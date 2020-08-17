Среди украинских парламентских партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) фактически заняла левую нишу, став второй по популярности после президентской партии «Слуга народа»

По сути, партия заняла сейчас социал-демократическую позицию — всё-таки и её лидер Виктор Медведчук был одним из основателей Социал-демократической партии Украины (СДПУ/о), а Коммунистическая партия на Украине запрещена и разгромлена. Костяк избирателей ОПЗЖ составляют преимущественно малообеспеченные слои городского населения юга и востока Украины. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Националисты и националистические СМИ постоянно называют ОПЗЖ «пророссийской» партией, а ее лидера Виктора Медведчука — не иначе, как «кумом Путина». Офисы партии регулярно становятся объектами нападений и поджогов. На днях же власти решили рассмотреть вопрос о запрете партии.

«Общественный совет при министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине партий "Оппозиционная платформа — За жизнь" и Партии Шария. По итогу заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий», — сообщило 12 августа издание "РБК-Украина".

Следует отметить, что в Общественный совет входят представители ультраправых организаций: «Нацкорпуса», «Демократической сокиры» и «Свободы». Одной из причин для запрета названо требование платить пенсии жителям ЛДНР. Такое вполне гуманное и законное требование в Общественном совете считают «призывом к финансированию терроризма» и «нарушению территориальной целостности». В ОПЗЖ это решение назвали политическими репрессиями, вызванными ростом популярности их партии.

«Рост доверия и поддержки граждан к работе оппозиционных партий провоцирует истерику у Зе-власти, партии войны и ручных "грантоедов" на прикорме у внешних кредиторов. В попытке не допустить политического поражения своего режима они пытаются любыми методами давить и запугивать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств», — сообщили в пресс-службе ОПЗЖ.

По словам нардепа от ОПЗЖ Юрия Солода, в партии также разработали программу развития общин и территорий, будут добиваться принятия закона о местном референдуме, в чем националисты усматривают угрозу сепаратизма.

Параллельно по позициям ОПЗЖ ударила и отмена местных выборов в ряде районов подконтрольного Киеву Донбасса, где наибольшие шансы на победу были именно у этой политической силы. Права голоса здесь лишили около полумиллиона человек. Кем оккупирована Украина? Оппозиция обратилась к Зеленскому с главными вопросами © Стрингер

В своей предвыборной кампании ОПЗЖ сделала основной упор на работе с медиа. Её лидеры — Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович — сконцентрировали в своих руках крупные украинские медиаактивы. Их телеканалы активно критикуют ошибки власти в экономике и социальной сфере. Однако при этом в ОПЗЖ призывают к диалогу с Россией и безоговорочному выполнению Украиной политической части Минских соглашений. К медиаактивам ОПЗЖ можно отнести телеканалы NewsOne, ZIK и «112». Периодически позитивно отзываются об ОПЗЖ и на телеканале «Интер».

Поскольку партия является прямым конкурентом «Слуги народа» и действует на ее электоральном поле, власти решили нанести удар и по этим инструментам предвыборной агитации. В среду, 12 августа, СБУ и прокуратура попытались через суд арестовать "112-Украина" — один из самых крупных телеканалов страны. Активы телекомпании хотели передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Владелец "112-Украина", нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак, заявил, что давление со стороны СБУ и прокуратуры — это "попытка рейдерского захвата" и добавил, что за всем этим, скорее всего, стоит Банковая и лично президент Владимир Зеленский. Шевченковский суд отказался удовлетворить требования СБУ, однако в телекомпании опасаются, что на этом правоохранители не остановятся и пойдут до конца, как это было с оппозиционным телеканалом "КРТ", который несколькими неделями ранее лишили лицензии.

В этом году, несмотря на все эти попытки запрета и репрессии, рейтинг партии стабильно растет. Происходит это преимущественно за счет перетекания разочаровавшегося электората «Слуг народа» на юге и востоке страны, в особенности — на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Однако здесь ее прямыми конкурентами являются, помимо «Слуг народа», другие осколки «Партии регионов» — «Оппозиционный блок» и «Наш край». Определенную часть электората может оттянуть и «Партия Шария».

Согласно последнему опросу группы «Рейтинг», на выборах в Харьковский облсовет ОПЗЖ уступает только блоку Геннадия Кернеса «Успешный Харьков»: политсилу действующего мэра готовы поддержать 30,1 % тех, кто определился и пойдет на выборы, а за ОПЗЖ — 22,9%. В Днепре на выборах в горсовет «Слугу народа» готовы поддержать 24,3% избирателей, а ОПЗЖ — 22,4. В Кировоградском облсовете у СН 31,1%, у ОПЗЖ — 13,4%.

По данным августовского опроса Центра Разумкова, в Киеве ОПЗЖ готовы поддержать 9,6%. В Одессе же, по данным опроса «Интер-акции», от 12 августа — 21,2%. В облсовет Закарпатья, по данным опроса RTS, — 13,9%, в горсовет Ужгорода — 12,5%. В Херсоне популярность ОПЗЖ варьируется на уровне 15-20%, по разным опросам. В Мариуполе и Северодонецке — по 21%. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Как можно заметить, данные опросов существенно варьируются в зависимости от региона проживания респондентов. Учитывая наиболее вероятное снижение рейтинга президентской партии, на осенних выборах ОПЗЖ на Донбассе может рассчитывать на 35%, на юге — 32-35%, на востоке — 25%, в центральном регионе — 17-20%, но на западе страны партия практически нигде не проходит 5%-ный барьер за исключением Закарпатья.

«Оппозиционная платформа» может получить реальную власть в ряде стратегических регионов, чего точно не хотят в "Слуге народа". Многое будет зависеть от успеха региональных партий, которые могут затем войти в коалицию с президентской партией.

Среди кандидатов на пост мэра в крупных городах наиболее высокие шансы на избрание есть у Артёма Ильюка в Николаеве, кандидата от ОПЗЖ. Эта политическая сила может также рассчитывать на сотрудничество со своим однопартийцем, мэром Херсона Владимиром Сальдо, который сейчас организовал региональный проект «Блок Сальдо».

Однако следует отметить, что на юге и востоке страны, где у ОПЗЖ — наибольшая поддержка, избиратели ожидают от своих депутатов даже местного уровня решения таких наболевших вопросов, как конфликт на Донбассе и языковая политика. Все эти вопросы не входят в компетенцию депутатов горсоветов и облсоветов. К тому же, большинства у ОПЗЖ практически нигде не будет, что со временем может вызвать разочарование их избирателей.