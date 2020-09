Во вторник, 1 сентября, из фракции «Слуги народа» исключили народного депутата Гео Лероса. В прошлом художник и клипмейкер, он успел прославиться как один из критиков новой украинской власти, хотя в парламент попал именно в составе «Слуги народа»

Во вторник, 1 сентября, на заседании Верховной Рады Украины был исключен из фракции «Слуга народа» один из её членов — нардеп Гео Лерос. Перед этим он выступил с трибуны Верховной Рады с обличительной речью в адрес украинской власти.

«Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. И в завершение, господин президент, у меня к вам один вопрос: вам не стыдно?» — окончил свою речь после длительного перечисления грехов нынешнего руководства страны народный депутат от партии власти.

Итог не заставил себя долго ждать. Вечером стало известно об исключении Лероса из фракции «Слуги народа».

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины», — говорилось в заявлении пресс-служба партии власти.

Позже поползли слухи, что исключения Лероса добивался чуть ли не сам президент Владимир Зеленский, который якобы звонил главе фракции Давиду Арахамии. Последний вынужден был развеять слух. Скандальное начало. Осенняя сессия Верховной Рады будет жаркой и непредсказуемой © пресс-служба президента Украины

«Нет, это неправда (о звонке президента. — Ред.)… У него был конфликт с главой Офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально… Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия… Это нормальный процесс», — заявил Арахамия.

Сам же Лерос заявил, что его не запугать и не остановить.

«Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, в парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам — нет», — написал он в Facebook.

Впрочем, тот факт, что его исключили из фракции, но он остался в парламенте, весьма красноречиво свидетельствует об этом народном депутате.

Очень хитрый депутат

Одесский журналист, главред издания «Таймер» Юрий Ткачёв, комментируя исключение Лероса из «Слуги народа», отмечает: депутат Лерос достаточно технично покинул партию власти.

«А вот Гео Лерос — хитрый! Решил свалить из зашкварившейся фракции «Слуги народа». Но просто так свалить он не может, ибо он списочник и потеряет мандат. Так что в итоге решил сделать так, чтобы его исключили: так он и с фракцией попрощается, и депутатское место сохранит», — отметил Ткачёв.

Об этом же говорил и Арахамия, заявив, что полгода Лерос делал заявления, однако фракция не вмешивалась. По словам главы фракции «Слуга народа», что Лерос прошел в Раду по спискам, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат. Поэтому, по мнению Арахамии, фракция помогла Леросу не потерять мандат.

У Лероса действительно были напряженные отношения с властью. Так, несмотря на то, что был избран от «Слуги народа», как только рейтинги власти пошатнулись он начал её критиковать, поддерживать людей из оппозиционных партий, а также людей вроде радикала Сергея Стерненко. Отдельная история — его вражда с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

При этом во власть Лерос попал как общественный активист. Клипмейкер и художник, прославившийся как автор муралов, после Майдана 2013-2014 годов он инициировал проект "Art United Us", который стартовал в Киеве, но охватил и другие города Украины. Изначально о поддержке проекта заявил мэр Киева Виталий Кличко, однако денег от него так и не дождались. Арахамия рассказал, почему Лероса исключили из фракции «Слуги народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Лерос также был куратором проекта "More Than Us" от Министерства информационной политики, в рамках которого на Украину доставили иностранных художников, которые написали восемь муралов. На проект выделили 3,6 млн грн (около 10 млн руб). Однако позже выяснилось, что художники работали бесплатно. Общественность заинтересовала судьба выделенных бюджетных денег, но внятных пояснений она так и не дождалась: заявили лишь, что деньги ушли на оплату перелётов и проживания.

Несмотря на это, Лерос остался на плаву. И его включили в списки «Слуги народа», о чём позже пожалел сам президент Зеленский.

Горечь Зеленского

В 2020 году президент Украины в интервью «Украинской правде» признавал: в Леросе он ошибся.

«Я считаю, что он аферист. Мне его привел Кирилл [Тимошенко] с [Андреем] Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал — хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял», — с горечью признавался Зеленский в июне 2020 года.

Впрочем, Лерос — далеко не первый нардеп из фракции «Слуги народа», который позже рассорился с партией власти. Так, в ноябре 2019 года из фракции исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова.

Первая заявила, что её мужа — гражданина РФ Алексея Алякина — задержала СБУ, чтобы оказать на неё давление и заставить проголосовать за законопроект о продаже земли. Поляков же заявил, что вызвал гнев «начальства» желанием отставки генпрокурора Руслана Рябошапки и записями в Telegram-канале.

Причина проста: партию набирали «с бору по сосенке», сметая туда всех сколько-либо заметных людей, не сильно запятнанных в связях с власть имущими (впрочем, даже тут у «Слуги народа» были весьма постыдные проколы). Да и внятной идеологии не было. В итоге вышло, что вышло.

Но Лерос — случай особый. В конце марта он прославился обнародованием «плёнок Ермака» — записей с прослушкой брата главы Офиса президента, которые дали основания говорить о масштабной коррупции в окружении Зеленского.

Сам глава Офиса президента обратился в ГБР и Службу безопасности по поводу этих записей.

В мае Зеленский намекнул на то, что Лерос его шантажировал.

«Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего, я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это», — заявил украинский президент на пресс-конференции, отметив, что не готов говорить, так как идёт следствие.

Впрочем, это были не единственные аудиофайлы, связанные с Леросом. В конце июня журналист Денис Бигус заявил, что именно Лерос предоставил ему файлы, которые позволили обвинить не только мэра Киева Виталия Кличко, но и ряд людей из «Слуги народа» в коррупции.

«Полгода тому назад СБУ обыскала этот офис (организатора тендеров в Киеве. — Ред.). Расследовала переплаты на киевских тендерах. Дым в офисе — от сожженных документов. Бумаги сгорели. Но СБУ изъяла ноутбук и… всё. Прошло полгода, и в деле — тишина. Тем временем содержимое ноутбука попало к народному депутату Гео Леросу, а тот передал данные нам. И какие данные, ммм!» — сообщил Бигус.

При этом как Лерос получил данные, которые были изъяты СБУ, журналист так и не объяснил. Политолог Марков объяснил, почему украинские спецслужбы пустились во все тяжкие © Служба безпеки України

А с учётом того, что СБУ не раз обвиняли в насыщенности кадрами, связанными с предыдущей властью, связи Лероса могут быть более, чем любопытными.

Тут не следует забывать и о том, что Лерос засветился в последнее время на акциях протеста, участники которых критиковали власть. При этом на этих же акциях были замечены и представители оппозиционных партий «Голос» и «Европейская солидарность».

В общем, с уходом Лероса как партия «Слуга народа» не потеряла. Другое дело, что депутат остался в Раде. То есть власть получила ещё один вражий штык в парламенте.

Самому же чутью Лероса можно позавидовать: он покинул партию, когда её рейтинги падают и до весьма вероятного краха на местных выборах. При этом покинул её как противник власти и борец «за всё хорошее». А значит, фамилию Лерос мы ещё услышим.