры на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», когда ситуация с перемирием и так далее. Во-вторых, у него явно есть обида на то, что Зеленский отправил его в отставку. В-третьих, это происходит после того, как некоторые депутаты из орбиты Богдана, например Гео Лерос, были исключены из фракции «Слуга народа». В-четвертых, здесь действительно очень много совпадений с позицией Порошенко. Я не исключаю, что, возможно, здесь есть какое-то ситуативное подыгрывание с попыткой ослабить Зеленского как президента», — отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин.

В свою очередь политолог Кирилл Молчанов также уверен, что обида — это лишь один из мотивов Богдана. Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

«Естественно, что он чувствует обиду, потому что его выгнали. Он считает себя архитектором этой власти, что он выстроил президентскую вертикаль, а его использовали и выкинули. Да, в какой-то степени он начал играть против президента на стороне прозападного лобби. С ним связывают определенную часть депутатов-соросят типа Гео Лероса, с ним связывали ряд министров. Думаю, ситуативно Богдан будет держать связь с Коломойским — для того, чтобы расшатывать ситуацию вокруг Зеленского с тем, чтобы эта история закончилась досрочными президентскими выборами», — указал Молчанов.

В общем, мотивы Богдана не только личные, но и политические. И одним из тех, по кому интервью Богдана может болезненно ударить, является сменивший его на посту главы Офиса президента Андрей Ермак. Именно он стал одной из мишеней для критики Богдана.

Ермаку — Ермаково

Политолог Якубин считает, что интервью Гордону Богдан дал 9 сентября не случайно.

«Есть очень большое желание со стороны Богдана и близких ему людей сбить Ермака — и это очень заметно. И, заметьте, эта история началась сразу после отставки и назначения Ермака, а затем после того, как Ермак начал активничать по Донбассу. Я имею в виду, что первые так называемые записи Лероса появились как раз в канун планов по созданию консультативной группы, которые в итоге не были реализованы. Я думаю, что это не просто так.

Вообще у Порошенко и части украинского политического класса Ермак и его действия по Донбассу вызывают большой негатив. И есть попытка сбить его, возможно, с расчетом на то, чтобы Зеленскому так же не удалось ничего, потому что есть понимание, что во многом рейтинг его до сих пор держится на обещаниях закончить конфликт», — указал Якубин.

А вот другой украинский политолог, Алексей Попов, уверен, что для Ермака весь «компромат» от Богдана — не угроза.

«Я не вижу там компромата по поводу Ермака. Богдан заявляет, что Ермак общался с Порошенко. Ну и что? Общение с лидером одной из фракций — это легитимная функция главы президентской администрации. Не вижу там каких-то серьезных разоблачений. Как раз более серьезным испытанием для Ермака является совместная инспекция в районе Шумов», — заявил он в интервью изданию Украина.ру.

Его коллега — политолог Молчанов — придерживается похожих взглядов.

«Вряд ли это ударит по позициям Ермака, потому что для Зеленского понятно, что это критика идет со стороны человека, который обижен на Ермака. Во-вторых, Зеленскому банально не на кого менять Ермака. Круг близких людей из «95 квартала» закончился. Плюс Ермак еще спекулирует на том, что у него есть эксклюзивный канал коммуникации с Кремлем, и его некем потом будет заменить. Поэтому желание Богдана понятно, но навряд ли у него получится «сбить» Ермака, поскольку это приведет к полному разбалансу власти в окружении Зеленского», — отметил эксперт.

В общем, даже если интервью Богдана и было вызвано желанием насолить Ермаку, вряд ли экс-глава Офиса президента нанесёт сильный урон нынешнему главе этой структуры. А вот начальнику Ермака — президенту Владимиру Зеленскому — стоит напрячься.

Под прицелом

Политолог Молчанов уверен: сильнее, чем Ермака, интервью Богдана может обеспокоить Зеленского. Политолог Марков сказал, что общего между Зеленским и Януковичем © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Богдан выступил застрельщиком Ермака и собирает определенную коалицию против Зеленского, обозначив себя как человека, который будет играть по другую сторону. Я думаю, что, так как он является архитектором власти Зеленского, у него много компромата на его команду. И цель — спровоцировать досрочные выборы нового президента на Украине. Ведь в интервью Богдан, когда говорил о том, кто будет следующим президентом страны, фамилию Зеленского не упоминал», — отметил он.

Алексей Попов осторожнее в высказываниях. Он считает, что речь может идти о том, что Богдан нацелился на перспективу, а работает он в связке с олигархом Игорем Коломойским.

«Богдан ведет свою игру и демонстрирует, прямо не упрекая Зеленского, что президент находится в окружении не тех людей. Судя по тем деятелям, которых он упоминал, Гройсман, Портнов, Кличко, Разумков, он намерен работать на перспективу. Сейчас Богдана связывают с Коломойским, наверно, это правильно», — указал Попов.

А вот Алексей Якубин уверен, что интервью могут использовать даже для организации протестов против Зеленского.

«Уже это интервью активно пользуется теми, кто и так верил в негатив, связанный с Зеленским. Да, оно будет использовано, возможно, у Порошенко так же. Много слухов ходит, возможно, на осень готовятся протесты или попытки протестов. Мы даже сейчас видим их — по поводу перемирия и совместной патрульной миссии. Так что да, без сомнения, интервью Богдана будет использовано врагами Зеленского и противниками того курса, который он ведет в том числе по отношению к Донбассу», — указал Якубин.

В целом эксперты уверены: интервью Богдана если и не достигнет ряда своих целей, всё равно скажется на украинской политике, качество которой так точно охарактеризовал сам Богдан.