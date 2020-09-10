Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. После этого якобы из-за поступивших угроз Богдан вынужден был покинуть Украину

Вечером 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан завёл Telegram-канал и в первой же записи сообщил, что вынужден покинуть страну из-за угроз.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу», — написал Богдан, сопроводив запись фотографией с нулевого километра и подмигивающим смайлом.

На фотографии Богдан улыбается.

Интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, о котором рассказал экс-глава ОП, появилось ранее в тот же день. Оно длилось рекордные для Гордона четыре часа.

Ряд заявлений Богдана уже вызвали обсуждение в украинском обществе.

Верный бендеровец

Любителям русской литературы памятен другой переход границы с Румынией. И переход этот был неудачным. Тогда границу, правда, нелегально, переходил великий комбинатор, сын турецкоподданного Остап Бендер. Так и не попав в тогда ещё капстрану, Бендер произнёс свою знаменитую фразу: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в дворники!»

У Богдана — опытного юриста и одного из бывших высших чиновников — вряд ли возникли бы трудности с тем, чтобы легально покинуть Украину и жить, не бедствуя и не работая, а если уж и трудясь, то не дворником.

Правда, украинские СМИ уже засомневались в том, что экс-глава Офиса президента действительно покинул страну. И дело не только в смайлике и в улыбке в кадре. Богдан — известный пересмешник, трикстер украинской политики. Он уже выставлял украинских журналистов дураками, когда 1 августа 2019 года, будучи главой Офиса президента, через одного из своих заместителей слил им своё заявление об отставке. «Хотели испугать»: Богдан обвинил спецслужбы Украины в поджоге сразу двух машин © пресс-служба президента Украины

Украинские СМИ наперегонки написали об отставке этого человека, а некоторые, вроде «24 канала» даже опубликовали фото заявления с весьма странными формулировками. Не смутило их и отсутствие подписи и даты под заявлением. В итоге бывший тогда заместителем Богдана Руслан Рябошапка вынужден был официально опровергать отставку Богдана. За своего подчиненного подчас приходилось оправдываться даже президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Богдана многие считали человеком олигарха Игоря Коломойского, которого многие тоже называют трикстером, правда, среди украинских олигархов. Коломойский, кстати, тоже известен своими проблемными отношением с украинскими журналистами.

В конечном итоге «самый весёлый» глава президентской администрации всё же ушёл в отставку 11 февраля 2020 года. На его место пришёл Андрей Ермак. И именно Ермак будет одним из главных пострадавших от интервью Богдана.

Сказание о Ермаке

Пятый президент Украины Пётр Порошенко стал одним из предметов обсуждения Гордона и Богдана. Однако, вспоминая Порошенко, Богдан раскритиковал совсем другого политика.

«То, что сейчас происходит, это раздувание рейтинга Петру Алексеевичу. Я слышал, что некоторые работники Офиса президента часто бывают в Санаханте (элитном магазине одежды и обуви в Киеве — Ред.) и обедают с Петром Алексеевичем. Эти совпадения бывают очень часто <…> Это часто происходит. Некоторые Telegram-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум четыре раза это произошло», — заявил он Гордону.

Богдан заявил, что не будет называть фамилии, но намекнул, что речь о людях с самого верха.

«Мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, говорить: «Что же он сказал», а ему будут говорить: «Он же тебя не называл, что ты нервничаешь», — указал Богдан.

Примечательно, что в 2013-2014 годах Ермак, как утверждают украинские СМИ, фактически управлял бутиком Sanahunt. Да и в июле этого года журналисты «Схем» выпустили расследование о визитах Ермака в этот бутик.

Ближе к концу интервью, впрочем, Богдан уже прямо заявил, что именно Ермак встречается с Порошенко в бутике.

«Очень важный нюанс, который я вижу. Вот «Прямой» канал очень плохо отзывается о президенте, но нет ни слова плохого о Ермаке. И возьмем «112», Zik, NewsOne. Кабмин — это страшное зло, Зеленский — плохой. А слова о Ермаке нету <…> Я слышал такие слухи [что Ермак встречается с Порошенко в Sanahunt]», — рассказал Богдан о том, как СМИ освещают деятельность Ермака и ответил на уточняющий вопрос Гордона о встречах.

На Ермака экс-глава Офиса президента намекнул и рассказывая о задержании 33 россиян в Белоруссии летом этого года. Богдан фактически подтвердил версию о спецоперации украинских спецслужб, которая была сорвана из-за слива сверху. «Наобещали одно — не сделали ничего»: Богдан заявил Гордону, что Украина «жестко кинула» Путина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Насколько я слышал, я могу ошибаться, была создана фирма, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли. Это не сказка была. Эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьезная больше года. Ее разрушил один телефонный звонок и этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это?— Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывет когда-то», — заявил Богдан.

При этом он отметил, что по его информации звонил человек «из самого ближайшего окружения» Зеленского.

Ранее анонимные источники украинских СМИ и Telegram-каналов называли именно Ермака тем, кто слил информацию о готовящейся спецоперации россиянам.

Кстати, отношения с Россией тоже заняли важную часть интервью.

Секретное соглашение и обида Путина

Говоря об отношениях с РФ, Богдан ответил и на вопрос Гордона о документе из 13 пунктов, которые якобы пообещал россиянам выполнить Ермак.

«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли — вы нам воду в Крым, мы вам пленных — вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда — а вы нам… что-то. Конечно, это утопия. Я точно знаю: в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков. Оно уже заканчивается — остался один Аваков. Последнего — Бурбу (экс-глава Главного разведуправления Минобороны — Ред.) — уволили. А до этого просто отследить. Это опять же шутка, но как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то — приходят оттуда: «А вот этого можно?— Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был», — отметил Богдан.

Бурбу он назвал ответственным за спецоперацию по выманиванию россиян на Украину и «проукраинским парнем».

На уточняющий вопрос Гордона, где же украинская власть согласовывает кандидатуры на госдолжности, Богдан однозначно ответил: «К западникам точно не ходят». Правда, позже он заявил, что всё сказанное о процедурах назначения — это скорее шутка, чем правда. «Это яд». Зеленский сделал резкое заявление в интервью израильской газете © пресс-служба президента Украины

Но ещё до того, как рассказать о принципах кадровой политики, Богдан остановился на взаимоотношениях президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

«Путин очень с уважением отнёсся к Зеленскому. И чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Он во время разговора, мне показалось, провёл аналогию с собой — молодым президентом. У него чуть похожая ситуация: у него Чечня была, развал экономики», — указал Богдан.

На ряд вопросов о разговоре Путина и Зеленского он категорически отказался отвечать. При этом он заявил, что на встрече в Париже Путин вёл себя с Зеленским очень уважительно.

«Проблема в том, что, то, что я знаю, на сегодняшний день всё кардинально поменялось <…> То, что я вижу, мне кажется, что мы его в чём-то жестко кинули. Да, наобещали одно, а сделали — ничего», — указал Богдан.

При этом Богдан уверен, что мир с Россией всё же будет.

«С Россией мир будет. Но не сейчас <…> Они не готовы отойти от Минских соглашений. Для них принципиальны изменения в Конституцию <…> У них всё чётко и логично построено. Но у нас общество не готово обсуждать это», — указал он.

Он ещё много говорил по самым разным вопросам, в том числе и о том, что касается отношений Украины с Западом, и о том, что творится в самых верхах.

«Это интервью — это его обращение к Зеленскому, который запутался, а это попытка открыть глаза Президенту, что дела идут не так как ему «рисуют» и показывают», — охарактеризовал интервью Богдана популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

Однако, судя по украинским СМИ, пока результат интервью Богдана один — удар по действующему президенту и его имиджу. И вряд ли Зеленский это простит своему наверняка уже бывшему другу.