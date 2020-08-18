Протесты в Белоруссии продолжаются. Поводом к ним стали итоги президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с результатами: c 10 августа по вечерам и ночам протестующие выходят на улицу, требуя пересчёта бюллетеней

Силовики жестко зачищали протесты, задержаны около семи тысяч человек. В настоящее время большинство из них освобождены. Пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.

Ход протестов: Илон Маск поможет?

Во вторник, 18 августа, акции оппозиции носили мирный характер, теперь они проходят в форме забастовок и немногочисленных митингов и демонстраций. В то же время МВД Белоруссии сообщило, что ранее, в ночь на 16 августа, в ходе массовых протестов на Партизанском проспекте в Минске погиб один из протестующих, после того как его сбил автомобиль.

Накануне руководитель штаба оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала устроить в республике всеобщую забастовку, чтобы показать действующей власти, что протестующие готовы нанести ей «конкретный экономический ущерб». Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом Мороз призывает сограждан бастовать, не боясь остаться без денег. По её словам, в Белоруссии уже созданы фонды помощи, и поддержку населению готов оказать даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

По данным портала tut.by, во вторник не вышли на работу более двух десятков сотрудников Белорусского радио, в их числе сотрудники радио «Сталіца» и «Беларусь», а также звукорежиссеры, обслуживающие все станции.

В обнародованном обращении присоединившиеся к забастовке сотрудники радио пояснили, что будут бастовать до тех пор, пока не будут проведены перевыборы, не прекратятся задержания мирных протестующих, не будут освобождены политзаключенные, а СМИ страны не начнут объективно освещать происходящее.

Впрочем, забастовка сотрудников Белтелерадио может быть даже полезна для Лукашенко, поскольку «атмосфера в информационном пространстве третьей чисто русской республики станет чище». Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Наблюдается брожение и в театральной среде. Министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь утром во вторник встретился с коллективом Национального театра им. Я. Купалы. Актеры недовольны увольнением своего директора Павла Латушко, поддержавшего протесты. Если его не восстановят в должности, труппа намерена покинуть театр, сообщает Sputnik Беларусь.

На данный момент известно, что заявление на увольнение уже подали 50 членов основной труппы театра. Украина это прошла. Что показали протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

А к зданию белорусского МИД пришли демонстранты, чтобы поддержать пятерых увольняющихся в знак поддержки протестов дипломатов.

Достаточно креативно оппозиция действует в интернете. Так, в социальной сети Instagram появились публикации в поддержку протестов, объединенные хештегом #кусьзабеларусь. Хештег чаще всего прикреплен к фото кошек, иногда — собак.

Относительно забастовки на предприятии «Белруськалий», то, по сообщениям СМИ, предприятие пока продолжает работу на сниженных мощностях, однозначной позиции по остановке производства нет. Тем временем стачком предприятия объявил общий сбор работников на площади с 15.00 во вторник и начиная со среды, 19 августа, с 9.00.

«На работу не выезжаем, выезжаем на площадь, явка строго обязательна!» — заявил сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшемся 18 августа заседании Совета безопасности республики обвинил созданный оппозицией Координационный совет в попытке захвата власти — «со всеми вытекающими последствиями». Он предупредил тех, кто вошел в этот штаб, что власть будет принимать адекватные меры, «но исключительно по Конституции и закону».

Реакция Запада, Киева и России

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Меркель в беседе с Путиным рассказала, что должен немедленно сделать Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как сообщили в Кремле, в ходе беседы «обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов».

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Кабинета министров ФРГ сообщила, что Меркель выразила обеспокоенность происходящим в Белоруссии и «…подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Ещё один примечательный момент. Белорусский оппозиционер, экс-кандидат в президенты РБ Валерий Цепкало 18 августа попытался вылететь из столицы Украины, где он сейчас находится, в Польшу, однако в последний момент ему было отказано в выезде из страны под тем предлогом, что предоставленные документы будто бы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.

Хотя еще недавно белорусский политик побывал в Польше без каких-либо затруднений.

Комментарии экспертов и общественности

Чем и когда закончится белорусский кризис, сказать пока сложно. Как отмечает политолог Ростислав Ищенко, в настоящее время, «если власть уже не контролирует умы и сердца белорусов, то оппозиция их не контролирует пока ещё». При этом «большая часть населения пассивно ждёт исхода борьбы».

Руслан Бортник: Поддержит ли Россия Лукашенко, зависит от исхода борьбы внутри протестного движения © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник. По его словам, президент Белоруссии может надеяться даже на то, что «в конечном итоге погода ухудшится, и для протестов станут намного хуже условия».

«И, выиграв время, он (Лукашенко. — Ред.) надеется таким образом погасить этот протест, снова свести его к таким незначительным пикетам. Надеется трансформировать этот «недомайдан» в стандартные пикеты недовольства, которые и раньше были в Белоруссии», — пояснил Бортник в интервью изданию Украина.ру.

Он также подчеркнул, что оппозиции не удалось организовать полноценный майдан с отдельной территорией, со своими боевыми отрядами, с силовым захватом государственных учреждений. По мнению эксперта, «это является следствием того, что белорусские силовики изначально продемонстрировали готовность применять силу, хоть это далось и дорогой ценой».

Определённые изменения в тактике власти отметил и президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов. По его словам, «Лукашенко наконец понял, что проще по мягкой оборонительной схеме работать по улицам, при этом в информационке и технологической части какую-то свою повестку вести, а не играть на заднем плане».

Как считает Абзалов, кроме всего прочего Лукашенко сейчас необходимо выправлять отношения с Москвой, и «переговоры будут непростые».