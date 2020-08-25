Во вторник, 25 августа, белорусская оппозиция продолжит акции протеста. Ожидается, что лидер оппозиции, кандидат на выборах президента в Белоруссии Светлана Тихановская сделает заявление

В понедельник, 24 августа, Украина отмечала День независимости. В этот день 29 лет назад Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. На следующий день — 25 августа 1991 года — пятая внеочередная и чрезвычайная сессия Верховного Совета БССР придала Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27 июля 1990 года силу закона. На сессии приняли закон «О придании статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете БССР». Белоруссия официально объявила себя независимым государством.

Примечательно, что этот день не входит в число государственных праздников Республики Беларусь. С 1996 года День независимости отмечается 3 июля, в честь дня освобождения Минска от нацистов. Такое решение было принято на референдуме 1996 года. До этого День независимости отмечался 27 июля. И вот белорусская оппозиция решила вспомнить о позабытой дате. Чиновник Госдепа рассказал Тихановской, как укрепить демократию в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Завтра у нас праздник! 25 августа 1991 года патриоты Беларуси (вместе с депутатами БНФ) заставили Верховный Совет проголосовать за Независимость нашей страны. Примечательно, что тогдашний депутат Александр Лукашенко был одним из немногих, кто воздержался от голосования», — сообщил 24 августа ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.

В этой же публикации рассказывалось о плане протестующих на 25 августа. Так, в Минске в 10:00 должен был начаться митинг у Следственного комитета РБ в поддержку члена Координационного совета Павла Латушко. Кроме того, на 18:00 было запланирован очередной митинг в центре белорусской столицы.

«Собираемся на Площади Независимости и отмечаем историческую дату в жизни нашей страны. Надеемся, что те самые легендарные депутаты также придут и расскажут молодёжи, как это было», — отмечалось в публикации.

В полдень в другом белорусском городе — Молодечно — состоится прощание с Никитой Кривцовым — протестующим, который пропал, а позже был найден повешенным. СК Белоруссии заявил, что следов насильственной смерти на теле не найдено. Тихановская озвучила свою задачу на выборах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В остальных городах в 18:00 тоже запланированы акции протеста, при этом — в любых форматах. Τelegram-канал призвал белорусов «выбирать на свой вкус».

Завершалось сообщение о протестах анонсом нового выступления конкурентки президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

«Ждите очень важное обращение от Светланы Тихановской! Жизнь новой Беларуси только начинается!» — указывалось в сообщении.

Таким образом, можно ожидать попытки вдохнуть жизнь в затухающий протест. Протестующие не намерены сдаваться, а значит, белорусской власти придётся быть настороже.

Как 29 лет тому назад

Белорусская оппозиция неслучайно вспомнила о знаменательной дате. Провозглашению независимости Белоруссии предшествовали весьма знаменательные события. 24 августа 1991 года Белорусский народный фронт вывел на тогдашнюю площадь Ленина (сейчас — площадь Независимости) десятки тысяч человек. В зал Верховного Совета внесли бело-красно-белый флаг.

В то же день председатель Верховного Совета БССР Николай Дементей подал в отставку, и первым главой независимой Белоруссии стал Станислав Шушкевич, который позже подпишет Беловежские соглашения, ознаменовавшие окончательный развал СССР.

А 25 августа после провозглашения независимости Верховный Совет Белоруссии принял постановления «О временном приостановлении деятельности КПБ — КПСС на территории Республики Беларусь» и «О департизации органов государственной власти и управления Республики Беларусь, государственных предприятий, учреждений, организаций и собственности Коммунистической партии».

В общем произошло всё то, чего хотела бы нынешняя оппозиция — смена власти под символами, которые использует нынешняя оппозиция при этом официально бело-красно-белый флаг стал государственным флагом Белоруссии лишь в сентябре 1991 года), и некое подобие «люстрации».

Примечательно также, что в окружении Тихановской есть люди, которые тогда играли активную роль в общественных процессах. Так, в Белорусском народном фронте состоял Алесь Беляцкий, который сегодня входит в Координационный совет.

В общем, параллели между событиями 29-летней давности провести можно. Но удастся ли оппозиции и протестующим воплотить свою мечту?

В ожидании переформатирования

Даже сторонники протестующих признают: вечно протестовать очень сложно. Неудивительно, что в некоторые дни, например накануне 23 августа, даже в оппозиционных Τelegram-каналах признавали: нужно отдохнуть. 23 августа протесту не удалось прогнуть власть под себя, президент Лукашенко с оружием в руках продемонстрировал готовность к самым жестким мерам, а министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил протестующих, что иметь дело оппозиционеры будут не с милицией, а с военными. Теперь многие отмечают: власть одержала тактическую победу.

«Если белорусские власти сейчас не допустят повторения экстремального полицейского насилия против протестующих и если на следующих протестных митингах не появятся традиционные для майданов «неизвестные снайперы», ситуацию можно считать стабилизировавшейся (тем более что внешние силы за исключением Польши и Литвы публично вмешиваться в ситуацию, мягко говоря, не рвутся)», — отметил 24 августа историк Александр Дюков.

В то же время, он отметил, что это не означает, что всё вернется к прежнему состоянию.

«Стабилизация — это не значит, что все вернется на круги своя. Возвращения к политической ситуации до выборов по очевидным причинам уже не будет — процессы общественной политизации и осознания разности интересов различных сообществ запущены. Разумеется, и власти, и рупоры протеста будут пытаться вернутся к концепции «мы все белорусы, нам нечего делить, надо только…» (убрать внешнее влияние/убрать Лукашенко; нужное подчернуть) — но это уже не сработает», — отметил Дюков. Затянувшееся белорусское противостояние может быть выгодным для Лукашенко – Золотарёв © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

По его словам, система нуждается в перестройке. Необходима реальная политическая конкуренция — это позволит сделать систему более устойчивой. Но белорусам нужно учесть опыт украинцев.

«Реальная политическая конкуренция не дает перевернуть в стране «все вдруг» — это мощный стабилизирующий политическую систему элемент. Ну а кроме того, это способ дать легальный выход публичной активности.

Да, разумеется, вмешательство садовника все равно нужно — например, как показал украинский опыт, радикалам ни при каких условиях нельзя отдавать управление в каких-либо регионах (гигантской ошибкой Януковича было отдать ВО «Свобода» советы западноукраинских областей). Но это уже технические моменты. Так что Белоруссии сейчас нужна реальная конкуренция партий — прозападных, пророссийских, левых, правых, националистических. Ну и социализма в экономике должно быть меньше, тогда и политических забастовок не будет», — указал российский историк.

Необходимость перемен признают и белорусские эксперты.

«По идее, на своей инаугурации Лукашенко должен провозгласить начало подготовки конституционной реформы и пригласить наиболее конструктивную часть оппозиции вносить свои предложения. Платформой для обсуждения изменений может стать парламент или специально созданный для этого совет. Дальнейшие уличные акции вряд ли возымеют действие, мобилизационный ресурс у оппозиции достиг предела, это максимум, что она может собрать и бесконечно это делать не получится. А вот реально поучаствовать в изменении политической системы можно», — указал политолог Алексей Дзермант, добавив, что оппозиции для этого нужно будет «порвать с внешним управлением».

Позже он анонсировал перемены, однако отметил, что вряд ли они понравятся оппозиции.

«Перемены, конечно, будут. Только не те, которых хотят западные кукловоды. А многие из тех, кто выходит под б-ч-б (бело-красно-белым знаменем — Ред.), об этом сильно пожалеют, но таковы парадоксы истории. Мы-то все равно победим», — написал политолог в Facebook.

Но как бы то ни было, протест в Белоруссии не стоит списывать со счетов. И то, что скажет сегодня Тихановская, может повлиять на историю белорусских протестов.

В конце концов, на той же Украине Майдан длился три месяца, то вспыхивая, то затухая. И когда, казалось бы, у власти были железобетонные основания его разогнать, руководство Майдана подписало по сути капитуляцию, власть посыпалась.

Впрочем, в Белоруссии другая ситуация: всё-таки сказываются отличия как в устройстве государства, так и в личности лидера. Лукашенко — не Янукович.